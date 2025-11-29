Po kolajnah in zlatem križu je Anže Lanišek dobil še rumeno majico

Že kot otrok je Anže Lanišek veljal za neustrašnega in sila nadarjenega smučarskega skakalca, toda nemalokrat je želel prehitevati dogodke in iti z glavo skozi zid, kar se ti v tem športu prefinjenih občutkov hitro maščuje. Zaradi tega je potreboval kar nekaj časa, da se je dokončno uveljavil v svetovnem vrhu in dozorel za največje dosežke. Mladinski olimpijski prvak iz Innsbrucka oziroma Seefelda 2012 je ognjeni krst med elito pri 17 letih prestal konec marca 2014 v Planici, osem mesecev pozneje pa se je z 21. mestom v Klingenthalu veselil svojih prvih točk v svetovnem pokalu. Na oder za najboljše skakalce se je z drugim mestom prvikrat zavihtel konec novembra 2019 v Visli, dve leti pozneje pa je v Ruki – kjer se bodo orli med seboj na tekmah pomerili danes (15.05) in jutri (14.50) – prvič okusil tudi slast zmage.
40
stopničk je doslej v svetovnem pokalu nanizal Anže Lanišek, od tega devet zmag.
Na veliki napravi v Falunu, generalki za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju leta 2027, je Lanišek minulo sredo devetič skočil na najvišjo stopnico in hkrati tudi na vrh skupne razvrstitve. Tako je prvikrat ponosno oblekel rumeno majico vodilnega v seštevku svetovnega pokala – natanko enajst let, osem mesecev in pet dni po svojem premiernem nastopu na najvišji ravni. »Rumena majica je bila ena od tistih stvari, ki sem si jo močno želel. Zdaj lahko glede tega naredim kljukico,« je bil po podvigu na največji švedski napravi vesel Lanišek, ki je v otroštvu treniral tudi nogomet.
Ne bo pozabil, kako so po Rokovem zmagoslavju na nordijskem SP s klubskimi kolegi prejeli zlate tekmovalne drese. »Še zdaj imam v živo pred očmi, kako smo si jih prvič oblekli in se fotografirali z njimi,« je za dobrih dvajset let kolo časa zavrtel v preteklost 29-letni Domžalčan. Med njim in Benkovičem je sicer še ena zanimiva vzporednica: svoj doslej največji posamični uspeh na velikem tekmovanju je namreč Anže na svetovnem prvenstvu leta 2021 dosegel na isti skakalnici kot Rok – na srednji napravi v Oberstdorfu.
Ob tem se lahko pohvali še s tretjima mestoma v končni razvrstitvi novoletne turneje in svetovnega pokala 2022/23, prejšnjo sezono pa je v posebnem seštevku poletov končal na drugem mestu. Poleg tega ima še pet ekipnih kolajn z velikih tekmovanj in povrhu vsega tudi – zlati križ za zasluge Republike Poljske, najvišje državno odlikovanje, ki mu ga je poljski predsednik Andrzej Duda izročil lani v Planici, potem ko je leto prej na zaključno slovesno podelitev prišel s kartonasto podobo poljskega tekmeca Dawida Kubackega, ki je zaradi zdravstvenih težav žene Marte predčasno končal sezono in bi si po Anžetovem mnenju prav tako zaslužil stati na zmagovalnem odru.
»Ko sem bil majhen, sem pred blokom izgubil pri igri podiranje piramide. Za kazen sem moral skakati kot žaba. To je bilo v času, ko se je Slovenija uvrstila na nogometno SP 2002 in sem nosil zelen reprezentančni dres. Takrat so me začeli klicati Žaba. Najprej mi vzdevek ni bil všeč, potem pa me je mami pomirila, da lahko zgodbo obrnem sebi v prid. In dejansko mi je nadimek sčasoma prirasel k srcu,« je razkril Lanišek, ki je v zadnjem obdobju veliko delal tudi na psihični trdnosti, glede katere je – kot je sam dejal – s pomočjo žene Nastje, s katero imata sedemletnega sina Ijana Luko, in terapevtke Mete naredil velik korak naprej.