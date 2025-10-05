  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Po porazu v Celju odmeva: Ponižanje in nacionalna sramota

Zmaga slovenskega moštva nad bogatejšim AEK je v Grčiji sprožila val kritik.
Nogometaši Celja so v konferenčni ligi s 3:1 premagali grški AEK. FOTO: Facebook/NKCelje

Nogometaši Celja so v konferenčni ligi s 3:1 premagali grški AEK. FOTO: Facebook/NKCelje

Vratar Celja Žan-Luk Leban je poudaril pomembnost zmage na prvi tekmi. FOTO: Facebook/NKCelje

Vratar Celja Žan-Luk Leban je poudaril pomembnost zmage na prvi tekmi. FOTO: Facebook/NKCelje

Albertu Rieri se upravičeno smeji. FOTO: Blaž Samec

Albertu Rieri se upravičeno smeji. FOTO: Blaž Samec

PrvaSNLiga11krog FOTO: Dk

PrvaSNLiga11krog FOTO: Dk

Nogometaši Celja so v konferenčni ligi s 3:1 premagali grški AEK. FOTO: Facebook/NKCelje
Vratar Celja Žan-Luk Leban je poudaril pomembnost zmage na prvi tekmi. FOTO: Facebook/NKCelje
Albertu Rieri se upravičeno smeji. FOTO: Blaž Samec
PrvaSNLiga11krog FOTO: Dk
Žan Urbanija
 5. 10. 2025 | 07:44
5:53
A+A-

Nogometaši Celja so v konferenčni ligi dosegli odmevno zmago, ko so pred svojimi navijači na stadionu Z'dežele s 3:1 premagali igralce grškega moštva AEK. Vse tri gole za gostitelje je zabil Hrvat Franko Kovačević (v 34., 55. in 80. minuti). Dosežek je sprožil val odzivov, ki so segali od navdušenja v Celju do hudih kritik v Atenah.

Medtem ko je v knežjem mestu vladalo navdušenje, prepleteno s premišljeno analizo trenerja Alberta Riere, so bili grški mediji polni besed, kot sta »šok« in »ponižanje«, ki so po poročanju tamkajšnjih virov razkrile globino razočaranja in krize, v katero je bil pahnjen atenski ponos.

Albertu Rieri se upravičeno smeji. FOTO: Blaž Samec
Albertu Rieri se upravičeno smeji. FOTO: Blaž Samec
Kontekst zmage dodatno osvetli primerjava tržnih vrednosti obeh ekip. Po podatkih portala Transfermarkt je vrednost celotne zasedbe AEK ocenjena na skoraj 70 milijonov evrov. Vrednost celjske zasedbe na drugi strani znaša dobrih 11 milijonov evrov. Ta velika denarna razlika postavlja uspeh Celjanov v perspektivo, saj so na igrišču nadigrali znatno višje ovrednotenega nasprotnika. Odziv v Grčiji je bil buren. Tamkajšnji mediji niso pisali le o porazu, temveč so izražali občutek nacionalnega športnega sramu, ki ga je bilo težko prikriti.

Portal Proto Thema je evropski polet AEK, ki se je začel z velikimi ambicijami, opisal kot »anomaličen oziroma trd pristanek«. Sanje o evropskem uspehu so se za atenski klub boleče končale na realnih tleh v Sloveniji, kjer so doživeli šokanten udarec, saj so pričakovali lahko delo.

Še ostrejši so bili pri portalu in.gr, kjer so z naslovom »Vredna svoje usode« sporočili, da poraz ni bil slučajen. Po njihovem mnenju je bila to zaslužena kazen za aroganco in podcenjevalen pristop. Komentarji so namigovali, da so globlje težave v miselnosti kluba dovolile, da jih je tekmec, ki so ga imeli za avtsajderja, povsem nadigral.

Pogled s klopi

Trener Celja Albert Riera je bil po tekmi izjemno zadovoljen, a je ohranil mirno glavo in se takoj posvetil analizi. Po poročanju Šport TV je svojim varovancem namenil le minuto govora, rekoč: »Čestitke fantom za trud, ki so ga vložili. Kapo dol, dali so maksimum.«

Kot je zanj že značilno, je ponudil tudi taktično analizo in ekipo primerjal z dragim športnim avtomobilom, pri čemer je opozoril na nevarnosti prehitre vožnje brez nadzora. »Saj je v redu, da s ferrarijem včasih pelješ zelo hitro, a včasih se pri takšni vožnji zgodi tudi nesreča. Rad imam malo več nadzora,« je svojo nogometno filozofijo razkril Riera.

Vratar Celja Žan-Luk Leban je poudaril pomembnost zmage na prvi tekmi. FOTO: Facebook/NKCelje
Vratar Celja Žan-Luk Leban je poudaril pomembnost zmage na prvi tekmi. FOTO: Facebook/NKCelje
Na drugi strani je trener AEK Marko Nikolić prevzel vso odgovornost za prvi poraz na klopi atenskega kluba. V izjavah, ki jih povzema grški portal Sport24.gr, je bil brutalno iskren in samokritičen: »Nesprejemljivo je, da si nasprotnik zmago želi bolj kot mi.« Njegove besede so bile namenjene predvsem slačilnici in so jasno pokazale, da vidi glavni problem v miselnosti in pristopu svojih igralcev, ne pa v taktiki. Ta izjava je močno odmevala v grški javnosti, saj je trener javno podvomil o motivaciji svoje ekipe. Tudi strelec edinega gola za AEK, Dereck Kutesa, ki je bil natančen že v sedmi minuti, je po poročanju istega vira športno priznal premoč nasprotnika: »Celje si je bolj zaslužilo zmago. Bili smo lahkomiselni v obrambi in jim podarili dva lahka gola.« Njegove besede potrjujejo Nikolićevo oceno o pomanjkanju zbranosti.

