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Pogačarju čestitajo vsi od Pirc Musarjeve do Janše: »Peti kralj Toura«

Janša pa je Pogačarja označil za ponos Slovenije in navdih za generacije športnikov po vsem svetu.
Slovenskemu kolesarskemu asu Tadeju Pogačarju se je za peto zmago na dirki po Franciji poklonil tudi politični vrh. FOTO: Delo Ui
Slovenskemu kolesarskemu asu Tadeju Pogačarju se je za peto zmago na dirki po Franciji poklonil tudi politični vrh. FOTO: Delo Ui
STA, N. P.
 26. 7. 2026 | 21:40
 26. 7. 2026 | 21:48
2:14
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Slovenskemu kolesarskemu asu Tadeju Pogačarju se je za peto zmago na dirki po Franciji poklonil tudi politični vrh. »Slovenija danes navija, slavi in je ponosna,« je zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar, premier Janez Janša pa je Pogačarja označil za ponos Slovenije in navdih za generacije športnikov po vsem svetu.

»Vsaka velika zmaga je sestavljena iz neštetih majhnih korakov, odločnosti in poguma. Iskrene čestitke, Tadej Pogačar, za zmago na dirki po Franciji! Slovenija danes navija, slavi in je ponosna,« je v čestitki Pogačarju, ki jo je objavila na družbenem omrežju Facebook, zapisala Pirc Musar.

»Za veliko zmago in peti naslov,« se mu je poklonil tudi premier Janša. »Si ponos Slovenije in navdih za generacije športnikov po vsem svetu,« je zapisal v čestitki.

Tudi minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je »najboljšemu kolesarju na svetu« čestital »za še eno izjemno zmago«.

Pogačarjevo zmago so s superlativi pospremili tudi slovenski mediji. »Pogačar še enkrat osupnil svet: zgodovinski Tour zaključil na nor način,« so po koncu zadnje etape, v kateri je bil do zadnjega kilometra tudi v igri tudi za zmago, zapisali pri Ekipi.

»Konec je! Pogačar je še petič osvojil Dirko po Franciji,« so zapisali na portalu 24ur.com in dodali, da ga prevlada uvršča ob bok največjih. Da slovenski as s skupno peto zmago piše zgodovino dirke vseh dirk, so zapisali na portalu MMC RTV Slovenija in izpostavili, da je rumeno majico v Pariz pripeljal z novo drzno predstavo. Na Delu so poudarili, da je Pogačarjev rumeni prestol nedotakljiv. »Konec je! Tadej Pogačar je petič kralj dirke po Franciji,« pa so zapisali pri Dnevniku.

Kolesarski zvezdnik Pogačar se je s peto zmago na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki po Franciji.

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