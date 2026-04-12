Po darilu iz Denverja se za Dončića lahko razplete imenitno

Zaključek sezone v ligi NBA je vedno nepredvidljiv, saj moštva poskušajo odpočiti nosilce igre in sanirati manjše poškodbe pred začetkom končnice. V petek je bilo denimo na seznamu poškodovanih in obolelih igralcev kar 168 košarkarjev, tudi danes zvečer za Denver položaj ne bo veliko drugačen. V primeru poraza proti San Antoniu jih Los Angeles Lakers, ki igrajo z Utahom, lahko prehitijo na tretjem mestu.

Denver je v petek ob zmagi nad Oklahomo odpočil vse člane prve peterke in še nekaj adutov s klopi, manjkal je tudi Nikola Jokić. Danes zvečer oziroma v zgodnjih jutranjih urah sezono zaključujejo v Teksasu, proti San Antoniu pa potrebujejo zmago, da bi potrdili tretje mesto v zahodni konferenci.

A to trenerja Davida Adelmana ne zanima preveč, na seznamu manjkajočih so Jamal Murray, Cameron Johnson, Aaron Gordon, Christian Braun, Tim Hardaway ml., Peyton Watson in Spencer Jones, torej večina košarkarjev, ki bo ob Jokiću igrala tudi v končnici. Srb je zaenkrat naveden kot vprašljiv, odigrati mora vsaj 15 minut, da bi dosegel mejo 65 tekem in bil na voljo za individualne nagrade.

Taktiziranje bi lahko šlo na roko Los Angeles Lakers, ki proti Utahu ne bi smeli imeti težav, v primeru zmage in poraza Denverja bi bili tretji in bi se v prvem krogu končnice merili z Minnesoto. Če bi Jezerniki ta dvoboj dobili, bi se v drugem krogu končnice izognili morebitnemu srečanju z Oklahomo in bi lahko postali izzivalci San Antonia, ki pa v zaključku sezone deluje ravno tako učinkovito in na trenutke strašljivo kot aktualni prvaki.

Zvečer bo pri San Antoniu najbrž manjkal Victor Wembanyama, vprašljiv je tudi Stephon Castle, preostali igralci Mitcha Johnsona naj bi stopili na parket. Pri LA Lakers je le LeBrom James naveden kot vprašljiv zaradi poškodbe stopala.