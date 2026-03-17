KOLESARSTVO

Pogačar na vrhuncu, Rogličev čas na vrhu minil

Najbolj zveneča imena začela kolesarsko sezono 2026. Bojan Ropret letos ne pričakuje velikih sprememb.
Primož Roglič je sezono začel s 5. mestom na dirki Tirreno–Adriatico. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Primož Roglič je sezono začel s 5. mestom na dirki Tirreno–Adriatico. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Miha Hočevar
 17. 3. 2026 | 08:15
3:23
A+A-

Na dirki Pariz–Nica je Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) slavil krstno dansko zmago, na Tirreno–Adriatico je šel Neptunov trizob z Isaacom del Torom (UAE) prvič v Mehiko. Na dirki dveh morij so slovenski kolesarji zmagali štirikrat, nazadnje jo je leta 2023 dobil Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki je tokrat zasedel 5. mesto. V zadnjih tednih so številna zveneča imena odprla sezono 2026, v kateri Bojan Ropret na vrhu ne pričakuje velikih sprememb.

»Primož ni slab, vendar se mu morda že pozna starost. Ostal je na enaki ravni, mladi so naredili korak naprej. Vprašanje je, ali bo to zmogel tudi on in bo še konkurenčen na velikih dirkah. Najbolj bi stavil na Vuelto, na kateri se mu lahko izide, da bodo drugi že prej zadovoljni z doseženim v sezoni in bodo šli v Španijo z manj motivacije. Če konkurenca ne bo najmočnejša, bo imel priložnost,« je Ropret, trikratni kolesarski olimpijec, povedal po uvodni letošnji preizkušnji 36-letnega zasavskega orla.

»Človeški organizem se z leti iztroši, pet do osem let imaš časa, da si v vrhunski formi, to je obdobje, ko lahko delaš vse prav. Primož je v vrhunskem športu od mladih nog, čeprav je menjal panogo. Vse, kar je počel, šteje v leta, ko se organizem izrablja,« je Ropret spomnil, da se Rogličeva športna pot ni začela pri 22 letih, ko je prvič sedel na cestno kolo, temveč veliko prej, ko se je prvič s smučmi spustil po skakalnici.

Pogačar na vrhuncu

Številne zgodovinske mejnike letos lovi Tadej Pogačar (UAE), ki je ob prvem sezonskem nastopu s četrto zmago že postal rekorder dirke Strade Bianche. »Pogačar je v Toskani dirkal enako kot doslej, ko se odloči, da bo šel, gre. Očitno je dovolj dober, da se mu računica izide. Nekateri mu poskušajo slediti, a jim še ne uspe. Vendar se bo nekoč ustavilo tudi njemu. Za njegove predhodnike je bila skrajna meja osem let na svetovnem vrhu, nato se začne organizem upočasnjevati. Upam, da bo obdobje na vrhuncu moči pri njem trajalo dlje,« pa je naš sogovornik povedal o Pogačarju, ki je vstopil v osmo sezono med profesionalci.

»Pogi je na vrhuncu moči, vsi se želijo primerjati z njim. Zmaga na trikrat več dirkah kot drugi, če pa nekje ne zmaga ali se mu kdo približa, se nekateri že sprašujejo, kaj je narobe z njim. Ta vprašanja so nesmiselna, Tadej je še vedno merilo za vse druge in letos bo še naprej prevladoval,« je Ropret prepričan, da šampion s Klanca pri Komendi še nima pravega izzivalca za vrh svetovne jakostne lestvice.

V soboto bo lovil svojo prvo zmago na dirki Milano–Sanremo, ki jo je leta 2022 kot edini med našimi kolesarji dobil Matej Mohorič (Bahrain Victorious). »Mohorič je izjemno inteligenten kolesar, vendar je tudi zelo zaverovan v svoj prav. Mislim, da bi bil bistveno boljši, če bi spremenil nekaj malenkosti. Kot pri Rogliču se sicer bojim, da je njegov najboljši čas minil, saj je na izjemno visokih obratih od naslova svetovnega prvaka med starejšimi mladinci,« je Ropret zadržan do možnosti 31-letnega gorenjskega rojaka, ki je na veliki sceni že več kot desetletje. 

Več iz teme

Tadej PogačarPrimož Rogličkolesarstvo
ZADNJE NOVICE
08:02
Novice  |  Slovenija
STARANJE

Tudi to je Slovenija: vse manj je prostora za dementne

Dom upokojencev Franc Salamon ne sprejema novih obolelih. Nekateri v drugo enoto, že prihodnje leto morda gradnja prizidka.
Roman Turnšek17. 3. 2026 | 08:02
07:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Šokantna razkritja glede smrti priljubljenega Slavca! Priča je bila zastrupljena z ...

Ljubljansko sodišče ima veliko težav tri priče hkrati spraviti na sodišče.
17. 3. 2026 | 07:55
07:42
Promo
Razno
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Varno čez tire: pravila, ki rešujejo življenja

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
07:33
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Predčasno glasovanje se začenja: kje, kdaj in kaj morajo vedeti volivci

Že desetič v zgodovini samostojne države bomo odločali: v nedeljo, 22. marca, na skoraj 3000 voliščih po državi med 7. in 19. uro.
17. 3. 2026 | 07:33
07:31
Novice  |  Svet
BRISTOL

V delu Evrope so poustvarili afriški deževni gozd

Namen parka je zaščita goril in drugih ogroženih vrst. Sedem se jih prosto sprehaja po prirejenem okolju.
17. 3. 2026 | 07:31
07:16
Novice  |  Slovenija
PRESTRAŠENA SE NAPIHNE KOT ŽOGA

Tudi pri nas že ujeli eno najbolj nevarnih rib, povzroči lahko paralizo dihalnih organov

Pred leti so prvo napihovalko ujeli pri Piranu. Zdaj so smrtonosno vrsto potegnili iz morja pri Splitu.
Janez Mužič17. 3. 2026 | 07:16

