Pogačarjeva Možjanca bo dala evropskega prvaka

Letos slovenske ljubitelje kolesarstva čaka vroča jesen. Ljubljana in Šenčur bosta od 2. do 7. oktobra gostila cestno evropsko prvenstvo, katerega prvo ime bo kajpak Tadej Pogačar. Najboljši kolesar na svetu bo lanski naslov prvaka iz Francije branil na dobro znanih cestah, odločal bo vzpon na Možjanco, na katerem je nekoč najraje treniral. Slovenski prireditelji so z razkritjem trase za javnost čakali vse do dneva, ko so v celoti asfaltirali cesto med Možjanco in Štefanjo Goro, ki bo velika pridobitev tudi za okoliške ljubiteljske kolesarje. Je pa že dolgo pred tem v javnost pricurljala neuradna informacija, da bo ta dvokilometrski vzpon s 195 višinskimi metri odločilni del EP, ki ga uradno gosti Ljubljana.
850 kolesarjev iz 45 držav pričakujejo na EP v Sloveniji.
Naše glavno mesto bo prizorišče štarta cestnih dirk za člane, mlajše člane in članice, sicer pa bo teden dni evropska kolesarska prestolnica Šenčur, ki bo gostil starte in cilje vseh preostalih preizkušenj. Tam se bo začel in končal 22-kilometrski krog, na katerem bodo potekale tako cestne dirke kot preizkušnje v vožnji na čas. S temi se tradicionalno odpirajo velika tekmovanja, tokrat pa bo vrstni red obrnjen, tudi zato, ker Pogačarja in druščino 10. oktobra čaka zadnji spomenik sezone, dirka po Lombardiji. Prvenstvo, katerega organizacijsko središče bo na Brdu pri Kranju, bo v petek, 2. oktobra, odprla cestna dirka mlajših članic, vrhunec pa bo cestna dirka članov v nedeljo, 4. oktobra. Ta preizkušnja bo dolga 196,3 km, karavana se bo iz Ljubljane podala v Medvode, Škofjo Loko, Kranj, Vodice, Mengeš, Kamnik in Komendo, preden bo zavila v zaključne kroge. Člani jih bodo odpeljali pet. Na tej trasi bo svojo zadnjo dirko odpeljal najboljši slovenski šprinter Luka Mezgec.
Dotlej veliko dela še čaka organizatorje, ki so preigrali številne različice trase, preden so se odločili za predstavljeno. »Trasa je znana, bilo je veliko ugibanj, pripravljenih smo imeli 53 tras, odločili smo se za to, ki bo povezala Slovenijo in pokazala čim več lepih krajev, zelenih polj, gore. Prvi del je enostaven, 85 km ravnine, da bo glavnina čim dlje skupaj. Nato sledi zahteven zaključni krog z vzponom na Možjanco, ki se nadaljuje po grebenu, sledi pa tehnično zahteven spust v Cerklje na Gorenjske ter zaključni del do Šenčurja,« je progo opisal generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec.
»Okoli 850 kolesarjev iz 45 držav bo prišlo na to prvenstvo. Na sporedu bo le en teden po SP v Kanadi, to bo odlična revanša za tiste, ki ne bodo osvojili mavrične majice. Čast je biti v Sloveniji, slovensko kolesarstvo cveti. Imate Pogačarja, Rogliča, pa mlade, kot je Omrzel. Pred leti sem podpisoval dovoljenja za mlade Slovence, da so dirkali v Italiji, zdaj se moramo mi kolesarstva učiti od vas. Izjemno smo sodelovali za to prvenstvo, s to ekipo smo se prvič dobili februarja, tri mesece kasneje je vse pripravljeno. To bo letošnja najpomembnejša prireditev za evropsko zvezo, zato se vam zahvaljujem,« je predsednika UEC Enrica Della Caso ekipa z Dunajske ceste prepričala, da bo Slovenija oktobra gostila uspešno evropsko prvenstvo.