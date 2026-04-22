TRČIL V ROBNIK

Po grozljivem padcu šampiona Roberta Kranjca: rehabilitacija bo dolga in zahtevna

Med kolesarjenjem na Gorenjskem se je naš skakalni šampion hudo poškodoval.
Marca 2019 se je v Planici poslovil od tekmovalne kariere. FOTO: Marko Feist

Robert Kranjec je preživel grozljivi padec. FOTO: Tomi Lombar

Po koncu športne kariere skrbi za drese skaklnih reprezentantov. FOTO: Instagram

Pot, ki jo je v petek prekolesaril do padca. FOTO: Strava

Prizorišče nesreče. Posnetek je s platforme Google Streetview. FOTO: Google Streetview

Marca 2019 se je v Planici poslovil od tekmovalne kariere. FOTO: Matej Družnik

V prostem času rad kolesari. FOTO: Uroš Hočevar

Marca 2019 se je v Planici poslovil od tekmovalne kariere. FOTO: Marko Feist
E. N.
 22. 4. 2026 | 05:00
Po še neuradnih informacijah o zelo hudi kolesarski nesreči našega skakalnega šampiona Roberta Kranjca, pri kateri naj bi bil tako poškodovan, da je bilo ogroženo njegovo življenje, si lahko peti dan po tem, ko se je 44-letni nekdanji smučarski skakalec, svetovni prvak v poletih in olimpijec, ponesrečil na cesti v Spodnji Lipnici, vsaj nekoliko oddahnemo. Oglasili so se namreč s Smučarske zveze Slovenije (SZS) in sporočili, da je njegovo zdravstveno stanje stabilno ter da bo v prihodnjih dneh že začel rehabilitacijo, ki bo dolgotrajna in zahtevna. »V tem trenutku Robert predvsem potrebuje mir, čas za okrevanje ter veliko pozitivne energije. V imenu Smučarske zveze Slovenije in celotne smučarske družine mu želimo uspešno okrevanje in mu stojimo ob strani na poti nazaj,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Robi je velik borec

Še bolj optimističen je bil včeraj Tomi Trbovc, predstavnik Smučarske zveze Slovenije za odnose z javnostmi. Povedal je, da je v stalnem stiku s Kranjcem, da ga je tudi obiskal v bolnišnici, kjer so ga obiskali še številni prijatelji. »Vsi smo optimistični. Robi je velik borec in prepričani smo, da bo tudi to premagal.«

Po doslej znanih podatkih je Kranjec v petek med vožnjo na relaciji Naklo–Radovljica v Spodnji Lipnici zapeljal na nasprotno smerno vozišče, trčil v robnik in padel ter se hudo telesno poškodoval. Na kraj nesreče je najprej prispelo zdravstveno osebje, ki mu je dalo prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, od koder so ga zaradi resnosti poškodb s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Policija je v postopku ugotovila, da je kolesar vozil pod vplivom alkohola, in sicer je alkotest pokazal 1,19 mg alkohola na liter izdihanega zraka oziroma 2,5 promila alkohola v krvi.

Tragedija Jureta Robiča

Kako nevaren šport je lahko kolesarstvo, kaže tragedija Jeseničana Jureta Robiča, enega največjih ultramaratonskih kolesarjev na svetu, ki se je septembra 2010 smrtno ponesrečil med treningom na Plavškem Rovtu nad Jesenicami. Pri spustu po gozdni cesti je kolesar, ki je dosegel več kot 100 zmag, od tega pet na znameniti dirki Race Across America, trčil v osebni avtomobil in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Krojač in kolesar

Nekaj dni po nesreči so na dan prišli tudi bolj natančni podatki o tem, kaj se je tega dne dogajalo. Robert Kranjec, ki se ga je v času, ko je bil še smučarski skakalec in predvsem odličen letalec, prijelo ime Leteči Kranjec, je v svojem prostem času navdušen kolesar, ki se loteva tudi zelo dolgih in zahtevnih izzivov. Tako je po podatkih športne mreže Strava v letošnjem letu prevozil že skoraj 2300 kilometrov. V petek je po podatkih Strave malo pred 12. uro sedel na kolo v Naklem in kolesaril skozi Strahinj, Podbrezje in Podnart proti Radovljici. Na tej kolesarski turi je dosegel celo svoj hitrostni rekord 58,2 km na uro, v povprečju pa je na dobrih 13 km dolgi relaciji do športnega igrišča v Spodnji Lipnici, kjer se je njegova pot končala s padcem, vozil s hitrostjo 37 km na uro. Analiza podatkov s platforme Strava kaže še, da je tik pred nesrečo vozil s hitrostjo 33,8 kilometra na uro.

Kranjec je svojo izredno uspešno športno kariero končal leta 2019. V njegovem času je bil prvi, ki je opravil dvesto poletov prek 200 metrov in smučarski skakalec z največ opravljenih poletov prek dvesto metrov. Med tekmovalno kariero si je vedno sam zase razvijal in šival svoje smučarske drese, zato je takoj po njenem koncu prevzel izdelavo dresov smučarskih reprezentantov in veliko časa preživel v šivalnici v kranjskem smučarskem skakalnem centru. Pri tem je Tomi Trbovc zagotovil, da so takoj po nesreči tudi poskrbeli, da bo delo v šivalnici potekalo tako, kot mora, vse dokler Robert Kranjec ne bo okreval, in mu še enkrat v imenu SZS zaželel, da bi se to zgodilo čim prej.

