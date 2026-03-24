PRVI SLOVENEC Z VELIČASTNO KARIERO V NHL

Poleti se bo Anže Kopitar po 20 letih v ZDA preselil na Bled

Otroka bosta drsala na Gorenjskem. V Los Angelesu mu pripravljajo slovesnost 2. aprila.
Od leta 2016 je kapetan moštva Los Angeles Kings. FOTO: Rob Gray/Reuters

Takole je pred tremi leti z družinsko fotografijo naš as voščil rojstni dan ženi Ines. FOTO: Instagram

Anže in njegov oče Matjaž tradicionalno uživata na hokejski akademiji, ki jo edini Slovenec v NHL prireja na Bledu skupaj s Tomažem Razingarjem, nekdanjim kapetanom slovenske reprezentance. FOTO: Marko Feist

Siniša Uroševič
 24. 3. 2026 | 07:11
Dve desetletji bosta naokrog, kot bi švignil. Tako razmišljajo v teh dneh slovenski ljubitelji hokeja in pravzaprav vsi tisti, ki jim je ljuba hitra na ledu, pa so v zadnjih 20 letih pod žarometi NHL spremljali kariero čarovnika na drsalkah Anžeta Kopitarja. Seveda ni edini na ravni elite odličnih hokejistov, toda njegova zgodba je pač posebna, ker je postal prvi Slovenec z veličastno kariero v NHL. Že ob vstopu v svojo severnoameriško sezono št. 20 (prvič je pridrsal na led v zanj novem okolju jeseni 2006; pomladi je igral še za Slovenijo na svetovnem prvenstvu v Latviji) je poudaril, da se njegov čas na ledu izteka in da se bo poslovil v letu 2026. Seveda bi si še kako želel, da bi se s svojimi Kralji iz Los Angelesa uvrstil v končnico in tam še enkrat napadel tako cenjeni Stanleyjev pokal, ob zlati olimpijski kolajni najbolj čislano lovoriko v hokejskem svetu. Anže jo je s soigralci osvojil dvakrat, nepozabni ostajajo dnevi, ko jo je prinesel v Slovenijo in v slogu vseh drugih, ki so jo kadarkoli imeli, predstavil v domačih krajih – v letu 2012 na domači Hrušici, dve pomladi pozneje v dvorani Podmežakla na Jesenicah, kjer je nekoč storil prve hokejske korake. Prestižni pokal je vzel s seboj na Blejski otok, ga imel na Stolu, najvišjem vrhu Karavank, si iz njega privoščil zajtrk s čokolinom ...

Pri obeh naslovih – in sploh edinih v zgodovini kluba Los Angeles Kings – je bil Kopitar med ključnimi aduti moštva, leta 2016 pa ga je doletela čast kapetanske vloge, ki jo opravlja še danes. Avgusta letos bo praznoval 39 let, pripada imenitnemu letniku 1987, ko so se rojevali vrhunski športniki – denimo Lionel Messi, Novak Đoković in Sebastian Vettel.

Vrnitev med rise?

Vodilni slovenski as ledenih ploskev Anže Kopitar je nazadnje igral za reprezentanco avgusta 2021 v Oslu v kvalifikacijah za olimpijske igre. Nekateri njegovi nastopi med risi ostajajo nepozabni, slovenski navijači ne skrivajo želje, da bi ga še enkrat videli na svetovnem prvenstvu, maja letos v Švici. To bi bilo seveda uresničljivo le v primeru, če bodo do takrat Los Angeles Kings sklenili sezono v NHL.

Naš vodilni hokejski zvezdnik pa je še vedno imenitno telesno pripravljen in temu primerno tudi aktiven na ledu. Pred dnevi je zbral tri tekme zapored v newyorškem okrožju (z moštvi NY Rangers, NY Islanders in New Jersey Devils), bil vedno znova med najboljšimi na ledu, obenem pa se vpisal v zgodovino z rekordnim številom točk za klub. V igri z omenjenim moštvom iz New Jerseyja se je kapetan Kraljev v svojem 1505. nastopu za Los Angeles podpisal pod svojo 1308. točko in s tem presegel klubsko rekordno znamko, katere lastnik je bil vrsto let nekdanji as Marcel Dionne.

