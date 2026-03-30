  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKA GNEČA

Planica pokala po šivih: več kot 83.000 obiskovalcev in le malo kršitev, kako jim je uspelo

Policija in organizatorji poudarjajo pomen dobre priprave in sodelovanja.
FOTO: Leon Vidic/Delo
A. G.
 30. 3. 2026 | 15:11
4:02
A+A-

Največja štiridnevna športna prireditev v Sloveniji je za nami. V četrtek si je po podatkih organizatorja prireditev ogledalo 10.780 obiskovalcev, večinoma osnovnošolcev in srednješolcev. V petek si je po podatkih organizatorja prireditev ogledalo 15.692 obiskovalcev, policisti pa so obravnavali tri kršitve javnega reda in miru, štiri kršitve po Zakonu o zasebnem varovanju, en prometni prekršek in imeli delo z več najdenimi oziroma izgubljenimi predmeti.

V soboto si je po podatkih organizatorja prireditev ogledalo 30.878 obiskovalcev, policisti pa so obravnavali tri kazniva dejanja (lahka telesna poškodba in dve tatvini), pet kršitev javnega reda in miru, eno kršitev po Zakonu o javnih zbiranjih, dve kršitvi po Zakonu o zasebnem varovanju, eno prometno nesrečo z materialno škodo in en prometni prekršek, posamične dogodke (padce oseb) in imeli delo z najdenimi oz. izgubljenimi predmeti. V nedeljo si je po podatkih organizatorja prireditev ogledalo okoli 26.030 obiskovalcev, policisti pa so obravnavali eno kršitev javnega reda in miru, dve kršitvi po Zakonu o zasebnem varovanju, eno prometno nesrečo z materialno škodo, en prometni prekršek, pet kršitev po Zakonu o ohranjanju narave in imeli delo z najdenimi oziroma izgubljenimi predmeti. Tako je bilo v Planici v vseh dneh 83.380 obiskovalcev.

Prireditev minila mirno in varno

Štiridnevna športna prireditev, ki je v Planico privabila več deset tisoč obiskovalcev, je minila mirno in varno. Kljub zelo visokemu obisku, v najbolj obiskanem sobotnem dnevu tudi več kot 30.000 ljudi, je bilo število kršitev in drugih varnostnih dogodkov razmeroma nizko. To potrjuje, da je bila kombinacija dobrega načrtovanja, usklajenega delovanja vseh služb in poudarka na t. i. generalni prevenciji ključna za doseganje visoke stopnje varnosti ter preprečevanje hujših kršitev in kaznivih dejanj. Ob prihodih in odhodih je na prometnih povezavah prihajalo do zastojev, kar je bila pričakovana posledica množičnega obiska. Kljub povečanemu prometu na teh relacijah ni bilo obravnavanih prometnih nesreč.

Obiskovalci so lahko športno prireditev in spremljevalne dogodke v Ratečah in Kranjski Gori spremljali v varnem in urejenem okolju. Policiste in policistke sta v nedeljo obiskala tudi minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič. Ogledala sta si koordinacijo in izvedbo nalog vseh sodelujočih služb in izrekla pohvalo vsem sodelujočim pod vodstvom operativnega štaba za zagotovitev varnega prihoda in odhoda ter varnost slehernega obiskovalca na mednarodnem športnem dogodku.

V četrtek in nedeljo so bili policisti na športnem dogodku prisotni tudi s promocijo policije in poklica Policist/Policistka. Obisk na stojnici je bil odličen. Obiskovalcem so na ogled ponudili opremo gorske in posebne policijske enote, policijska vozila, vključno z BMW, tip M550i xDrive, ki ima pod pokrovom motorja zavidljivih 530 konjev ter NOVO policijsko 'E-KATRCO'. Kot je že v navadi, je bilo izzvanih na stotine odtisov dlani in pokazana oprema kriminalista, ogledov policijskih zrakoplovov (dronov) in kot največja atrakcija vedno policisti konjeniki, vodnik službenega psa s psi in seveda nepogrešljiva maskota medvedka Pika. Promotorji pa so vzporedno predstavljali poklic Policist/Policistka in pogoje za vpis. Policisti so v Planici navijali tudi za naše slovenske »orle«, med katerimi so Domen Prevc, Nika Prevc, Nika Vodan in Ema Klinec, vrhunski športniki, zaposleni v policiji. Iskrene čestitke tekmovalcem, tekmovalkam in strokovnemu štabu za dosežene športne rezultate, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Več iz teme

policijaSlovenijavarnostprometsmučarski skoki
ZADNJE NOVICE
15:25
Bulvar  |  Suzy
V LOS ANGELESU

Presenečeni Anže Kopitar: obiskala ga je zvezdnica (Suzy)

Avstralska komičarka je priznala, da si je srečanje želela bolj kot vlogo v novi romantični komediji.
30. 3. 2026 | 15:25
15:24
Novice  |  Slovenija
PODRAŽITEV

Spet hud udar na denarnice! To so nove cene goriv

Najvišje dovoljene cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri do torka 7. aprila 2026 znašale 1,616 evra za liter bencina, 1,807 evra za liter dizelskega goriva in 1,456 evra za liter kurilnega olja.
30. 3. 2026 | 15:24
15:11
Šport  |  Odmevi
VELIKA GNEČA

Planica pokala po šivih: več kot 83.000 obiskovalcev in le malo kršitev, kako jim je uspelo

Policija in organizatorji poudarjajo pomen dobre priprave in sodelovanja.
30. 3. 2026 | 15:11
15:02
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBALA

Zanimiva tatvina v ankaranskem kampu: iz šotora izginil kuhinjski štedilnik

V avtokampu v Ankaranu je neznani storilec sredi dneva iz šotora ukradel kuhinjski štedilnik in lastnika oškodoval za okoli 900 evrov. Policisti primer še preiskujejo in zbirajo dodatne informacije.
30. 3. 2026 | 15:02
15:00
Lifestyle  |  Polet
SAJ NI RES PA JE

Tiha revolucija: mladi opuščajo družbena omrežja in se vračajo k resničnemu življenju

Medtem ko je bilo nekoč kul imeti veliko sledilcev, danes vse več veljave pridobiva prav nasprotno - odsotnost z omrežij.
Miroslav Cvjetičanin30. 3. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VELIKA RAZISKAVA

Alkoholne pijače: študija razkrila, katera je najnevarnejša in katera lahko zmanjša tveganje za smrt

Medtem ko nekatere študije opozarjajo, da je vsaka kapljica alkohola škodljiva, druge nakazujejo, da ima lahko zmerno uživanje alkoholnih pijač tudi določene koristi.
30. 3. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki aktivno čisti zrak, prinaša olajšanje

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki aktivno čisti zrak, prinaša olajšanje

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
UREJANJE OKOLICE

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŠOLA ZA PODČASTNIKE

Kako se v Novem mestu usposabljajo kadri za eno ključnih vlog v vojski?

V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov. Številka sama po sebi ne pove veliko, dokler ne stopiš v učilnico ali na vadbišče, kjer se vsak dan posebej pokaže, kako pomembni so znanje, disciplina in sposobnost vodenja.
30. 3. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki