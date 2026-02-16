  • Delo d.o.o.
KOMPLEKSNA POŠKODBA GOLENI

Po hudi poškodbi in štirih operacijah se Lindsey Vonn počasi vrača v življenje

Z reševalnim vozilom so jo prepeljali na letališče Marco Polo v Benetkah, od koder je poletela proti domu.
FOTO: Instagram/lindsey Vonn

FOTO: Instagram/lindsey Vonn

Poškodba kolena, s kakršno je šla na progo Lindsey Vonn. FOTO: Ukc Maribor

Poškodba kolena, s kakršno je šla na progo Lindsey Vonn. FOTO: Ukc Maribor

FOTO: Lisi Niesner Reuters

FOTO: Lisi Niesner Reuters

FOTO: Instagram/lindsey Vonn
Poškodba kolena, s kakršno je šla na progo Lindsey Vonn. FOTO: Ukc Maribor
FOTO: Lisi Niesner Reuters
STA, N. P.
 16. 2. 2026 | 21:36
 16. 2. 2026 | 21:36
1:40
A+A-

Ameriška smučarka Lindsey Vonn, ki se je prejšnjo nedeljo hudo poškodovala na olimpijskem smuku, je že zapustila bolnišnico v Trevisu. Po štirih operacijah leve noge se je vrnila v ZDA, kjer jo čakajo še dodaKOMPtne operacije. Pred odhodom je 41-letna smučarska zvezdnica otroškemu oddelku bolnišnice podarila plišaste igračke, ki jih je v zadnjih dneh prejela za darilo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po navedbah tiskovne agencije je bolnišnico Ca' Foncello v Trevisu zapustila v nedeljo ob 9.30. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali na letališče Marco Polo v Benetkah, od koder je poletela proti domu. Vonn je tudi sama na Instagramu objavila videoposnetek s prizori iz bolnišnice in utrinek iz svojega zasebnega življenja. Na njem med drugim prikazuje, kako si v postelji umiva lase in kako je. »Počasi se vračam v življenje, nazaj k osnovam in preprostim stvarem, ki so v življenju najpomembnejše. Nasmeh. Smeh. Ljubezen,« je zapisala ter se zahvalila družini, prijateljem, ekipi in zdravstvenemu osebju.

Olimpijska prvakinja iz leta 2010 je 8. februarja v smuku v Cortini d'Ampezzo nastopila kljub strgani sprednji križni vezi v levem kolenu. Pri padcu je utrpela kompleksno poškodbo goleni in je v Italiji prestala štiri operacije, še dodatne pa jo čakajo v ZDA.

Lindsey Vonnpoškodbaalpsko smučanjeoperacijapoškodba kolenapadecsmuk
IZBRANO ZA VAS
