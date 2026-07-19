Poglejte izraze na obrazih angleških nogometašev, z bronasto medaljo niso zadovoljni (FOTO)

Nemški selektor angleške reprezentance Thomas Tuchel upa, da bodo angleški igralci ponosni in prepričani, da so svojo pot na svetovnem prvenstvu v nogometu v Miamiju končali uspešno, z bronasto medaljo po zmagi proti Franciji s 6:4. Didier Deschamps pa po 14 letih na čelu francoske reprezentance končuje "nekaj, kar je predstavljalo najlepšo stvar".

Anglija je v Miamiju premagala Francijo in osvojila tretje mesto, kar je njen najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih po naslovu leta 1966. Selektor Thomas Tuchel je poudaril, da je prva medalja po 60 letih velik dosežek, čeprav ostaja razočaranje, ker ekipa ni dosegla glavnega cilja – finala in naslova svetovnega prvaka. Posebej je pohvalil Jordana Hendersona za motivacijski govor pred tekmo.

Prejeli so bronaste medalje in zdaj lahko zapustijo turnir, ne da bi čakali na nedeljski finale med Španijo in Argentino. FOTO: Paul Childs Reuters

FOTO: Carlos Barria Reuters

Izrazi na obrazih varovancev Thomasa Tuchela so jasno kazali razočaranje, saj so pričakovali boj za naslov svetovnega prvaka, ne pa tekme za tretje mesto. FOTO: Carlos Barria Reuters

FOTO: Marco Bello Reuters

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V francoskem taboru je bilo razpoloženje bolj čustveno, saj se je Didier Deschamps po prvenstvu poslovil od reprezentance. Dejal je, da mu je francoska izbrana vrsta vedno pomenila največ, ter izrazil ponos, da jo je dolgo ohranjal med najboljšimi na svetu. Ob slovesu je poudaril, da prihodnost vidi v mladih igralcih, sam pa bo odslej ostal »tihi navijač« Francije.