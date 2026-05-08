  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
INTERVJU

Podjetnik uspešno vodi Aluminij: v Hiši daril tudi pokalna lovorika

Izkušnje je športni direktor Robert Koderman nabiral tudi v futsalu.
Robert Koderman je uspešen na dveh frontah. Foto: DAMN

Robert Koderman je uspešen na dveh frontah. Foto: DAMN

Z 10 goli v 1. SNL je najboljši strelec Aluminija v tej sezoni od Maribora posojeni Behar Feta. FOTO: Aleksander Golob

Z 10 goli v 1. SNL je najboljši strelec Aluminija v tej sezoni od Maribora posojeni Behar Feta. FOTO: Aleksander Golob

Uroš Korun je ob vratarju Matjažu Rozmanu najbolj izkušen igralec Kidričanov. FOTO: Aleksander Golob

Uroš Korun je ob vratarju Matjažu Rozmanu najbolj izkušen igralec Kidričanov. FOTO: Aleksander Golob

Robert Koderman je uspešen na dveh frontah. Foto: DAMN
Z 10 goli v 1. SNL je najboljši strelec Aluminija v tej sezoni od Maribora posojeni Behar Feta. FOTO: Aleksander Golob
Uroš Korun je ob vratarju Matjažu Rozmanu najbolj izkušen igralec Kidričanov. FOTO: Aleksander Golob
 8. 5. 2026 | 06:35
5:48
A+A-

Medtem ko se Maribor sooča z eno od največjih tekmovalnih in tudi organizacijskih kriz, pri drugem podravskem nogometnem prvoligašu Aluminiju razmišljajo o sanjski sezoni. Ali jo bodo dosanjali, bo znano v sredo zvečer v Celju, ko bo klub iz Kidričevega v svojem tretjem finalu pokalnega tekmovanja v samostojni Sloveniji proti Brinju iz Grosuplja lovil prvo lovoriko. V Aluminijevem bliskovitem vzponu od drugoligaša do pokalnega finalista, morda tudi zmagovalca, ima eno od glavnih vlog nenavadni športni direktor v 1. SNL Robert Koderman, lastnik znanega podjetja Hiša daril.

Kako in zakaj ste se kot še vedno uspešen poslovnež odločili za tako nepredvidljivo in zahtevno vlogo?

»Preprosto, nogomet imam rad in vedno sem ga imel. Imel sem lepo in uspešno izkušnjo v futsalu, ko sem ptujski klub (FC Ptuj Hiša daril, op. p.) iz druge lige popeljal do pokalnega finala proti Dobovcu in tretjega mesta v državnem prvenstvu. K Aluminiju me je poleti leta 2024 povabil predsednik Marko Drobnič. Sprejel sem vabilo, ker sem videl, da je klub v težavah. Rekel sem, da bom pomagal, ker sem vedel, kako se lahko dvigne Aluminij. Vrnili smo se prvo ligo in takoj izpolnili glavni cilj, obstanek v 1. SNL, osvojitev pokalne lovorike bi bila le še prvovrstni posladek.«

Z 10 goli v 1. SNL je najboljši strelec Aluminija v tej sezoni od Maribora posojeni Behar Feta. FOTO: Aleksander Golob
Z 10 goli v 1. SNL je najboljši strelec Aluminija v tej sezoni od Maribora posojeni Behar Feta. FOTO: Aleksander Golob

Pozimi ste celo drzno napovedali boj za lovoriko.

»Res smo zelo blizu, a hkrati tudi zelo daleč od lovorike. Ko je bil žreb, smo videli priložnost za napad na pokalni naslov, ampak osnovni cilj je bil obstanek med najboljšimi. Zavedamo se, da uvrstitev v finale ne pomeni prav veliko. Ali celo nič. Šteje le zmaga.

Kljub izjemnemu nizu Brinja, ki je na poti v finale izločil oba velikana, Maribor in Olimpijo, v polfinalu pa še Radomlje, ste v vlogi favoritov. Vsi poraženci so na lestvici pred vami.

Prav zato ne sprejemamo vloge favoritov. V pokalnem tekmovanju jih ni. Kaj nas morda postavlja v boljši položaj, je to, da poznamo Brinje, ker smo z njim tekmovali v drugi ligi. Poznamo kakovost tekmecev in kako igrajo. Na vsak način bo Brinje zelo zahteven nasprotnik.«

Kakšen razplet napovedujete?

»Zmagali bomo, ker nič drugega ne pride v poštev.«

Kaj so najmočnejši Aluminijevi aduti?

»Najmočnejši je povezanost moštva. Trener Jura Arsić je domač fant, izbral sem ga in dobro vem, kako razmišlja ter dela. V moštvu je več slovenskih fantov kot tujcev. Prepričan sem, da slovenski fantje lahko dajejo veliko več kot tujci. Sicer jih imamo, toda to so naši fantje. Kako naj bo kapetan Tomislav Jagić tujec (prihaja iz Varaždina, op. p.), če je tukaj že štiri leta? Ali Bamba Susso (Gambijec, op. p.), ki je tukaj postal oče?«

Maribor bi se moral bolj osredotočiti na slovenske igralce, tujci pa bi morali imeti večjo dodano vrednost. Podobno je tudi pri Olimpiji, združuje ju pomanjkanje identitete.

