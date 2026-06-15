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NBA PRVAKI

Po 53 letih čakanja New York eksplodiral od navdušenja: »Vaše dolgo čakanje je končano«

Knicksi so po več kot pol stoletja osvojili naslov prvaka lige NBA, mesto pa je preplavila evforija, kakršne ne pomnijo niti najstarejši navijači.
Poškodovani Luka Dončić je v končnici zaman spodbujal soigralce pri Los Angeles Lakers. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters

Poškodovani Luka Dončić je v končnici zaman spodbujal soigralce pri Los Angeles Lakers. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters

Jalen Brunson (11) je bil prvo ime vrhunca letošnjega finala. FOTO: Geoff Burke/Reuters

Jalen Brunson (11) je bil prvo ime vrhunca letošnjega finala. FOTO: Geoff Burke/Reuters

Navijači so se zbirali tudi pred dvorano Madison Square Garden. FOTO: Ed Ou/Reuters

Navijači so se zbirali tudi pred dvorano Madison Square Garden. FOTO: Ed Ou/Reuters

Trener New Yorka Mike Brown si je dal duška po osvojitvi naslova prvaka. FOTO: Scott Wachter/Reuters

Trener New Yorka Mike Brown si je dal duška po osvojitvi naslova prvaka. FOTO: Scott Wachter/Reuters

Poškodovani Luka Dončić je v končnici zaman spodbujal soigralce pri Los Angeles Lakers. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters
Jalen Brunson (11) je bil prvo ime vrhunca letošnjega finala. FOTO: Geoff Burke/Reuters
Navijači so se zbirali tudi pred dvorano Madison Square Garden. FOTO: Ed Ou/Reuters
Trener New Yorka Mike Brown si je dal duška po osvojitvi naslova prvaka. FOTO: Scott Wachter/Reuters
Matic Rupnik
 15. 6. 2026 | 09:35
5:08
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Po celotnem New Yorku, po ulicah Manhattna, Brooklyna, Bronxa, Queensa in Staten Islanda, slavijo prvake severnoameriške košarkarske lige NBA. Od zadnjega naslova New York Knicks do nedeljske zaključne sirene v San Antoniu, kjer so Newyorčani proti Spurs slavili s 94:90, je minilo debelih 53 let.

Hkrati so kratkohlačniki osvojili svoj tretji naslov prvaka lige NBA – finalno serijo proti San Antonio Spurs so dobili s 4:1 ter tako poskrbeli za eno izmed najlepših zgodb v zadnjih letih ameriškega športa. V mestu, kjer se športne zgodbe tudi ob nogometnem mundialu dobesedno pišejo vsak dan, je bila ta posebna. Generacije navijačev so odraščale ob pripovedih o Waltu Frazierju, Willisu Reedu in zadnji šampionski ekipi iz sedemdesetih let, večina pa niti več ne pomni leta 1973, ko se je veliko jabolko nazadnje veselilo košarkarskega naslova.

»Vaše dolgo čakanje je končano«

Mlajši navijači so poznali predvsem razočaranja – poraze v finalih, neuspele prenove moštva in dolga obdobja povprečnosti ter nihanj v formi. »Knicksi, to niso sanje. Vaše dolgo čakanje je končano,« je ob zaključku tekme vzkliknil legendarni komentator Mike Breen. Glavna zvezda večera je bil kapetan moštva Jalen Brunson, ki je dosegel kar 45 točk in s tem podrl klubski rekord v finalih. Postal je tudi najkoristnejši igralec finala, po koncu tekme pa je bil vidno čustven. »To je vse, o čemer smo sanjali. Zato sem prišel v New York,« je dejal ob prejemu pokala za MVP finala. Da je bila čustvena nota še večja, je ob njem stal oče Rick Brunson, nekdanji igralec in danes pomočnik trenerja pri Knicksih.

