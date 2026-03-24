Poleti se bo Anže Kopitar po 20 letih v ZDA preselil na Bled

Dve desetletji bosta naokrog, kot bi švignil. Tako razmišljajo v teh dneh slovenski ljubitelji hokeja in pravzaprav vsi tisti, ki jim je ljuba hitra na ledu, pa so v zadnjih 20 letih pod žarometi NHL spremljali kariero čarovnika na drsalkah Anžeta Kopitarja. Seveda ni edini na ravni elite odličnih hokejistov, toda njegova zgodba je pač posebna, ker je postal prvi Slovenec z veličastno kariero v NHL. Že ob vstopu v svojo severnoameriško sezono št. 20 (prvič je pridrsal na led v zanj novem okolju jeseni 2006; pomladi je igral še za Slovenijo na svetovnem prvenstvu v Latviji) je poudaril, da se njegov čas na ledu izteka in da se bo poslovil v letu 2026. Seveda bi si še kako želel, da bi se s svojimi Kralji iz Los Angelesa uvrstil v končnico in tam še enkrat napadel tako cenjeni Stanleyjev pokal, ob zlati olimpijski kolajni najbolj čislano lovoriko v hokejskem svetu. Anže jo je s soigralci osvojil dvakrat, nepozabni ostajajo dnevi, ko jo je prinesel v Slovenijo in v slogu vseh drugih, ki so jo kadarkoli imeli, predstavil v domačih krajih – v letu 2012 na domači Hrušici, dve pomladi pozneje v dvorani Podmežakla na Jesenicah, kjer je nekoč storil prve hokejske korake. Prestižni pokal je vzel s seboj na Blejski otok, ga imel na Stolu, najvišjem vrhu Karavank, si iz njega privoščil zajtrk s čokolinom ...

Pri obeh naslovih – in sploh edinih v zgodovini kluba Los Angeles Kings – je bil Kopitar med ključnimi aduti moštva, leta 2016 pa ga je doletela čast kapetanske vloge, ki jo opravlja še danes. Avgusta letos bo praznoval 39 let, pripada imenitnemu letniku 1987, ko so se rojevali vrhunski športniki – denimo Lionel Messi, Novak Đoković in Sebastian Vettel.

Anže in njegov oče Matjaž tradicionalno uživata na hokejski akademiji, ki jo edini Slovenec v NHL prireja na Bledu skupaj s Tomažem Razingarjem, nekdanjim kapetanom slovenske reprezentance. FOTO: Marko Feist

Vrnitev med rise? Vodilni slovenski as ledenih ploskev Anže Kopitar je nazadnje igral za reprezentanco avgusta 2021 v Oslu v kvalifikacijah za olimpijske igre. Nekateri njegovi nastopi med risi ostajajo nepozabni, slovenski navijači ne skrivajo želje, da bi ga še enkrat videli na svetovnem prvenstvu, maja letos v Švici. To bi bilo seveda uresničljivo le v primeru, če bodo do takrat Los Angeles Kings sklenili sezono v NHL.

Naš vodilni hokejski zvezdnik pa je še vedno imenitno telesno pripravljen in temu primerno tudi aktiven na ledu. Pred dnevi je zbral tri tekme zapored v newyorškem okrožju (z moštvi NY Rangers, NY Islanders in New Jersey Devils), bil vedno znova med najboljšimi na ledu, obenem pa se vpisal v zgodovino z rekordnim številom točk za klub. V igri z omenjenim moštvom iz New Jerseyja se je kapetan Kraljev v svojem 1505. nastopu za Los Angeles podpisal pod svojo 1308. točko in s tem presegel klubsko rekordno znamko, katere lastnik je bil vrsto let nekdanji as Marcel Dionne.

Moštveni igralec

Dosežek je za poznavalce še toliko bolj vreden, ker 38-letni Slovenec že dolgo slovi po igri za moštvo, ne lovi osebnih točk za vsako ceno, pomoč soigralcem na poti k skupnemu dosežku je zanj v športu najpomembnejša. Navsezadnje je tudi po tekmi v New Jerseyju, kjer se je dvakrat vpisal med strelce in tako podrl omenjeni klubski mejnik, poudaril, da bi raje od osebnega rekorda videl zmago svojega moštva. Kakorkoli; eden od naših največjih športnih zvezdnikov bi rad užival na ledu do konca te sezone, nato bo sledil zaslužen dopust, a v primeru letošnjega leta tudi selitev iz Severne Amerike v Evropo. Pri Kopitarjevih je namreč v Los Angelesu že pred časom udarila na plano odločitev, da bodo po koncu Anžetove športne poti živeli v domovini, natančneje na Bledu.

Precej je bilo v javnosti ugibanj, kako in zakaj, predvsem otroka Neža (pred dnevi je praznovala 11. rojstni dan) in Jakob (9 let) sta doslej odraščala v Kaliforniji, v vrtcu, šoli in pri športnih aktivnostih govorila in poslušala zgolj angleščino, le v domači hiši je odmeval slovenski jezik. Oba sicer ohranjata družinsko pripadnost ledenim ploskvam – hčerka Anžeta in soproge Ines se ukvarja z umetnostnim drsanjem, sin s hokejem. Preselili se bodo v precej bolj umirjeno gorenjsko okolje od tistega pod lesketajočimi lučmi kalifornijskega velemesta, svoje udejstvovanje na ledu bosta otroka lahko nadaljevala tudi doma. Bodisi prav na Bledu bodisi v Podmežakli, kjer sta svoji zgodbi pisala tako oče Anže kot dedek Matjaž ...