Moštveni igralec

Dosežek je za poznavalce še toliko bolj vreden, ker 38-letni Slovenec že dolgo slovi po igri za moštvo, ne lovi osebnih točk za vsako ceno, pomoč soigralcem na poti k skupnemu dosežku je zanj v športu najpomembnejša. Navsezadnje je tudi po tekmi v New Jerseyju, kjer se je dvakrat vpisal med strelce in tako podrl omenjeni klubski mejnik, poudaril, da bi raje od osebnega rekorda videl zmago svojega moštva. Kakorkoli; eden od naših največjih športnih zvezdnikov bi rad užival na ledu do konca te sezone, nato bo sledil zaslužen dopust, a v primeru letošnjega leta tudi selitev iz Severne Amerike v Evropo. Pri Kopitarjevih je namreč v Los Angelesu že pred časom udarila na plano odločitev, da bodo po koncu Anžetove športne poti živeli v domovini, natančneje na Bledu.

Precej je bilo v javnosti ugibanj, kako in zakaj, predvsem otroka Neža (pred dnevi je praznovala 11. rojstni dan) in Jakob (9 let) sta doslej odraščala v Kaliforniji, v vrtcu, šoli in pri športnih aktivnostih govorila in poslušala zgolj angleščino, le v domači hiši je odmeval slovenski jezik. Oba sicer ohranjata družinsko pripadnost ledenim ploskvam – hčerka Anžeta in soproge Ines se ukvarja z umetnostnim drsanjem, sin s hokejem. Preselili se bodo v precej bolj umirjeno gorenjsko okolje od tistega pod lesketajočimi lučmi kalifornijskega velemesta, svoje udejstvovanje na ledu bosta otroka lahko nadaljevala tudi doma. Bodisi prav na Bledu bodisi v Podmežakli, kjer sta svoji zgodbi pisala tako oče Anže kot dedek Matjaž ...

2. aprila bodo ob tekmi Los Angeles Kings – Nashville pripravili posebno slovesnost v čast izjemni karieri Anžeta Kopitarja.

Več iz teme

Anže KopitarNHLLos Angeles KingsLos AngelesBledhokejZDA
ZADNJE NOVICE
08:18
Novice  |  Slovenija
PRAVNA BITKA

Snežičev sedemletnik ponižal bosanske obveščevalce: plačati mu morajo na tisoče evrov

Državna obveščevalna agencija mu bo morala odšteti mastno odškodnino.
24. 3. 2026 | 08:18
08:16
Novice  |  Slovenija
ODZIVI PO VOLITVAH

Ni prvič, da Janša dvomi o volilnih rezultatih: poglejte, kaj je zapisal pred leti

Predsednik SDS po volitvah izpostavlja razlike v podatkih in napoveduje preverjanje glasov.
24. 3. 2026 | 08:16
08:05
Šport  |  Tekme
KOLESARSTVO

Pogačar zmaguje tudi s počenimi vilicami

Drama v Sanremu bi lahko bila še večja, pravi Boštjan Kavčnik. Že v cilju je bil slovenski kolesarski šampion z glavo v Roubaixu.
Miha Hočevar24. 3. 2026 | 08:05
07:51
Bulvar  |  Tuji trači
DRAŽBA

Gwyneth Paltrow prodaja fotografije bivšega in pretečene osebne

Poslavlja se od starih predmetov, da naredi prostor za nove. Oskarjevka in njena garažna razprodaja vse do srede.
24. 3. 2026 | 07:51
07:41
Novice  |  Slovenija
PLETENJE KOŠEV

Le malo jih še zna splesti koš, prireditev so popestrili s prikazom žganjekuhe (FOTO)

TD Negova-Spodnji Ivanci predstavilo pletenje košev.
24. 3. 2026 | 07:41
07:30
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRŠKI SLADOLEDAR

Sladoledar pogojno v zapor, ker se je želel znebiti konkurenta v Krškem

Pomoč iskal pri županu in podžupanu, oba sta nedolžna.
Aleksander Brudar24. 3. 2026 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate denar na računu? Ni nujno najboljše

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Je to kuhinja, ki misli namesto vas?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Razno
BELJAKOVINE

Beljakovine: koliko jih potrebujemo na dan in zakaj so ključne za energijo

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
23. 3. 2026 | 10:47
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Zakaj nabava odloča o zmagovalcih in poražencih?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPOVANJE

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
23. 3. 2026 | 10:14
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
