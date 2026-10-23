Pogačar favorit tudi na Seixasovi trasi

Za Tadeja Pogačarja (UAE) bo glavni cilj sezone 2027 šesta zmaga na Touru, s katero bi ostal sam na vrhu večne lestvice največje dirke na svetu. Izziv je sam po sebi izjemno zahteven, prireditelji velike pentlje pa so poskrbeli še za to, da bo trasa na papirju bolj ustrezala njegovima tekmecema Remcu Evenepoelu (Red Bull Bora Hansgrohe) in Paulu Seixasu (Decathlon). Francoski navijači so upali, da se bo njihov veliki up Seixas že letos postavil po robu Pogačarju in končal 41-letno sušo brez domače zmage na Touru. A Bernard Hinault, ki je leta 1985 slavil zadnjo od svojih petih zmag, med rojaki še nima naslednika. Še petič je na Elizejskih poljanah v rumeni majici paradiral slovenski šampion, pred Evenepoelom in mehiškim moštvenim kolegom Isaacom del Torom.

Seixas je končal na 4. mestu, a to je bil njegov krstni nastop pri le 19 letih, po katerem se je to jesen ob odsotnosti poškodovanega Pogačarja izkazal z zmago na dirki po Lombardiji in tudi z bronasto kolajno v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v kronometru. V Montrealu na ravninski trasi morda ni drvel tako hitro kot Evenepoel, a skoraj tako hitro kot Filippo Ganna. Pogačar se najboljšima kronometristoma na svetu zadnjih sedmih sezon nikoli ni tako približal na velikem tekmovanju.

In to ugotovitev so Francozi prenesli na traso 114. velike pentlje, v katero so umestili dva dolga bolj kot ne ravninska kronometra. Vse skupaj se bo začelo 2. julija v Edinburghu na Škotskem in po 3479 km ter 53.450 višinskih metrih 25. julija končalo v Parizu. Tour se bo 28. v zgodovini začel zunaj francoskih meja, tretjič na otoku po Londonu 2007 in Yorkshiru 2014. To bo le leto po najbolj južnem štartu dirke (Barcelona) najbolj severni začetek. Kronometra bo 71 kilometrov, 38 v 7. in 33 in v 16. etapi. Toliko ga ni bilo vse od Toura 2012.

Prudhomme želel »uravnotežiti« dirko

»Ko isti kolesarji pridobivajo čas tako v gorah kot na kronometru, ni potrebe po večanju količine vožnje na čas, saj je rezultat na koncu enak. Toda zdaj imamo kolesarja, ki že leta prevladuje v vožnji na čas, Remca Evenepoela. Tu je tudi Paul Seixas, ki je v tej disciplini zelo dober. To bi jima lahko pomagalo nadomestiti čas, izgubljen v gorah,« je direktor Toura Christian Prudhomme povedal o, kot je sam dejal »uravnoteženju« dirke, na kateri v zadnjih treh letih ni bilo veliko napetosti v boju za zmago.

Pogačar je letos Tour odločil v 6. etapi na vzponu na Tourmalet, leta 2025 v 12. etapi na Hautacam, leta 2024 že v 4. etapi z vzponom čez Galibier, po kateri je vse do cilja nosil rumeno majico. »To ni strategija proti Pogačarju. Pogačar obožuje izzive, zato bo morda prav on tisti, ki bo dobil obe vožnji na čas,« je Prudhomme prepričan, da bo trasa, ki bolj ustreza tekmecem, še bolj motivirala svetovno številko ena.

Bržkone ni trase, ki bi Pogačarju preprečila šesto zmago, če bo vrhunsko pripravljen, a Francozi upajo na to, da mu bo leto starejši Seixas bolj konkurenčen. »Seveda je Pogačar sposoben premagati vsakogar tudi v vožnji na čas. Toda želimo, da napetost traja čim dlje. Če bo Seixas med sezonama 2026 in 2027 napredoval toliko, kot je letos, nas čaka fantastično poletje. O tem ne dvomim,« je še povedal Prudhomme.