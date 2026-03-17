Pogačar na vrhuncu, Rogličev čas na vrhu minil

Na dirki Pariz–Nica je Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) slavil krstno dansko zmago, na Tirreno–Adriatico je šel Neptunov trizob z Isaacom del Torom (UAE) prvič v Mehiko. Na dirki dveh morij so slovenski kolesarji zmagali štirikrat, nazadnje jo je leta 2023 dobil Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki je tokrat zasedel 5. mesto. V zadnjih tednih so številna zveneča imena odprla sezono 2026, v kateri Bojan Ropret na vrhu ne pričakuje velikih sprememb.

»Primož ni slab, vendar se mu morda že pozna starost. Ostal je na enaki ravni, mladi so naredili korak naprej. Vprašanje je, ali bo to zmogel tudi on in bo še konkurenčen na velikih dirkah. Najbolj bi stavil na Vuelto, na kateri se mu lahko izide, da bodo drugi že prej zadovoljni z doseženim v sezoni in bodo šli v Španijo z manj motivacije. Če konkurenca ne bo najmočnejša, bo imel priložnost,« je Ropret, trikratni kolesarski olimpijec, povedal po uvodni letošnji preizkušnji 36-letnega zasavskega orla.

»Človeški organizem se z leti iztroši, pet do osem let imaš časa, da si v vrhunski formi, to je obdobje, ko lahko delaš vse prav. Primož je v vrhunskem športu od mladih nog, čeprav je menjal panogo. Vse, kar je počel, šteje v leta, ko se organizem izrablja,« je Ropret spomnil, da se Rogličeva športna pot ni začela pri 22 letih, ko je prvič sedel na cestno kolo, temveč veliko prej, ko se je prvič s smučmi spustil po skakalnici.

Pogačar na vrhuncu

Številne zgodovinske mejnike letos lovi Tadej Pogačar (UAE), ki je ob prvem sezonskem nastopu s četrto zmago že postal rekorder dirke Strade Bianche. »Pogačar je v Toskani dirkal enako kot doslej, ko se odloči, da bo šel, gre. Očitno je dovolj dober, da se mu računica izide. Nekateri mu poskušajo slediti, a jim še ne uspe. Vendar se bo nekoč ustavilo tudi njemu. Za njegove predhodnike je bila skrajna meja osem let na svetovnem vrhu, nato se začne organizem upočasnjevati. Upam, da bo obdobje na vrhuncu moči pri njem trajalo dlje,« pa je naš sogovornik povedal o Pogačarju, ki je vstopil v osmo sezono med profesionalci.

»Pogi je na vrhuncu moči, vsi se želijo primerjati z njim. Zmaga na trikrat več dirkah kot drugi, če pa nekje ne zmaga ali se mu kdo približa, se nekateri že sprašujejo, kaj je narobe z njim. Ta vprašanja so nesmiselna, Tadej je še vedno merilo za vse druge in letos bo še naprej prevladoval,« je Ropret prepričan, da šampion s Klanca pri Komendi še nima pravega izzivalca za vrh svetovne jakostne lestvice.

V soboto bo lovil svojo prvo zmago na dirki Milano–Sanremo, ki jo je leta 2022 kot edini med našimi kolesarji dobil Matej Mohorič (Bahrain Victorious). »Mohorič je izjemno inteligenten kolesar, vendar je tudi zelo zaverovan v svoj prav. Mislim, da bi bil bistveno boljši, če bi spremenil nekaj malenkosti. Kot pri Rogliču se sicer bojim, da je njegov najboljši čas minil, saj je na izjemno visokih obratih od naslova svetovnega prvaka med starejšimi mladinci,« je Ropret zadržan do možnosti 31-letnega gorenjskega rojaka, ki je na veliki sceni že več kot desetletje.