Timi Zajc: Ničesar ni želel prepustiti naključju

INTERVJU

Timi Zajc si želi dobro odriniti v olimpijsko zimo v smučarskih skokih. Poleti je zelo užival tako na motorju kot za volanom dirkalnika za reli.

Timiju Zajcu v minulem poletju še zdaleč ni bilo dolgčas. Ob napornih treningih in testiranjih opreme si je znova vzel čas tudi za vožnjo z motorjem in ogled motociklistične dirke za svetovno prvenstvo razreda motoGP v Misanu. Za nameček je prvič nastopil na reliju za državno prvenstvo in se za novinca odrezal zelo dobro. O vsem tem je 25-letni smučarski skakalec iz Hramš v občini Žalec, sicer član SSK Ljubno BTC, strnil vtise v zanimivem pogovoru, v katerem je razkril tudi razloge za menjavo znamke smuči. Kaj je pretehtalo, da ste s Slatnarjevih smuči prestopili na tiste od Van Deer-Red Bull ...