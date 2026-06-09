Po 30 letih postal Beckerjev naslednik

»Lahko me označite za najslabšega zmagovalca turnirjev za grand slam, pa ne bom imel prav nič proti. Vseeno mi je, v tem trenutku sem kar malo pijan,« je na prvem druženju s sedmo silo kot zmagovalec OP Francije žarel Alexander Zverev. Zelo obetavni karieri nemškega teniškega zvezdnika je pred letom dni grozilo, da se bo sesula v prah, v dobrih štirih urah finala Roland-Garrosa je hodil po robu, na koncu pa le utišal množico demonov, ki ga na največjih odrih preganja celo desetletje.

Nemec je teniška enigma. Na papirju premore dovolj talenta in vrlin, da bi izzval kogar koli, uničujoč prvi servis ga je že pred desetletjem popeljal do prve zmage na turnirjih serije masters, nato je postal dvakratni zmagovalec finala turneje ATP in olimpijski prvak, a nikoli zmagovalec turnirja za grand slam. »Dolgo je to kot meč viselo nad menoj, dvomil sem vase, tudi zato, ker sem kot zelo mlad osvojil masters in na ta mejnik nisem čakal dolgo. Bilo mi je težko, vsakič, ko sem prišel v finale, sem razmišljal, ali je to moja zadnja priložnost,« se je Nemec dotaknil psihološke priprave, ki je botrovala številnim odmevnim porazom, tudi trem v finalu turnirjev za grand slam.

65 milijonov dolarjev je z nagradami v karieri zaslužil Alexander Zverev.

V minulih dveh tednih v Parizu je zanj vse potekalo kot po maslu, finalni nasprotnik Flavio Cobolli, debitant na največjem teniškem odru, je predstavljal premagljivo oviro. Zverev je začel silovito in Italijana v prvem nizu odpihnil s 6:1, nato so se demoni vrnili v podzavest. »Mučili so me krči, ki so bili bolj psihološke narave, preveč sem razmišljal o pomenu vsake točke,« ni skrival, da je bil na robu. Zatajil je njegov forehand, tudi drugi servis Cobollija ni držal dovolj stran od osnovne črte in videti je bilo, kot da se barka 29-letnika potaplja.

Nervozno so finale spremljali tudi gledalci, ki Nemca na vsakem turnirju glasno podpirajo, ne glede na njegovo kontroverzno preteklost družinskega nasilja (ki jo Zverev kljub obtožbam dveh nekdanjih deklet vztrajno zanika). Priložnost mu je polzela iz rok, veličina trenutka pa je na njegovo srečo zdelala tudi 24-letnega Cobollija, ki si še pred tednom dni ni mogel predstavljati, da bi lahko igral za pokal zmagovalca Roland-Garrosa.

»Sprostil sem se, se oprl na servis in dokončal delo. Zdaj bo za vedno veljalo, da sem zmagovalec turnirjev za grand slam, to mi bo v pomoč v prihodnje, saj bom pred naslednjim finalom, če bom še kdaj dobil to priložnost, lahko bolj sproščen. Presrečen sem, da sem zmagal prav tukaj, kjer sem doživel najtežji trenutek (strgane vezi v gležnju in zlomljena kost leta 2022, op. p.), zdaj sem mu dodal najlepšega v karieri,« je žarel tretji igralec sveta, ki je za turnirsko zmago prejel 2,8 milijona dolarjev.