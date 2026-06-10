Po 13 letih v ZDA je našel izziv na Pokljuki

Visoki cilji Armina Auchentallerja v slovenskem biatlonu. Verjame v vzpon Anamarije Lampič, občuduje Jakova Faka.
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Armin Auchentaller se je na Pokljuki zelo resno lotil dela s slovensko izbrano vrsto. FOTO: Leon Vidic
Do nove zimske sezone je še dolga pot, a na biatlonski Pokljuki je že več tednov zelo živahno. Slovenska reprezentanca se je v začetku maja začela pripravljati za poolimpijsko sezono 2026/27, tokrat pod vodstvom novega glavnega trenerja Armina Auchentallerja, 54-letnega strokovnjaka iz Anterselve, središča italijanskega biatlona. Z njim smo se pogovarjali po včerajšnji uradni pokljuški predstavitvi prenovljene slovenske reprezentance.
Kako je prišlo do vašega sodelovanja s slovensko izbrano vrsto?
»Že po prvih stikih z vodstvom zveze proti koncu prejšnje sezone so bili moji občutki zelo ...