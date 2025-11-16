Poglejte, kako so nogometaši sadili drevesa (FOTO)

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) in Nogometna zveza Slovenije (NZS) sta s simbolično sadnjo več kot 2000 dreves pri Voklem tudi uradno začela pobudo Povezani v zelenem – obnova slovenskih gozdov.

Pobuda združuje šport, naravo in ljudi v skupnem cilju – obnoviti gozdove, ki so jih prizadele naravne ujme, ter ohraniti zdravo in odporno okolje za prihodnje rodove. »Tako kot v nogometu je tudi obnova gozdov ekipno delo – le povezani in z jasnim ciljem lahko ustvarimo spremembe. Skupaj s partnerji iz sveta športa lahko pripomoremo, da bodo slovenski gozdovi ostali zeleni, zdravi in polni življenja. Povezujemo šport, naravo in ljudi – za Slovenijo, Evropo in prihodnost našega planeta,« je poudaril Gregor Danev, direktor ZGS.

Sadnja hrasta je potekala po načelih slovenske gozdarske šole.

Zavod za gozdove Slovenije že več kot tri desetletja skrbi za sonaravno, strokovno in trajnostno upravljanje slovenskih gozdov, ki se v več kot 90 odstotkih obnavljajo sami. A tam, kjer so gozdovi zaradi vetrolomov, požarov, podlubnikov ali poplav močno poškodovani, narava potrebuje pomoč. Zaradi vse pogostejših in intenzivnejših škodljivih dogodkov so gozdovi pod vse večjim pritiskom.

»Če želimo ohraniti gozdove v dobrem stanju tudi v prihodnje, jim moramo pomagati in jih pravilno usmerjati. Ena od ključnih možnosti je strokovna obnova s sadnjo, pri kateri so pomembni izbira rastišču primernih drevesnih vrst, kakovostne sadike, način sadnje, zaščita pred objedanjem in poznejše vzdrževanje obnovljenih površin,« je pojasnil Martin Umek, vodja Območne enote Kranj ZGS. Pomen tovrstne sadnje je poudaril tudi generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Gregor Meterc.

Povezani v zelenem

Cilj projekta Povezani v zelenem je obnoviti čim več poškodovanih površin, primerljivih z nogometnimi igrišči, ter s tem prispevati k ciljem Evropske unije za podnebno nevtralnost do leta 2050. Na Nogometni zvezi Slovenije so se pobudi pridružili, ker se zavedajo, da ima šport posebno moč povezovati ljudi in spodbujati k pozitivnim spremembam.

»Pobuda Povezani v zelenem lepo ponazarja, kako lahko šport prispeva k varovanju narave. Brez zelenih površin našega športa ni – zato želimo s to akcijo pomagati pri obnovi gozdov in spodbuditi odgovoren odnos do okolja. Le skupaj lahko poskrbimo, da bodo naši stadioni, gozdovi in skupnosti ostali zeleni, živi in polni energije tudi za prihodnje generacije,« je poudaril predsednik NZS Radenko Mijatović.

Sadila sta tudi vodja OE Kranj Martin Umek in A-reprezentantka Sara Gradišek.

2020. je vetrolom povzročil ogromno škodo.

Na dogodku so sodelavci ZGS skupaj z vodstvom NZS in slovenskimi reprezentanti ​Žanom Lukom Lebanom, Saro Gradišek in Florjanom Jevšenakom na gozdni površini, nekoliko večji od nogometnega igrišča, ki je bilo poškodovano zaradi vetroloma leta 2020 in poznejših napadov podlubnikov, posadili več kot dva tisoč sadik jelk, bukve, hrasta doba, gorskega javorja in divje češnje.

Sadnja je potekala po temeljnih načelih slovenske gozdarske šole, ki temelji na sonaravnem in trajnostnem gospodarjenju z gozdom ter zagotavljanju njegove večnamenske vloge – ekološke, socialne in gospodarske.