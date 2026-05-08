Podjetnik uspešno vodi Aluminij: v Hiši daril tudi pokalna lovorika

Medtem ko se Maribor sooča z eno od največjih tekmovalnih in tudi organizacijskih kriz, pri drugem podravskem nogometnem prvoligašu Aluminiju razmišljajo o sanjski sezoni. Ali jo bodo dosanjali, bo znano v sredo zvečer v Celju, ko bo klub iz Kidričevega v svojem tretjem finalu pokalnega tekmovanja v samostojni Sloveniji proti Brinju iz Grosuplja lovil prvo lovoriko. V Aluminijevem bliskovitem vzponu od drugoligaša do pokalnega finalista, morda tudi zmagovalca, ima eno od glavnih vlog nenavadni športni direktor v 1. SNL Robert Koderman, lastnik znanega podjetja Hiša daril.

Kako in zakaj ste se kot še vedno uspešen poslovnež odločili za tako nepredvidljivo in zahtevno vlogo?

»Preprosto, nogomet imam rad in vedno sem ga imel. Imel sem lepo in uspešno izkušnjo v futsalu, ko sem ptujski klub (FC Ptuj Hiša daril, op. p.) iz druge lige popeljal do pokalnega finala proti Dobovcu in tretjega mesta v državnem prvenstvu. K Aluminiju me je poleti leta 2024 povabil predsednik Marko Drobnič. Sprejel sem vabilo, ker sem videl, da je klub v težavah. Rekel sem, da bom pomagal, ker sem vedel, kako se lahko dvigne Aluminij. Vrnili smo se prvo ligo in takoj izpolnili glavni cilj, obstanek v 1. SNL, osvojitev pokalne lovorike bi bila le še prvovrstni posladek.«

Z 10 goli v 1. SNL je najboljši strelec Aluminija v tej sezoni od Maribora posojeni Behar Feta. FOTO: Aleksander Golob

Pozimi ste celo drzno napovedali boj za lovoriko.

»Res smo zelo blizu, a hkrati tudi zelo daleč od lovorike. Ko je bil žreb, smo videli priložnost za napad na pokalni naslov, ampak osnovni cilj je bil obstanek med najboljšimi. Zavedamo se, da uvrstitev v finale ne pomeni prav veliko. Ali celo nič. Šteje le zmaga.

Kljub izjemnemu nizu Brinja, ki je na poti v finale izločil oba velikana, Maribor in Olimpijo, v polfinalu pa še Radomlje, ste v vlogi favoritov. Vsi poraženci so na lestvici pred vami.

Prav zato ne sprejemamo vloge favoritov. V pokalnem tekmovanju jih ni. Kaj nas morda postavlja v boljši položaj, je to, da poznamo Brinje, ker smo z njim tekmovali v drugi ligi. Poznamo kakovost tekmecev in kako igrajo. Na vsak način bo Brinje zelo zahteven nasprotnik.«

Kakšen razplet napovedujete?

»Zmagali bomo, ker nič drugega ne pride v poštev.«

Kaj so najmočnejši Aluminijevi aduti?

»Najmočnejši je povezanost moštva. Trener Jura Arsić je domač fant, izbral sem ga in dobro vem, kako razmišlja ter dela. V moštvu je več slovenskih fantov kot tujcev. Prepričan sem, da slovenski fantje lahko dajejo veliko več kot tujci. Sicer jih imamo, toda to so naši fantje. Kako naj bo kapetan Tomislav Jagić tujec (prihaja iz Varaždina, op. p.), če je tukaj že štiri leta? Ali Bamba Susso (Gambijec, op. p.), ki je tukaj postal oče?«

Maribor bi se moral bolj osredotočiti na slovenske igralce, tujci pa bi morali imeti večjo dodano vrednost. Podobno je tudi pri Olimpiji, združuje ju pomanjkanje identitete.

Aluminij je v prvenstvu zelo ugajal, ali ste zadovoljni sedmim mestom?

»Smo mlada ekipa z nihanji. Sedmo mesto smo si zaslužili. Spomladi smo osvojili manj točk od tega, kar smo pokazali na igrišču, toda zato smo jeseni morda osvojili kakšno točko preveč. Pomembno je, da imamo za naslednjo sezono še nekaj rezerv, čeprav bo težja, kot je bila ta. Tekmeci nas še niso poznali in nas ne bodo podcenjevali. Na to nas opozarja tudi preteklost.«

Pri Aluminiju igra tudi vaš sin Vid, ki ima za seboj tudi prvoligaške izkušnje že od prej. Igral je tudi za Maribor.

»V moštvu nanj ne gledam kot na sina. Toda on je otrok Aluminija, pozna to okolje. Ko sem prišel, sem ga vrnil, ker sem vedel, da z njegovo vrnitvijo lahko pripeljemo še kakšnega drugega slovenskega fanta, še posebej iz tega okolja. Kot je na primer Rok Maher.«

Uroš Korun je ob vratarju Matjažu Rozmanu najbolj izkušen igralec Kidričanov. FOTO: Aleksander Golob

Maribor je tudi zadnji prvenstveni tekmec. V Ljudskem vrtu se bo morda odločalo o njegovi uvrstitvi v evropske kvalifikacije, ampak za vas bo ta tekma le revijalna. Kako vidite njegovo krizo?

»Najprej o tekmi, ne bi smela biti le revijalna, ker želimo vsako tekmo dobiti. Toda vem, kako težko je pripraviti igralce in jih motivirati za takšno tekmo. Moj pogled na krizo Maribora je izključno iz navijaškega zornega kota. Moral bi se bolj osredotočiti na slovenske igralce, tujci pa bi morali imeti večjo dodano vrednost. Ampak podobno je tudi pri Olimpiji, oboje združuje pomanjkanje identitete.«

Kako usklajujete delo v podjetju in klubu?

»Zelo težko. Nogomet je hobi, podjetje pa odgovorna služba, zaposlujemo 140 ljudi. Priznam, da nogometne aktivnosti omejujejo moj delovni čas.«

Uroš Korun je ob vratarju Matjažu Rozmanu najbolj izkušen igralec Kidričanov. FOTO: Aleksander Golob

Prihajate iz realnega sektorja in imate dober vpogled v to, kako se preživlja šport. Ali država daje to, kar bi pričakovali?

»V nogometu pogrešam več zasebnega in državnega vlaganja. Država bi morala ustvariti razmere, ki bi spodbujale vlaganje v šport, saj ima veliko družbeno vlogo. Ampak Slovenija je še mlada država in se še razvija, čeprav s počasnimi koraki. Morali pa bi biti bolj povezovalni, se zavedati, da smo skupaj močnejši. To pogrešam.« G