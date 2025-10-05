Po porazu v Celju odmeva: Ponižanje in nacionalna sramota

Nogometaši Celja so v konferenčni ligi dosegli odmevno zmago, ko so pred svojimi navijači na stadionu Z'dežele s 3:1 premagali igralce grškega moštva AEK. Vse tri gole za gostitelje je zabil Hrvat Franko Kovačević (v 34., 55. in 80. minuti). Dosežek je sprožil val odzivov, ki so segali od navdušenja v Celju do hudih kritik v Atenah.
Medtem ko je v knežjem mestu vladalo navdušenje, prepleteno s premišljeno analizo trenerja Alberta Riere, so bili grški mediji polni besed, kot sta »šok« in »ponižanje«, ki so po poročanju tamkajšnjih virov razkrile globino razočaranja in krize, v katero je bil pahnjen atenski ponos.
Portal Proto Thema je evropski polet AEK, ki se je začel z velikimi ambicijami, opisal kot »anomaličen oziroma trd pristanek«. Sanje o evropskem uspehu so se za atenski klub boleče končale na realnih tleh v Sloveniji, kjer so doživeli šokanten udarec, saj so pričakovali lahko delo.
Še ostrejši so bili pri portalu in.gr, kjer so z naslovom »Vredna svoje usode« sporočili, da poraz ni bil slučajen. Po njihovem mnenju je bila to zaslužena kazen za aroganco in podcenjevalen pristop. Komentarji so namigovali, da so globlje težave v miselnosti kluba dovolile, da jih je tekmec, ki so ga imeli za avtsajderja, povsem nadigral.
Trener Celja Albert Riera je bil po tekmi izjemno zadovoljen, a je ohranil mirno glavo in se takoj posvetil analizi. Po poročanju Šport TV je svojim varovancem namenil le minuto govora, rekoč: »Čestitke fantom za trud, ki so ga vložili. Kapo dol, dali so maksimum.«
Kot je zanj že značilno, je ponudil tudi taktično analizo in ekipo primerjal z dragim športnim avtomobilom, pri čemer je opozoril na nevarnosti prehitre vožnje brez nadzora. »Saj je v redu, da s ferrarijem včasih pelješ zelo hitro, a včasih se pri takšni vožnji zgodi tudi nesreča. Rad imam malo več nadzora,« je svojo nogometno filozofijo razkril Riera.
Vratar Celja Žan-Luk Leban, eden od tihih junakov zmage, je za Šport TV ponudil prizemljen pogled: »Najpomembneje je, da smo konferenčno ligo odprli z zmago. Po prejetem golu je bilo zelo pomembno, da smo se dvignili.« Njegova izjava odraža mirnost in osredotočenost ekipe, ki se ni zlomila niti po prejetem zadetku, kar govori o njeni zrelosti.
Medtem ko Celjani uživajo v evropski slavi, se na domačih tleh nadaljuje boj za točke v državnem prvenstvu, kjer 11. krog prinaša nove preizkušnje. Največ pozornosti je usmerjene v Maribor, kjer po porazu na štajerskem derbiju in odhodu Radomirja Đalovića začenjajo novo poglavje.
Nad moštvom iz Ljudskega vrta, ki ga je na prejšnji tekmi začasno vodil Radovan Karanović, bo danes proti Domžalam bedel nov strateg. To je postal Feđa Dudić, 42-letni Sarajevčan, ki si je trenersko ime ustvaril predvsem na klopi Veleža iz Mostarja. Leta 2022 ga je popeljal do prve klubske lovorike po skoraj štirih desetletjih, pozneje pa je s srbskim Radničkim dvakrat zapored dosegel evropske kvalifikacije.
Dudić je ob prihodu napovedal svojo filozofijo: »Navijači lahko pričakujejo, da bomo igrali napadalno, ampak ob nadzorovani obrambi in brez divjanja na igrišču. Stremim k posesti in dobremu odzivu po izgubljeni žogi, z namenom, da v večjem delu pritiskamo na nasprotnika.« Njegov prvi izziv bodo Domžale, ki so v prejšnjem krogu vpisale prvo zmago v sezoni in v Maribor prihajajo z željo po presenečenju.
Nemirno je tudi v Murski Soboti, kjer so se po neodločenem izidu z Radomljami poslovili od Ivana Kurtušića. Na klop se je vrnil Darjan Slavic, a se njegova vrnitev ni začela po željah, saj je Mura izgubila proti Olimpiji. Prekmurci, ki so v strelski krizi, bodo prve točke pod novim vodstvom iskali proti razigranemu Bravu. Šiškarji so po zmagah nad Olimpijo in Koprom skočili na drugo mesto lestvice.
Preostali tekmi 11. kroga bosta v nedeljo. Primorje bo gostilo Koper, vodilno Celje pa se odpravlja v goste k Radomljam.