Vratar Celja Žan-Luk Leban, eden od tihih junakov zmage, je za Šport TV ponudil prizemljen pogled: »Najpomembneje je, da smo konferenčno ligo odprli z zmago. Po prejetem golu je bilo zelo pomembno, da smo se dvignili.« Njegova izjava odraža mirnost in osredotočenost ekipe, ki se ni zlomila niti po prejetem zadetku, kar govori o njeni zrelosti.

Domače prvenstvo ne počiva

Medtem ko Celjani uživajo v evropski slavi, se na domačih tleh nadaljuje boj za točke v državnem prvenstvu, kjer 11. krog prinaša nove preizkušnje. Največ pozornosti je usmerjene v Maribor, kjer po porazu na štajerskem derbiju in odhodu Radomirja Đalovića začenjajo novo poglavje.

Nad moštvom iz Ljudskega vrta, ki ga je na prejšnji tekmi začasno vodil Radovan Karanović, bo danes proti Domžalam bedel nov strateg. To je postal Feđa Dudić, 42-letni Sarajevčan, ki si je trenersko ime ustvaril predvsem na klopi Veleža iz Mostarja. Leta 2022 ga je popeljal do prve klubske lovorike po skoraj štirih desetletjih, pozneje pa je s srbskim Radničkim dvakrat zapored dosegel evropske kvalifikacije.

PrvaSNLiga11krog FOTO: Dk
PrvaSNLiga11krog FOTO: Dk

Dudić je ob prihodu napovedal svojo filozofijo: »Navijači lahko pričakujejo, da bomo igrali napadalno, ampak ob nadzorovani obrambi in brez divjanja na igrišču. Stremim k posesti in dobremu odzivu po izgubljeni žogi, z namenom, da v večjem delu pritiskamo na nasprotnika.« Njegov prvi izziv bodo Domžale, ki so v prejšnjem krogu vpisale prvo zmago v sezoni in v Maribor prihajajo z željo po presenečenju.

Nemirno je tudi v Murski Soboti, kjer so se po neodločenem izidu z Radomljami poslovili od Ivana Kurtušića. Na klop se je vrnil Darjan Slavic, a se njegova vrnitev ni začela po željah, saj je Mura izgubila proti Olimpiji. Prekmurci, ki so v strelski krizi, bodo prve točke pod novim vodstvom iskali proti razigranemu Bravu. Šiškarji so po zmagah nad Olimpijo in Koprom skočili na drugo mesto lestvice.

Preostali tekmi 11. kroga bosta v nedeljo. Primorje bo gostilo Koper, vodilno Celje pa se odpravlja v goste k Radomljam.

Več iz teme

nogometCeljeAEKAlbert Riera
ZADNJE NOVICE
10:10
Bulvar  |  Domači trači
NAVDUŠILA

Brata Šalehar po 30 letih spet skupaj na odru, ti znani obrazi so ju prišli gledat (FOTO)

V SiTi Teatru sta nastopila Miha in Matevž Šalehar.
Marko Pigac5. 10. 2025 | 10:10
10:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
INTERVJU

Kris in Bojan iz Joker Out pravita, da podpisujejo ogromno slovarjev

Kris Guštin in Bojan Cvjetićanin o prehojeni poti in prihodnosti, o tem, kako ostajajo prizemljeni, ter o avtentični glasbeni izkušnji.
5. 10. 2025 | 10:00
09:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Tatovi na pohodu: val vlomov na območju Ljubljane, kradli celo pasjo hrano

Po podatkih ljubljanske policijske uprave so v zadnjih 48 urah prejeli 1474 klicev, od tega 491 za posredovanje v interventnih dogodkih.
5. 10. 2025 | 09:55
09:28
Lifestyle  |  Polet
NOVO V SLOVENIJI

Zakaj je infrardeči fitnes jesenski hit? Vadba, toplota in hujšanje v enem

Infrardeči fitnes združuje vadbo in toploto: kuri maščobe, sprošča mišice, zmanjšuje poškodbe in jeseni postaja pravi hit slovenskih fitnesov.
5. 10. 2025 | 09:28
09:25
Novice  |  Kmetijske novice
VODA

Nov strošek, ki ga je uvedla država, je udarec po kmetu in slovenski hrani

Najnovejša uredba ob vodarini in vodnem povračilu uvaja še dovolnino. Po novem bo obdavčena tudi tista voda, iz katere delamo hrano.
Drago Perko5. 10. 2025 | 09:25
09:10
Novice  |  Svet
ZARADI NIZKIH TEMPERATUR

Labradorca iz angleške opatije sta se upokojila

Desetletni Eric in 11-letna Flo sta bila eno leto župnikova sodelavca. Po novem se bosta udeleževala le nekaterih dogodkov v toplih dneh.
5. 10. 2025 | 09:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki