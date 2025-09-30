Po poletnem taboru so jeseni začeli resnejše delo v hokejski šoli

HK Olimpija Ljubljana ostaja ena od osrednjih točk slovenskega hokeja. V njenem dresu so se oblikovale generacije igralcev, ki so pustile pečat tako doma kot v tujini. Pot do vrhunskih hokejistov pa se začne pri najmlajših, zato klub veliko pozornosti namenja pridobivanju novih članov.

Mladi se s športom spoznavajo skozi kombinacijo druženja, igre in treninga – najprej na poletnih hokejskih taborih, ki so uvod v resnejše delo v hokejski šoli. Poletni tabor je kajpada že nekaj časa pod streho, šola pa je s polno zagnanostjo zakorakala v novo sezono. Že od začetka ni mišljena le kot učenje hokeja in treningi, ampak velik poudarek dajejo tudi značajem in osebnostim otrok.

V njihove vrste lahko vstopijo otroci od četrtega leta starosti.

»S hokejem otroci pridobivajo tudi samozavest, se učijo discipline in ustvarjajo prijateljstva, ki pogosto trajajo vse življenje,« pravi Mitja Šivic, vodja nižjih selekcij, trener Olimpije in soorganizator tabora. Kaj hokej pomeni za otroke, kakšno vlogo igra v njihovem odraščanju?

»Otroška rekreacija in hokejski treningi so ključni za celostni razvoj, saj prispevajo k fizičnemu, psihičnemu in socialnemu napredku. Hokej kot intenziven šport krepi mišično moč, vzdržljivost, koordinacijo in motoriko. Poleg tega športna aktivnost zmanjšuje stres, izboljšuje koncentracijo in krepi samozavest. Skozi treninge in tekmovanja otroci razvijajo vztrajnost ter sposobnost soočanja z izzivi, kar jim pomaga tudi v vsakdanjem življenju. Ekipni šport, kot je hokej, jih uči sodelovanja, spoštovanja pravil in odgovornosti, hkrati pa se naučijo sprejemati tako poraze kot uspehe,« poudarja Šivic. Šolo začnejo na bolj zabaven, a vseeno resen način, s poletnim taborom. Največ udeležencev je iz Ljubljane, sicer pa prihajajo tudi z Jesenic, Bleda, iz Celja, iz tujine pa denimo iz Nemčije, Hrvaške, celo iz Amerike in Kanade. Lani je tabor potekal en teden, letos so ga že razširili na dva.

Jeseni resno

Tudi Šivičevi otroci ne morejo brez ledu. Hčerka sicer drsa, sta pa po očetovih stopinjah šla oba sinova, ki se prav tako udeležujeta taborov. V hokejski šoli so prve izkušnje nabirali tudi Žiga Pance, Nik Simšič, Anže Ropret, Miha Zajc, Žiga Mehle, Tian Hebar, Gal Hebar in drugi. Danes so v reprezentanci in evropskih klubih, njihova pot pa se je začela prav na tivolskem ledu. Večino mladih nadobudnih talentov očarajo že našteta imena, ki so po tivolskem ledu drsala pred njimi.

Na poletni tabor so prišli celo iz tujine.

Treningi hokejske šole so ob sredah pozno popoldne in potekajo skozi vso sezono. Šoli se je zato mogoče pridružiti kadar koli. Drsalke so na voljo za izposojo tudi v Hali Tivoli, poleg njih pa med opremo hokejista spadajo čelada, rokavice, topla oblačila in seveda hokejska palica. Za igralce do 9. leta hokejsko opremo izposojajo tudi v Olimpiji. V hokejske vrste lahko vstopijo otroci od četrtega leta starosti dalje, vpis je možen kadar koli med sezono.

»Veseli smo vsakega novega hokejskega navdušenca. Olimpija ni le športni klub – smo družina, ki povezuje generacije. Naše tekme, dogodki in fan cona so prostor druženja, veselja in športnih čustev, hokejska šola pa je srce, kjer se vse skupaj začne,« še meni Šivic. In kar je najpomembneje – šola ni le fantovska, ampak se v njej kalijo tudi bodoče ženske hokejske šampionke. Olimpijine se na ledu ne ustrašijo pomeriti niti s fanti.