Po Zahoviću še Milanič: Izolan se je vrnil pod Pohorje po nove zmage

Po odmevni petkovi novinarski konferenci, ko so v Ljudskem vrtu uradno potrdili vrnitev Zlatka Zahovića v vijolični tabor, je bil včeraj nov korak v gradnji želene trdnjave. NK Maribor je namreč predstavil trenerja za novo sezono, presenečenja ni: na vijolično klop se po šestih letih vrača Darko Milanič.

440 440 tekem je zbral Darko Milanič na klopi mariborskega kluba v skupno dveh mandatih, med letoma 2008 in 2013 ter 2016 in 2020.

Izolan, nekoč kapetan slovenske reprezentance v času njene uvrstitve na prvo veliko tekmovanje (evropsko prvenstvo 2002 v Belgiji in na Nizozemskem), bo tako tretjič doslej prevzel vlogo trenerja najuspešnejšega nogometnega kluba v 35 letih slovenske osamosvojitve in ga skupaj z Zahovićem ter drugimi pri klubu poskusil vrniti na pota nekdanje slave. Milanič je sicer eden od treh trenerjev, ob njem še Bojan Prašnikar in Ante Šimundža, ki se je z vijoličnimi uvrstil v prestižno ligo prvakov. Takrat, v sezoni 2017/18, so v izločilnih tekmah Mariborčani ugnali Zrinjski (BiH), FH (Isl) in Hapoel (Izr), nato pa v skupini z Liverpoolom, moskovskim Spartakom ter s Sevillo zasedli 4. mesto s tremi točkami za tri remije – obakrat z Rusi ter enkrat s Španci.

Darko Milanič je v skupinskem delu lige prvakov 2017/18 vodil Maribor proti Liverpoolu, Spartaku iz Moskve in Sevilli.

»Zavedam se, kaj me čaka. Želim si narediti eno zgodbo, ob kateri bomo zadovoljni. Veliko bo dela, želimo si biti tekmovalni, dinamični, mladostni, igrivi, narediti vse, da vrnemo klub, kjer je že bil,« ob predstavitvi ni skrival 58-letni strokovnjak, za katerim je že pisana trenerska pot, saj je poleg Maribora v dosedanjih dveh mandatih med drugim vodil tudi Leeds United, Sturm iz Gradca ter Slovan iz Bratislave, močan pečat je ob delu in dosežkih pustil tudi na Cipru ter v Arabskem zalivu.

Lastnik si je želel le Milaniča

Zato tudi ne preseneča, da je bil udarni kandidat za vročo trenersko klop v Ljudskem vrtu. »In predvsem bi rad poudaril, da je bil Darko edina izbira lastnika in njegovih sodelavcev. Na svojem seznamu sem imel nekaj imen, toda ko sem o tem govoril z lastnikom, ga je zanimal le Milanič. To me je prijetno presenetilo,« je ob predstavitvi novega trenerja dejal Zahović, prav tako povratnik v Ljudski vrt. Ko pa je na novinarski konferenci novi-stari trener prejel vprašanje, kako gleda tudi na njuno skupno vrnitev h klub in kaj ga je pritegnilo ob ponovnem prihodu športnega direktorja: »Poznam Zlatkovo strokovnost, vem, kako sva sodelovala v preteklosti.«

Darko Milanič ima za seboj že zelo dolgo trenersko pot. FOTO: Mediaspeed

Milanič je eden od treh trenerjev, ki so vodili Maribor v skupinskem delu lige prvakov pred vedno znova polnimi tribunami Ljudskega vrta. FOTO: Dokumentacija Dela

V tem poletju Maribora ne bo v evropskih tekmovanjih, 5. mesto v domačem prvenstvu in pokalni poraz z drugoligašem Brinjem sta množici privržencev ponudila razočaranje, zdaj pa je pred prenovljenim strokovnim vodstvom kluba naloga novega vzpona. Najprej na domači sceni in potem z jasno željo po vrnitvi v eno of Uefinih lig. Ko je bil Zahović v prvem mandatu športni direktor kluba, med letoma 2007 in 2020, je Maribor dvakrat igral v ligi prvakov in trikrat v evropski ligi.

24 ur na dan v klubu

»Ta naš klub se je znašel na novi poti, torej v ritmu tekem sobota-sobota, kar pomeni, da nimamo evropskih preizkušenj. Zdaj bo treba premišljeno sestaviti kader, tu bo seveda ključna Darkova beseda,« je še dejal športni direktor in omenil, da je v zadnjih dveh dneh shujšal za poltretji kilogram: »Kakšen je utrip mesta? Ne vem, moj mestni utrip predstavlja sprehod od doma do stadiona, nato pa utrip predstavlja pisarna s telefonskimi klici. Delamo 24 ur na dan v želji, da sestavimo konkurenčno podobo moštva. Bog je rezultat – tako je v Mariboru in tako je po vsem svetu.« Ob tem je še poudaril, da ne glede na izostanek rezultatov prejšnje strokovno vodstvo ni delalo slabo, a v nogometu ti pač včasih ena vratnica prepreči uresničitev cilja ...