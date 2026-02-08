Po hudem padcu Lindsey Vonn se je oglasila njena sestra. Tina Maze: »Grozno je« (VIDEO)

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je na današnjem olimpijskem smuku grdo padla. Po padcu je za ameriški NBC spregovorila njena sestra Karin Kildow. Dogodek pa je pokomentirala tudi Tina Maze, ki ima veliko izkušenj z nastopi na olimpijskih igrah, na katerih je osvajala tudi kolajne.

»To je bila definitivno zadnja stvar, ki smo jo želeli videti,« je povedala Karin Kildow. Kmalu ji je bilo jasno, da se je zgodilo nekaj zelo hudega. »Zgodilo se je hitro. Ko se to zgodi, takoj upaš, da je z njo v redu, in bilo je strašljivo. Ko začneš videti, da dajejo ven nosila, to ni dober znak,« je povedala sestra, ki med pogovorom še ni vedela, kaj si je poškodovala Lindsey, prav tako ni vedela, kako se bo vse skupaj odvijalo za njeno družino, ki je na prizorišču olimpijskih iger. »Res ne vem, kaj se bo zgodilo od tu naprej, očitno je, da so jo odpeljali s helikopterjem, zato mislim, da bomo verjetno samo počakali ... srečali se bomo z njo v kateri koli bolnišnici je,« je še dejala. O tem, kakšno poškodbo je najverjetneje utrpela, je kasneje govoril trener ameriške smukaške reprezentance Alex Hödlmoser.

Lindsey Vonn ne bo imela lepega spomina na današnji smuk. FOTO: Handout Afp

Odziv Tine Maze

Mazejeva, ki je zdaj poročevalka Eurosporta, verjame, da je smučarska zvezdnica dala preveč na kocko. »Vsi vemo, s kakšnimi težavami se je Lindsay soočala v zadnjih dneh. Glede same tekme pa mislim, da je enostavno preveč stopnjevala tempo in preveč tvegala, zato pa je prišlo do takšnega padca. Če nisi povsem zdrav, so lahko posledice še toliko hujše. A vsi poznamo Lindsey. To je ona. To je bila njena odločitev, da to naredi ne glede na vse. To ona dela. Res je težko za vse tukaj, da vidimo to. Še posebej za njeno družino in moštvene kolege ter vse, ki delajo z njo. Grozno je,« je povedala slovenska šampionka. Posnetek njenega govora lahko vidite tukaj.

