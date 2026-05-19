KOLESARSTVO

Pogačarjeva Možjanca bo dala evropskega prvaka

Prireditelji so razkrili traso oktobrskega EP v Sloveniji.
Tadej Pogačar je lan i naslov evropskega prvaka osvojil v Franciji. FOTO: Ivan Benedetto/Sprint Cycling Agency

Predsednik slovenske in evropske kolesarske zveze Andraž Vehovar in Enrico Della Casa si želita vrhunsko pripravljeno EP. FOTO: Blaž Samec

Predsednik OKS Franjo Bobinac, direktorica STO Maja Pak, predsednik KZS Andraž Vehovar, predsednik UEC Enrico Della Casa, sekretar EP 2026 Tomaž Poljanec in Luka Mezgec napovedujejo uspešno prvenstvo v Sloveniji. FOTO: Blaž Samec

FOTO: Zx

Miha Hočevar
 19. 5. 2026 | 11:13
4:52
A+A-

Letos slovenske ljubitelje kolesarstva čaka vroča jesen. Ljubljana in Šenčur bosta od 2. do 7. oktobra gostila cestno evropsko prvenstvo, katerega prvo ime bo kajpak Tadej Pogačar. Najboljši kolesar na svetu bo lanski naslov prvaka iz Francije branil na dobro znanih cestah, odločal bo vzpon na Možjanco, na katerem je nekoč najraje treniral. Slovenski prireditelji so z razkritjem trase za javnost čakali vse do dneva, ko so v celoti asfaltirali cesto med Možjanco in Štefanjo Goro, ki bo velika pridobitev tudi za okoliške ljubiteljske kolesarje. Je pa že dolgo pred tem v javnost pricurljala neuradna informacija, da bo ta dvokilometrski vzpon s 195 višinskimi metri odločilni del EP, ki ga uradno gosti Ljubljana.

850 kolesarjev iz 45 držav pričakujejo na EP v Sloveniji.

Naše glavno mesto bo prizorišče štarta cestnih dirk za člane, mlajše člane in članice, sicer pa bo teden dni evropska kolesarska prestolnica Šenčur, ki bo gostil starte in cilje vseh preostalih preizkušenj. Tam se bo začel in končal 22-kilometrski krog, na katerem bodo potekale tako cestne dirke kot preizkušnje v vožnji na čas. S temi se tradicionalno odpirajo velika tekmovanja, tokrat pa bo vrstni red obrnjen, tudi zato, ker Pogačarja in druščino 10. oktobra čaka zadnji spomenik sezone, dirka po Lombardiji. Prvenstvo, katerega organizacijsko središče bo na Brdu pri Kranju, bo v petek, 2. oktobra, odprla cestna dirka mlajših članic, vrhunec pa bo cestna dirka članov v nedeljo, 4. oktobra. Ta preizkušnja bo dolga 196,3 km, karavana se bo iz Ljubljane podala v Medvode, Škofjo Loko, Kranj, Vodice, Mengeš, Kamnik in Komendo, preden bo zavila v zaključne kroge. Člani jih bodo odpeljali pet. Na tej trasi bo svojo zadnjo dirko odpeljal najboljši slovenski šprinter Luka Mezgec.

»Kurja polt me je oblila ob ogledu posnetka trase. Na tem posnetku sem poznal vsak ovinek, za vsak košček ceste sem vedel, kje je. Tokrat nam ne bo treba opravljati ogleda trase, vsi jo dobro poznamo. Končno je prvenstvo prišlo k nam, to bo vrh tega, kar se je dogajalo v slovenskem kolesarstvu v zadnjih letih,« je povedal 37- letni Kranjčan. »Trasa je pričakovana, izbrali so takšno, ki ustreza našim reprezentantom. Klanec na Možjanco je podoben zadnjemu na lanskem EP v Franciji, razlika je v tem, da po vrhu ne sledi takoj spust, tako da je tudi nadaljevanje zahtevno. Trasa je zelo dobra za nas,« pa je povedal selektor slovenske reprezentance Uroš Murn, ki je že izbral reprezentančno bazo za domače EP. »Izbrali smo hotel Ribno pri Bledu, gre za mirno lokacijo, ki nam zelo ustreza. S SP v Kanadi bomo prišli šele v torek, nima smisla takoj obremeniti fantov. Dobili se bomo v petek, traso bodo že vsi poznali, v soboto pa bomo opravili še en skupni ogled. V nedeljo je na vrsti cestna dirka, po kateri bo večina kolesarjev odšla, ostali bodo le tisti, ki bodo nastopili v vožnji na čas,« je o jesenskem reprezentančnem zboru še dodal Murn.

Pripravljenih 53 tras

Dotlej veliko dela še čaka organizatorje, ki so preigrali številne različice trase, preden so se odločili za predstavljeno. »Trasa je znana, bilo je veliko ugibanj, pripravljenih smo imeli 53 tras, odločili smo se za to, ki bo povezala Slovenijo in pokazala čim več lepih krajev, zelenih polj, gore. Prvi del je enostaven, 85 km ravnine, da bo glavnina čim dlje skupaj. Nato sledi zahteven zaključni krog z vzponom na Možjanco, ki se nadaljuje po grebenu, sledi pa tehnično zahteven spust v Cerklje na Gorenjske ter zaključni del do Šenčurja,« je progo opisal generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec.

»Okoli 850 kolesarjev iz 45 držav bo prišlo na to prvenstvo. Na sporedu bo le en teden po SP v Kanadi, to bo odlična revanša za tiste, ki ne bodo osvojili mavrične majice. Čast je biti v Sloveniji, slovensko kolesarstvo cveti. Imate Pogačarja, Rogliča, pa mlade, kot je Omrzel. Pred leti sem podpisoval dovoljenja za mlade Slovence, da so dirkali v Italiji, zdaj se moramo mi kolesarstva učiti od vas. Izjemno smo sodelovali za to prvenstvo, s to ekipo smo se prvič dobili februarja, tri mesece kasneje je vse pripravljeno. To bo letošnja najpomembnejša prireditev za evropsko zvezo, zato se vam zahvaljujem,« je predsednika UEC Enrica Della Caso ekipa z Dunajske ceste prepričala, da bo Slovenija oktobra gostila uspešno evropsko prvenstvo.

