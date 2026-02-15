  • Delo d.o.o.
TRETJA KOLAJNA

Pirc Musar navdušeno čestitala tudi Božidarju Prevcu, Klakočar Zupančič: »Žarimo od ponosa in veselja«

Niki Prevc so za bronasto medaljo med drugim čestitali Nataša Pirc Musar, Robert Golob in Urška Klakočar Zupančič.
Še tretja medalja na teh olimpijskih igrah za Niko Prevc. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
Še tretja medalja na teh olimpijskih igrah za Niko Prevc. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
A. Ka.
 15. 2. 2026 | 22:15
 15. 2. 2026 | 22:21
2:00
A+A-

Nika Prevc je na današnji olimpijski tekmi na veliki skakalnici osvojila že svojo tretjo medaljo na teh olimpijskih igrah. Po zlati in srebrni je zdaj prišla še do bronaste. Njen uspeh so spremljali mnogi v Sloveniji, a tudi na prizorišču tekme je bilo več slovenskih navijačev. Današnjo tekmo si je v živo ogledala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je Niki tudi osebno čestitala. Kasneje ji je čestitala še v objavi na družbenem omrežju Facebook. Ni pa bila edina iz slovenskega političnega vrha, ki ji je namenila lepe besede ob novem uspehu.

Kaj točno je predsednica Slovenije povedala osebno dobitnici bronaste medalje, je iz videa, ki ga je Pirc Musarjeva objavila na Facebooku, težko razbrati. Je pa zapisala: »Izjemna @nikaprevc ima komplet medalj na @milanocortina2026. Iskrene čestitke, ponosni smo na vas!« Kot je videti v videu, je čestitala tudi Nikinemu očetu Božidarju Prevcu, smučarskima skakalkama Niki Vodan in Katri Komar ter selektorju reprezentance Juriju Tepešu.

Nataša Pirc Musar je čestitala Božidarju Prevcu. FOTO: Nataša Pirc Musar/zaslonska slika/Facebook
Nataša Pirc Musar je čestitala Božidarju Prevcu. FOTO: Nataša Pirc Musar/zaslonska slika/Facebook

Odziva premierja in predsednice Državnega zbora

Slovenski premier Robert Golob je v objavi na družbenem omrežju Facebook zapisal: »Čestitke za bronasto medaljo!«. Navdušena po osvojitvi medalje je bila predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič»Bravooo Nika Prevc! V Slovenijo zdaj prinaša popoln komplet olimpijskih medalj. Iskrene čestitke tudi Niki Vodan in Maji Kovačič za odlična nastopa. Žarimo od ponosa in veselja, ki ju čutimo ob nastopih slovenskih smučarskih skakalk in skakalcev,« je zapisala.

