DIRKA PO ITALIJI

Po Sloveniji na vrhu Gira tudi Danska: Očitno je, da moraš biti na vrhuncu forme, če želiš tekmovati s Pogačarjem

Jonas Vingegaard s tekmeci opravil v Pogačarjevem slogu. Tour bo pravi preizkus za vse najboljše kolesarje.
Jonas Vingegaard je zmagam na Touru in Vuelti dodal še Giro. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
 1. 6. 2026 | 07:35
Danska se je sinoči v anale vpisala kot 18. država zmagovalka dirke po Italiji, 17. je bila Slovenija, ki se je v letih 2023 in 2024 veselila zmag Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Zdaj je na neskončni trofeji (Trofeo Senza Fine) zapisano tudi ime Jonasa Vingegaarda, osmega zmagovalca vseh treh tritedenskih dirk v zgodovini. Pri tem mejniku je prehitel slovenska zvezdnika, vprašanje pa je, ali lahko oba za seboj pusti tudi na cesti. To bo julija razkril 113. Tour de France.

Vingegaard (Visma Lease a Bike) je bil na 109. Giru podobno dominanten kot predlani Pogačar (UAE), je prevladujoča ocena kolesarskih komentatorjev po svetu. Številke prednost dajejo Pogiju, ki je zmago pred Kolosejem slavil, potem ko je dobil šest etap, 20 dni nosil rožnato majico in si prikolesaril 10 minut prednosti pred najbližjimi zasledovalci.

Vingegaard je na poti iz Bolgarije v večno mesto slavil pet etapnih zmag, osem dni je bil v rožnati opravi, drugouvrščeni Felix Gall (Decathlon) pa je za njim zaostal 5:22. Dejstvo je, da je ob odsotnosti najmočnejših tekmecev Vingegaard po prestižu drugo dirko na svetu – tako kot pred njim Pogačar – izkoristil kot dobro pripravo za najprestižnejšo dirko po Franciji.

»Šlo nam je še bolje, kot smo pričakovali, saj je Giro najbolj nepredvidljiva tritedenska dirka leta. Ves čas smo imeli vse pod nadzorom, kar se ne zgodi pogosto. Mi gre na Touru lahko še bolje? Upam, da bo tako, to bo pokazal čas. Očitno je, da moraš biti na vrhuncu forme, če želiš tekmovati s Pogačarjem,« je povedal danski šampion, ki je dvakrat dobil Tour (2022, 2023) in enkrat Vuelto (2025).

Na seznamu zmagovalcev vseh tritedenskih dirk se je pridružil Jacquesu Anquetilu, Feliceju Gimondiju, Eddyju Merckxu, Bernardu Hinaultu, Albertu Contadorju, Vincenzu Nibaliju in Chrisu Froomu. Pogačar in Roglič sta osvojila vsak po pet tritedenskih dirk, a 27-letnik s Klanca pri Komendi še ni dobil Vuelte, 36-letnemu Kisovčanu pa manjka lovorika s Toura.

V Barceloni tudi Roglič?

V Franciji bomo gotovo videli Jonasa in Tadeja, kljub drugačnim napovedim pred sezono morda tudi Primoža, ki se na Sierri Nevadi pripravlja skupaj z Remcom Evenepoelom in Florianom Lipowitzem, papirnatima adutoma ekipa Red Bull Bora Hansgrohe za Tour.

Na start v Barceloni se bo Vingeggard podal po višinskih pripravah v Tignesu, vendar je že na Giru opravil vidno stopnjevanje forme. Bolj ko se je dirka bližala koncu, daljši in bolj prepričljivi so bili njegovi napadi. Vedno je bil njegov prvi zasledovalec Gall, tretji Avstrijec na zmagovalnem odru tritedenske dirke. Kot prvemu je to s 3. mestom na Touru 1957 uspelo Adolfu Christianu. Leta 2008 je njegov dosežek ponovil Bernhard Kohl, a so mu ga črtali po pozitivnem dopinškem testu.

Če smo pri igri številk, je bil tokrat Gallov zaostanek za Vingegaardom precej manjši kot na lanskem Touru, ko je za drugouvrščenim Dancem na 5. mestu zaostal za 12:48. A to je stvar preteklosti, v dresu Decathlona na francoskih cestah ne bo imel glavne besede Gall, temveč Paul Seixas. Veliki domači up, ki bo pri 19 letih prvič nastopil na tritedenski dirki, je nova velika neznanka v enačbi, v kateri sta bila v zadnjih šestih letih zmagovalca Toura lahko samo Pogačar ali Vingegaard. 

