Planica pokala po šivih: več kot 83.000 obiskovalcev in le malo kršitev, kako jim je uspelo

Največja štiridnevna športna prireditev v Sloveniji je za nami. V četrtek si je po podatkih organizatorja prireditev ogledalo 10.780 obiskovalcev, večinoma osnovnošolcev in srednješolcev. V petek si je po podatkih organizatorja prireditev ogledalo 15.692 obiskovalcev, policisti pa so obravnavali tri kršitve javnega reda in miru, štiri kršitve po Zakonu o zasebnem varovanju, en prometni prekršek in imeli delo z več najdenimi oziroma izgubljenimi predmeti.

V soboto si je po podatkih organizatorja prireditev ogledalo 30.878 obiskovalcev, policisti pa so obravnavali tri kazniva dejanja (lahka telesna poškodba in dve tatvini), pet kršitev javnega reda in miru, eno kršitev po Zakonu o javnih zbiranjih, dve kršitvi po Zakonu o zasebnem varovanju, eno prometno nesrečo z materialno škodo in en prometni prekršek, posamične dogodke (padce oseb) in imeli delo z najdenimi oz. izgubljenimi predmeti. V nedeljo si je po podatkih organizatorja prireditev ogledalo okoli 26.030 obiskovalcev, policisti pa so obravnavali eno kršitev javnega reda in miru, dve kršitvi po Zakonu o zasebnem varovanju, eno prometno nesrečo z materialno škodo, en prometni prekršek, pet kršitev po Zakonu o ohranjanju narave in imeli delo z najdenimi oziroma izgubljenimi predmeti. Tako je bilo v Planici v vseh dneh 83.380 obiskovalcev.

Prireditev minila mirno in varno

Štiridnevna športna prireditev, ki je v Planico privabila več deset tisoč obiskovalcev, je minila mirno in varno. Kljub zelo visokemu obisku, v najbolj obiskanem sobotnem dnevu tudi več kot 30.000 ljudi, je bilo število kršitev in drugih varnostnih dogodkov razmeroma nizko. To potrjuje, da je bila kombinacija dobrega načrtovanja, usklajenega delovanja vseh služb in poudarka na t. i. generalni prevenciji ključna za doseganje visoke stopnje varnosti ter preprečevanje hujših kršitev in kaznivih dejanj. Ob prihodih in odhodih je na prometnih povezavah prihajalo do zastojev, kar je bila pričakovana posledica množičnega obiska. Kljub povečanemu prometu na teh relacijah ni bilo obravnavanih prometnih nesreč.

Obiskovalci so lahko športno prireditev in spremljevalne dogodke v Ratečah in Kranjski Gori spremljali v varnem in urejenem okolju. Policiste in policistke sta v nedeljo obiskala tudi minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič. Ogledala sta si koordinacijo in izvedbo nalog vseh sodelujočih služb in izrekla pohvalo vsem sodelujočim pod vodstvom operativnega štaba za zagotovitev varnega prihoda in odhoda ter varnost slehernega obiskovalca na mednarodnem športnem dogodku.

V četrtek in nedeljo so bili policisti na športnem dogodku prisotni tudi s promocijo policije in poklica Policist/Policistka. Obisk na stojnici je bil odličen. Obiskovalcem so na ogled ponudili opremo gorske in posebne policijske enote, policijska vozila, vključno z BMW, tip M550i xDrive, ki ima pod pokrovom motorja zavidljivih 530 konjev ter NOVO policijsko 'E-KATRCO'. Kot je že v navadi, je bilo izzvanih na stotine odtisov dlani in pokazana oprema kriminalista, ogledov policijskih zrakoplovov (dronov) in kot največja atrakcija vedno policisti konjeniki, vodnik službenega psa s psi in seveda nepogrešljiva maskota medvedka Pika. Promotorji pa so vzporedno predstavljali poklic Policist/Policistka in pogoje za vpis. Policisti so v Planici navijali tudi za naše slovenske »orle«, med katerimi so Domen Prevc, Nika Prevc, Nika Vodan in Ema Klinec, vrhunski športniki, zaposleni v policiji. Iskrene čestitke tekmovalcem, tekmovalkam in strokovnemu štabu za dosežene športne rezultate, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.