Aluminij je v prvenstvu zelo ugajal, ali ste zadovoljni sedmim mestom?

»Smo mlada ekipa z nihanji. Sedmo mesto smo si zaslužili. Spomladi smo osvojili manj točk od tega, kar smo pokazali na igrišču, toda zato smo jeseni morda osvojili kakšno točko preveč. Pomembno je, da imamo za naslednjo sezono še nekaj rezerv, čeprav bo težja, kot je bila ta. Tekmeci nas še niso poznali in nas ne bodo podcenjevali. Na to nas opozarja tudi preteklost.«

Pri Aluminiju igra tudi vaš sin Vid, ki ima za seboj tudi prvoligaške izkušnje že od prej. Igral je tudi za Maribor.

»V moštvu nanj ne gledam kot na sina. Toda on je otrok Aluminija, pozna to okolje. Ko sem prišel, sem ga vrnil, ker sem vedel, da z njegovo vrnitvijo lahko pripeljemo še kakšnega drugega slovenskega fanta, še posebej iz tega okolja. Kot je na primer Rok Maher

Uroš Korun je ob vratarju Matjažu Rozmanu najbolj izkušen igralec Kidričanov. FOTO: Aleksander Golob
Uroš Korun je ob vratarju Matjažu Rozmanu najbolj izkušen igralec Kidričanov. FOTO: Aleksander Golob

Maribor je tudi zadnji prvenstveni tekmec. V Ljudskem vrtu se bo morda odločalo o njegovi uvrstitvi v evropske kvalifikacije, ampak za vas bo ta tekma le revijalna. Kako vidite njegovo krizo?

»Najprej o tekmi, ne bi smela biti le revijalna, ker želimo vsako tekmo dobiti. Toda vem, kako težko je pripraviti igralce in jih motivirati za takšno tekmo. Moj pogled na krizo Maribora je izključno iz navijaškega zornega kota. Moral bi se bolj osredotočiti na slovenske igralce, tujci pa bi morali imeti večjo dodano vrednost. Ampak podobno je tudi pri Olimpiji, oboje združuje pomanjkanje identitete.«

Kako usklajujete delo v podjetju in klubu?

»Zelo težko. Nogomet je hobi, podjetje pa odgovorna služba, zaposlujemo 140 ljudi. Priznam, da nogometne aktivnosti omejujejo moj delovni čas.«

Uroš Korun je ob vratarju Matjažu Rozmanu najbolj izkušen igralec Kidričanov. FOTO: Aleksander Golob
Uroš Korun je ob vratarju Matjažu Rozmanu najbolj izkušen igralec Kidričanov. FOTO: Aleksander Golob

Prihajate iz realnega sektorja in imate dober vpogled v to, kako se preživlja šport. Ali država daje to, kar bi pričakovali?

»V nogometu pogrešam več zasebnega in državnega vlaganja. Država bi morala ustvariti razmere, ki bi spodbujale vlaganje v šport, saj ima veliko družbeno vlogo. Ampak Slovenija je še mlada država in se še razvija, čeprav s počasnimi koraki. Morali pa bi biti bolj povezovalni, se zavedati, da smo skupaj močnejši. To pogrešam.« G

Več iz teme

nogomet1. SNLaluminijRobert Koderman
ZADNJE NOVICE
07:30
Bulvar  |  Domači trači
SPLETNI SPOPAD

Pogrom nad znano Slovenko: Naj bo lepo tiho, doma ... (VIDEO)

Njene izjave so izzvale pravi besedni spopad.
8. 5. 2026 | 07:30
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA SKLADBA

Jan Plestenjak in Rok Lunaček združila moči v Prazni postelji (VIDEO)

Prvi skupni duet Jana Plestenjaka in skupine Flirrt prinaša zgodbo o iskrenosti, odnosih, razhodih in pogumu
Roman Turnšek8. 5. 2026 | 07:25
07:22
Novice  |  Slovenija
BRATRANEC OBTOŽENEGA

Razkrivamo, kaj je zdaj s prvoobtoženim v zadevi Šutar – s Sabrijanom Jurkovičem

Zdaj Sabrijan Jurkovič ne živi v romskem naselju Mihovica, po naših podatkih naj bi bil v Kerinovem Grmu.
8. 5. 2026 | 07:22
07:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRT, KI JE PRETRESLA SLOVENIJO

Po smrti, ki je dvignila na noge tisoče Slovencev: to je Samire, domnevni Šutarjev krvnik, ki gre danes pred sodnika

V petek predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja.
8. 5. 2026 | 07:10
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
OPRANA VSEH OČITKOV

Prirejali naj bi prometne nesreče, zdaj zastarala celo oprostilna sodba

Zdenku Žinkoviču in Gregorju Krašnji očitali zavarovalniško goljufijo.
Aleksander Brudar8. 5. 2026 | 07:05
06:35
Šport  |  Odmevi
INTERVJU

Podjetnik uspešno vodi Aluminij: v Hiši daril tudi pokalna lovorika

Izkušnje je športni direktor Robert Koderman nabiral tudi v futsalu.
8. 5. 2026 | 06:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki