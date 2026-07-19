Pogačarja zbudili sredi noči: Zame je bil velik šok, da sem spal le štiri ure

Slovenca Tadeja Pogačarja in Danca Jonasa Vingegaarda, vodilna kolesarja v skupnem seštevku dirke po Franciji, so v nedeljo sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa, in sicer pred prvo gorsko etapo v Alpah, sta francoski tiskovni agenciji AFP povedala kolesarja.

Pred začetkom 15. etape v Champagnolu sta nosilec rumene majice Pogačar in njegov najbližji tekmec v mešani coni za izjave potrdila poročanje časnika *Le Parisien*, da so ju zbudili ob 5. oziroma 2. uri zjutraj zaradi opravljanja testa. »Ponoči sem spal štiri ure,« je pojasnil Pogačar. »Test je bil ob 5. uri zjutraj. Vedno hodim spat pozno. Zame je bil velik šok, da sem spal le štiri ure,« je dejal štirikratni zmagovalec Toura, ki ga kot nosilca rumene majice sicer testirajo vsak dan. »Nisem mogel več zaspati, zato sem se le sproščal in poslušal stare uspešnice Eminema. Pa še kavo sem si pripravil. Danes zjutraj prihajam 'preveč kofeiniran'. Res ni bilo prijetno, da so me zbudili sredi sladkih sanj,« je dejal, pri čemer je bil kljub vsemu vidno dobre volje.

»Žal mi je tudi za fante, ki pridejo opravit testiranje. Predvidevam namreč, da se nekateri kolesarji nanje jezijo, a oni niso krivi. Krivi so tisti, ki jih pošljejo. Fantje, ki nas testirajo, le opravljajo svoje delo,« je dejal. »Na dopinško kontrolo grem vsak dan, ko nosim rumeno majico. Poleg tega pa med Tourom naključno pridejo tudi zjutraj. In danes so si izbrali sredino noči,« je dodal Pogačar.

Vingegaarda obiskali ob 2. uri zjutraj, ko so kontrolorji potrkali na njegova vrata

»Mislil sem, da tega ne smejo storiti, a očitno lahko,« je nadaljeval Danec, ki pravi, da je potreboval "40 minut, da je spet zaspal". »Počutim se dobro, čeprav nisem najbolje spal. Menim, da je prav, da nas testirajo, vendar ne takrat, ko to vpliva na našo zmogljivost ali spanec. Testiranje ob dveh zjutraj po mojem mnenju presega mejo,« je menil Danec.