Po zmagi se je Pogačar za las izognil kazni, sodniki naknadno priznali napako

Po nedeljski zmagi na dirki Liege–Bastogne–Liege je tekmovalna žirija v uradnem obvestilu navedla, da je Tadej Pogačar kaznovan zaradi »napačne umestitve oglaševanja na dresu svetovnega prvaka med podelitvijo«. Šlo naj bi za logotip znamke Richard Mille, osebnega sponzorja Pogačarja na rokavu zmagovalnega dresa. Zmeda je nastala, ker Pogačar z enakim dresom prihaja na stopničke že vso pomlad.

Ekipa UAE Team Emirates XRG je za italijanske medije potrdila, da je bila globa kasneje umaknjena, ker so sodniki naknadno priznali napako. Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je v zadnjem času zrahljala pravila glede osebnih sponzorjev na dresih, ki jih kolesarji uporabljajo na podelitvi. Pred tem so morali biti identični tekmovalnim dresom, zdaj pa UCI kolesarjem dopušča nekaj več svobode. Zato so sodniki kazen za slovenskega šampiona preklicali in Pogi je domov odšel s skoraj 5500 evri več. Nedeljska zmaga na Liege–Bastogne–Liege je bila četrta za Pogačarja in tudi četrta v tej sezoni.