Pogi dobil zeleno luč kirurga, na evropskem prvenstvu lahko preseneti vse

Po prvem šoku ob padcu in odstopu na dirki po Španiji so se misli vseh v kolesarskem svetu usmerile k jeseni, ki bi morala zaznamovati sezono Tadeja Pogačarja. Diagnoza z zlomljeno ključnico in vratnim vretencem je bila hladna prha, a slovenski šampion in zdaj že bivši svetovni prvak ni želel prehitro vreči puške v koruzo. Odločitev je slab teden dni po padcu po prvi terapiji sprejelo moštvo in Pogačarju ponudilo podaljšanje pogodbe kot znak neomajnega zaupanja in zagotovilo, naj nikar preveč ne hiti nazaj na kolo. Kot kaže, pa prvi kolesarski zvezdnik nad domačim evropskim prvenstvom še ni obupal.

36 dni bo v nedeljo, ko bo na sporedu cestna dirka, minilo od Pogačarjevega padca.

Prvič je za privzdignjene obrvi poskrbel seznam prijavljenih za evropsko prvenstvo, na katerem je še vedno Pogačarjevo ime. Za vsak primer, smo neuradno slišali iz slovenskih kolesarskih krogov. Nato je dan pred cestno dirko v Montrealu sledila vrnitev na cesto, na sobno kolo je Pogi sedel že kmalu po padcu. Španski mediji (zaradi močnega španskega vpliva v ekipi UAE Emirates dobro obveščeni, ko gre za Pogačarja) so poročali, da je njegov kirurg Xavier Mir že prižgal zeleno luč za nastop na evropskem prvenstvu, v moštvu pa predčasni vrnitvi kralja ceste še vedno nasprotujejo.

Mit Bračič pravi, da ni skrbi za poslabšanje poškodbe. FOTO: Leon Vidic

Odmor je bil tudi koristen

»Ko je Pogačar padel, sem povedal, da bo čez 14 dni že sedel na kolesu, če bo to želel. In res je, vesel sem, da ni šel tvegat na svetovno prvenstvo, a na evropskem vsekakor lahko dirka,« je za uvod govorice komentiral strokovnjak za športno diagnostiko ddr., ki sodeluje s številnimi slovenskimi športniki najvišje ravni. Zakaj verjame v Tadejevo vrnitev že v naslednjih dneh? »Pogačarjevo delo je prenašanje bolečine, v tem je izvrsten, to spada k profesionalnemu kolesarstvu. Njegovo telo ni običajno, ima izjemno sposobnost regeneracije, ob tem pa je zelo motiviran, da se čim prej vrne. Vse to vpliva na zdravljenje,« pravi Bračič. V pogovoru je večkrat poudaril, da gre pri odločitvi predvsem za to, kako udobno se Pogačar počuti na kolesu, ne za skrb glede morebitnih dolgoročnih posledic: »Lahko si še enkrat zlomi vretence in ključnico, to pa je tudi vse, drugih strahov ni. Predvsem gre za to, kako bo lahko prenašal bolečino na kolesu, na katerem položaj ni naraven. Na takšni trasi tresljajev ne bo preveč, tako da bi lahko zdržal, zdaj se je že preizkusil na cesti in bo tudi bolje vedel, kaj lahko pričakuje. Če bi šlo za dirko Pariz–Roubaix po tlakovcih, bi zagotovo odstopil, na EP pa lahko dirka.«

Okrevanje bo trajalo še nekaj časa, morda bo posledice dvakratni svetovni prvak na kolesu čutil tudi še spomladi. »Popolnoma se bo ključnica zacelila šele čez pol leta, dotlej ima lahko določene bolečine, v kosti je material, se pa da bolečino precej omiliti s posebej načrtovanimi terapijami z matičnimi celicami, ki lahko pospešijo proces, podobno velja za vratno vretence,« je še dodal Bračič in zaključil: »Na Vuelti je bil pred padcem v vrhunski formi, 14 dni je imel odmora, kar je po dolgi sezoni zagotovo le koristilo. V nekaj dneh lahko zbudi noge in je konkurenčen tudi fantom, ki prihajajo s svetovnega prvenstva. Na EP lahko Pogačar tudi zmaga.«

Priložnosti, da se na domačih tleh bori za kolajno na velikem tekmovanju, Pogačar najbrž ne bo imel več. Za start dirke po Franciji bolje kaže konkurenčni ponudbi Nemcev, svetovna prvenstva so tudi že oddana za naslednjih pet ali šest let, kolikor naj bi Pogi še vztrajal na kolesu. Pogodba ga z ekipo Emiratov veže do konca sezone 2032. Kot se šušlja v zadnjih dneh, naj bi Pogačar nastopil vsaj v kronometru, če ne bo nared za cestno dirko. Morda pa nas bo vnovič vse presenetil in startno številko 1, je namreč branilec lovorike, na dres pripel že v nedeljo.

Morda bo Tadej Pogačar že dober mesec po poškodbi dirkal na Gorenjskem. FOTO: David Rojas