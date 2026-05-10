Pirotehnika ustavila derbi med Mariborom in Olimpijo, policisti izdali več plačilnih nalogov (VIDEO)

Včeraj je bila v Mariboru odigrana prvenstvega nogometna tekma med NK Maribor in NK Olimpija, ki si jo je ogledalo okrog 7.000 gledalcev, od tega 450 navijačev navijaške skupine Viole in 200 navijačev Green Dragons z okoli 100 'supporterji'. Še pred tekmo je bilo navijačem zaseženih več pirotehničnih izdelkov. Dve obravnavani osebi sta bili mladoletni, eni mladoletni osebi pa je bila izrečena tudi prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Zoper vse štiri osebe bo podan obdolžilni predlog.

Med nogometno tekmo so navijači večkrat prižigali pirotehnična sredstva. Zaradi uporabe večjega števila pirotehničnih sredstev je bila tekma okrog 21. ure prekinjena in se je nekaj minut kasneje nadaljevala. Kljub temu so navijači nadaljevali s kršitvami in rabo pirotehničnih sredstev. Okrog 20.45 so policisti Policijske uprave Maribor obravnavali moškega iz Maribora, ki je metal pirotehnična sredstva na igrišče proti igralcem, izdan mu je bil plačilni nalog, izrečena pa mu je bila tudi prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Plačilni nalog bo izdan še enemu moškemu, ki je med tekmo prižgal baklo.

V nadaljevanju je bila tekma zaradi množične rabe pirotehničnih sredstev znova prekinjena in tudi dokončno odpovedana. Zaradi večkratne uporabe pirotehničnih sredstev pred in na nogometni tekmi bo zoper organizatorja uveden hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku zaradi kršitev 38. člena Zakona o javnih zbiranjih.

Eni osebi je bila po nogometni tekmi ob nogometnem stadionu izdan plačilni nalog zaradi nedostojnega vedenja do policistov.