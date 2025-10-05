Po porazu v Celju odmeva: Ponižanje in nacionalna sramota

Nogometaši Celja so v konferenčni ligi dosegli odmevno zmago, ko so pred svojimi navijači na stadionu Z'dežele s 3:1 premagali igralce grškega moštva AEK. Vse tri gole za gostitelje je zabil Hrvat Franko Kovačević (v 34., 55. in 80. minuti). Dosežek je sprožil val odzivov, ki so segali od navdušenja v Celju do hudih kritik v Atenah.

Medtem ko je v knežjem mestu vladalo navdušenje, prepleteno s premišljeno analizo trenerja Alberta Riere, so bili grški mediji polni besed, kot sta »šok« in »ponižanje«, ki so po poročanju tamkajšnjih virov razkrile globino razočaranja in krize, v katero je bil pahnjen atenski ponos.

Albertu Rieri se upravičeno smeji. FOTO: Blaž Samec

Kontekst zmage dodatno osvetli primerjava tržnih vrednosti obeh ekip. Po podatkih portala Transfermarkt je vrednost celotne zasedbe AEK ocenjena na skoraj 70 milijonov evrov. Vrednost celjske zasedbe na drugi strani znaša dobrih 11 milijonov evrov. Ta velika denarna razlika postavlja uspeh Celjanov v perspektivo, saj so na igrišču nadigrali znatno višje ovrednotenega nasprotnika. Odziv v Grčiji je bil buren. Tamkajšnji mediji niso pisali le o porazu, temveč so izražali občutek nacionalnega športnega sramu, ki ga je bilo težko prikriti.

Portal Proto Thema je evropski polet AEK, ki se je začel z velikimi ambicijami, opisal kot »anomaličen oziroma trd pristanek«. Sanje o evropskem uspehu so se za atenski klub boleče končale na realnih tleh v Sloveniji, kjer so doživeli šokanten udarec, saj so pričakovali lahko delo.

Še ostrejši so bili pri portalu in.gr, kjer so z naslovom »Vredna svoje usode« sporočili, da poraz ni bil slučajen. Po njihovem mnenju je bila to zaslužena kazen za aroganco in podcenjevalen pristop. Komentarji so namigovali, da so globlje težave v miselnosti kluba dovolile, da jih je tekmec, ki so ga imeli za avtsajderja, povsem nadigral.

Pogled s klopi

Trener Celja Albert Riera je bil po tekmi izjemno zadovoljen, a je ohranil mirno glavo in se takoj posvetil analizi. Po poročanju Šport TV je svojim varovancem namenil le minuto govora, rekoč: »Čestitke fantom za trud, ki so ga vložili. Kapo dol, dali so maksimum.«

Kot je zanj že značilno, je ponudil tudi taktično analizo in ekipo primerjal z dragim športnim avtomobilom, pri čemer je opozoril na nevarnosti prehitre vožnje brez nadzora. »Saj je v redu, da s ferrarijem včasih pelješ zelo hitro, a včasih se pri takšni vožnji zgodi tudi nesreča. Rad imam malo več nadzora,« je svojo nogometno filozofijo razkril Riera.

Vratar Celja Žan-Luk Leban je poudaril pomembnost zmage na prvi tekmi. FOTO: Facebook/NKCelje

Na drugi strani je trener AEKprevzel vso odgovornost za prvi poraz na klopi atenskega kluba. V izjavah, ki jih povzema grški portal Sport24.gr, je bil brutalno iskren in samokritičen: »Nesprejemljivo je, da si nasprotnik zmago želi bolj kot mi.« Njegove besede so bile namenjene predvsem slačilnici in so jasno pokazale, da vidi glavni problem v miselnosti in pristopu svojih igralcev, ne pa v taktiki. Ta izjava je močno odmevala v grški javnosti, saj je trener javno podvomil o motivaciji svoje ekipe. Tudi strelec edinega gola za AEK,, ki je bil natančen že v sedmi minuti, je po poročanju istega vira športno priznal premoč nasprotnika: »Celje si je bolj zaslužilo zmago. Bili smo lahkomiselni v obrambi in jim podarili dva lahka gola.« Njegove besede potrjujejo Nikolićevo oceno o pomanjkanju zbranosti.

Vratar Celja Žan-Luk Leban, eden od tihih junakov zmage, je za Šport TV ponudil prizemljen pogled: »Najpomembneje je, da smo konferenčno ligo odprli z zmago. Po prejetem golu je bilo zelo pomembno, da smo se dvignili.« Njegova izjava odraža mirnost in osredotočenost ekipe, ki se ni zlomila niti po prejetem zadetku, kar govori o njeni zrelosti.

Domače prvenstvo ne počiva

Medtem ko Celjani uživajo v evropski slavi, se na domačih tleh nadaljuje boj za točke v državnem prvenstvu, kjer 11. krog prinaša nove preizkušnje. Največ pozornosti je usmerjene v Maribor, kjer po porazu na štajerskem derbiju in odhodu Radomirja Đalovića začenjajo novo poglavje.

Nad moštvom iz Ljudskega vrta, ki ga je na prejšnji tekmi začasno vodil Radovan Karanović, bo danes proti Domžalam bedel nov strateg. To je postal Feđa Dudić, 42-letni Sarajevčan, ki si je trenersko ime ustvaril predvsem na klopi Veleža iz Mostarja. Leta 2022 ga je popeljal do prve klubske lovorike po skoraj štirih desetletjih, pozneje pa je s srbskim Radničkim dvakrat zapored dosegel evropske kvalifikacije.

PrvaSNLiga11krog FOTO: Dk

Dudić je ob prihodu napovedal svojo filozofijo: »Navijači lahko pričakujejo, da bomo igrali napadalno, ampak ob nadzorovani obrambi in brez divjanja na igrišču. Stremim k posesti in dobremu odzivu po izgubljeni žogi, z namenom, da v večjem delu pritiskamo na nasprotnika.« Njegov prvi izziv bodo Domžale, ki so v prejšnjem krogu vpisale prvo zmago v sezoni in v Maribor prihajajo z željo po presenečenju.

Nemirno je tudi v Murski Soboti, kjer so se po neodločenem izidu z Radomljami poslovili od Ivana Kurtušića. Na klop se je vrnil Darjan Slavic, a se njegova vrnitev ni začela po željah, saj je Mura izgubila proti Olimpiji. Prekmurci, ki so v strelski krizi, bodo prve točke pod novim vodstvom iskali proti razigranemu Bravu. Šiškarji so po zmagah nad Olimpijo in Koprom skočili na drugo mesto lestvice.

Preostali tekmi 11. kroga bosta v nedeljo. Primorje bo gostilo Koper, vodilno Celje pa se odpravlja v goste k Radomljam.