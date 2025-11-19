  • Delo d.o.o.
REPREZENTANTI

Po nogometni tekmi v Skandinaviji: eni leteli domov, drugi v Rusijo, tretji v ZDA

Nogometni reprezentanti zapustili Stockholm na različne načine. Na treh stadionih bodo igrali tik ob meji: na Reki, v Vidmu in Gradcu.
Pred Dejanom Petrovićem (desno) je po vrnitvi iz Stockholma že veliki jadranski derbi med Rijeko in Hajdukom. FOTO: Jure Makovec/AFP

Pred Dejanom Petrovićem (desno) je po vrnitvi iz Stockholma že veliki jadranski derbi med Rijeko in Hajdukom. FOTO: Jure Makovec/AFP

Vanja Drkušić se je vrnil v Rusijo neposredno iz Stockholma. FOTO: Leon Vidic

Vanja Drkušić se je vrnil v Rusijo neposredno iz Stockholma. FOTO: Leon Vidic

Predsednik NZS Radenko Mijatović je vodil delegacijo na obeh letih. FOTO: Leon Vidic/delo

Predsednik NZS Radenko Mijatović je vodil delegacijo na obeh letih. FOTO: Leon Vidic/delo

Pred Dejanom Petrovićem (desno) je po vrnitvi iz Stockholma že veliki jadranski derbi med Rijeko in Hajdukom. FOTO: Jure Makovec/AFP
Vanja Drkušić se je vrnil v Rusijo neposredno iz Stockholma. FOTO: Leon Vidic
Predsednik NZS Radenko Mijatović je vodil delegacijo na obeh letih. FOTO: Leon Vidic/delo
Siniša Uroševič
 19. 11. 2025 | 07:01
A+A-

Seveda pričakovanje tekme, v kateri nimaš več možnosti za tako želeno uvrstitev na svetovno prvenstvo, ni prav ugodno, toda nogometni profesionalci morajo prestati tudi takšen dan in se nato zvečer v pričakovanem lepem ozračju pred več kot 30.000 gledalci na največjem štadionu v Skandinaviji predstaviti v konkurenčni luči. Sicer pa slovenskim nogometašem po tej švedski preizkušnji misli uhajajo k pisanemu klubskemu koledarju. Ta za vsakogar od njih ponuja posebne izzive.

7790 kilometrov

v zraku loči Stockholm in Orlando (ZDA), kjer je to sezono sklenil David Brekalo.

Kajpak pa je bil pred posebno nalogo prav zaradi zagotovitve letalskih vozovnic iz Stockholma igralcem na različne klubske destinacije tudi operativni del naše krovne nogometne zveze, na katero je sicer v zadnjih dneh letelo največ kritik zaradi nenavadnega razmerja moči na tribunah sobotne tekme, ko je bilo sredi Stožic privržencev Kosova več kot pa domačih navijačev ...

Lovrić med potniki

Nogometno kolesje se vrti naprej, akterje pri naši nogometni izbrani vrsti čaka klubski konec tedna. Že v naši neposredni soseščini bo vroče, saj Rijeka, katere stalni član enajsterice je Dejan Petrović, odšteva do sobotnega domačega spektakla s Hajdukom iz Splita. Za lokalno okolje je to največji derbi, gre za nogometno vladavino na obali Jadranskega morja med ponosnim Kvarnerjem in Dalmacijo z množico Hajdukovih privržencev od vsepovsod, ki bodo prišli tudi iz Slovenije.

Vanja Drkušić se je vrnil v Rusijo neposredno iz Stockholma. FOTO: Leon Vidic
Vanja Drkušić se je vrnil v Rusijo neposredno iz Stockholma. FOTO: Leon Vidic
Severno od naše meje Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković pri Sturmu iz Gradca sicer nimata tako vročega derbija kot omenjeni slovenski reprezentant z Reke, toda tudi tekma z LASK iz Linza prinaša svojo mikavnost: Sturm s 3. mesta lovi vodilna Salzburg in Rapid, tudi linška zasedba kot 6. na lestvici ni daleč od najboljših. Mesto velike železarske tradicije in pristanišča na Donavi pa se je v zadnjih letih spet začelo dvigovati na avstrijskem nogometnem zemljevidu.