Jalen Brunson (11) je bil prvo ime vrhunca letošnjega finala. FOTO: Geoff Burke/Reuters
Jalen Brunson (11) je bil prvo ime vrhunca letošnjega finala. FOTO: Geoff Burke/Reuters

Luka Dončić poškodovan

Edini slovenski predstavnik v NBA, Luka Dončić, v končnici ni igral zaradi poškodbe stegenske mišice. Njegovi Los Angeles Lakers so v konferenčnem polfinalu izpadli proti lanskim prvakom Oklahoma City Thunder. Te je nato v konferenčnem finalu izločil prav San Antonio.

Predstava Jalena Brunsona pa je bila še toliko bolj izjemna, ker so Knicks večji del tekme lovili zaostanek za San Antoniom. Spurs so v drugem polčasu so vodili že za debelih 16 točk, na začetku zadnje četrtine pa za deset. Scenarij zaključka je bil Newyorčanom že znan, saj so tudi na četrti tekmi nadoknadili 29 točk zaostanka. Neverjeten je tudi statistični podatek, da so Spurs na vseh petih tekmah vodili za več kot deset točk. »Karkoli postavite pred nas, bomo našli način za zmago. Vedno,« je po tekmi dejal 29-letni Brunson.

»To je izjemno. Ne morem verjeti, da se je zgodilo. Navijači ste resnično nori, neverjetni,« je po koncu tekme dejal Mike Brown, ki je na klop Knicks sedel šele pred začetkom sezone. Izjemno zmago so v New Yorku proslavili z velikim veseljem. Nogomet je te dni tam v drugem planu – Empire State Building je zasijal v oranžno-modrih barvah, družbena omrežja so preplavili posnetki slavja, pred Madison Square Gardnom pa se je spontano zbrala množica ljudi, ki je prepevala uspešnico Franka Sinatre New York, New York.

Navijači so se zbirali tudi pred dvorano Madison Square Garden. FOTO: Ed Ou/Reuters
Navijači so se zbirali tudi pred dvorano Madison Square Garden. FOTO: Ed Ou/Reuters

53 LET

so priljubljeni kratkohlačniki čakali na lovoriko, zato je bilo rajanje njihovih navijačev razumljivo.

Mestne oblasti so hitro pristavile svoj del. Novopečeni župan Zohran Mamdani je že nekaj ur po osvojitvi naslova napovedal veliko parado s konfeti po znamenitem kanjonu junakov. »Več kot 50 let so Newyorčani čakali na ta trenutek. Po vseh razočaranjih in zamujenih priložnostih mesto nikoli ni izgubilo vere. Ta ekipa je to vero nagradila z vztrajnostjo, odpornostjo in srcem,« je sporočil župan.

Najpomembnejša lekcija

Na drugi strani je v San Antoniu, sploh zavoljo številnih zapravljenih priložnosti v finalu, veliko razočaranja. Prihodnost moštva je z Victorjem Wembanyamajem in novincem Dylanom Harperjem sijoča. »Vsi smo vedeli, da je Dylan zelo nadarjen košarkar. Ni bil preveč zadovoljen z mankom igralnega časa in s svojimi funkcijami znotraj moštva, a ko smo ga najbolj potrebovali, je prikazal izvrstne prestave. V svojih vrstah imamo veliko zvezdo in zanj je meja le nebo,« je po tekmi dejal član razočaranih košarkarjev iz San Antonia Devin Vassell.

Trener New Yorka Mike Brown si je dal duška po osvojitvi naslova prvaka. FOTO: Scott Wachter/Reuters
Trener New Yorka Mike Brown si je dal duška po osvojitvi naslova prvaka. FOTO: Scott Wachter/Reuters

»Očitno nismo bili pripravljeni, da bi dobili prstan. Ni nam manjkalo kakovosti in talenta, a preprosto smo delali preveč napak. Letošnje leto je bilo z vidika dobivanja izkušenj pravi pekel, tale lekcija pa je zagotovo najpomembnejša do sedaj v moji karieri,« pa je po bolečem porazu pripovedoval najboljši igralec minule sezone lige NBA Victor Wembanyama.

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