V slovenski soseščini bo ob koncu tedna zanimivo tudi v Vidmu, kjer se bo domači klub s Sandijem Lovrićem pomeril z Bologno. Prav vse omenjene nogometaše je pot iz Stockholma peljala v domovino na naše največje letališče, s tistimi, ki imajo povsem drugačne destinacije, je bilo seveda drugače.

Najbližje Vekić in Zec

Jan Oblak je zaradi lažje poškodbe – v Madridu upajo, da bo nared za nastop že ob prihajajočem koncu tedna ob Atleticovem gostovanju pri Getafeju – izpustil Stockholm, naknadno je selektor Matjaž Kek vpoklical iz prav tako jugozahodnega dela Evrope, in sicer Estorila na Portugalskem, vratarja Martina Turka.

Od ladje Vasa do muzeja ABBA

Slovensko nogometno reprezentanco je v Stockholmu spremljala tudi skupina najzvestejših navijačev. Resda so ti pred dnevi upali, da bodo naši nogometaši ugnali Kosovo in na Švedskem igrali z močnim tekmovalnim nabojem, toda nikomur ni bilo žal poti v očarljivo lepo in s soncem obsijano švedsko metropolo. Ta ponuja številne znamenitosti, najbolj obiskane so kraljeva palača, znamenita švedska ladja Vasa, ki se je leta 1628 potopila ob svoji krstni plovbi, ter muzej znamenite glasbene skupine ABBA. Stockholm ponuja že predpraznično vzdušje, glogg, nordijska inačica kuhanega vina, je že na voljo na posebnih stojnicah.

Jako Bijola med angleško elito pri Leedsu čaka tekma z Aston Villo, Žana Vipotnika pri Swanseaju v angleškem drugem kakovostnem razredu izziv v Bristolu. Vanja Drkušić bo z Zenitom v ruski ligi gostoval v čudoviti areni za 45.000 gledalcev, zgrajeni za mundial 2018, v Nižnem Novgorodu, Erik Janža z Gornikom Zabrze, zgodovinsko velikim klubom, 14-kratnim poljskim prvakom in vodilnim na lestvici, igra proti Wisli Plock. Vrnitev na Poljsko čaka tudi Tamarja Svetlina (Kielce). Najbližje Stockholmu, in sicer 650 km v zraku, je Igor Vekić (Vejle, Dan), le malce dlje, 730 km, pa David Zec na nemškem severu v Kielu.

Od Mijatovića do Jošta

Čartersko nočno letalo po tekmi iz Stockholma proti Ljubljani je tako letelo z manj potniki kot sprva v obratno smer. Vračali pa so se vodilni iz zveze s predsednikom Radenkom Mijatovićem in generalnim sekretarjem Martinom Koželjem. Srečali smo tudi enega Koželjevih predhodnikov Daneta Jošta, aktivnega v dobi prve slovenske reprezentančne pravljice, pa seveda predstavnike pokroviteljev, nekateri med njimi, denimo Sašo Berger, predsednik uprave Petrola, so znani nogometni navdušenci. In vsi skupaj si želijo, da bi ob kakšnem podobnem naslednjem poletu Slovenija igrala za višje cilje kot tokrat, ko je v švedski metropoli šlo le za čast in prestiž ...

Predsednik NZS Radenko Mijatović je vodil delegacijo na obeh letih. FOTO: Leon Vidic/delo
Predsednik NZS Radenko Mijatović je vodil delegacijo na obeh letih. FOTO: Leon Vidic/delo

Več iz teme

nogometreprezentancatekmeSkandinavija
