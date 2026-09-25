Polfinale v Milanu: Slovenija znova med elito, cilj je kolajna

Občutke v slovenski športni javnosti, ki pozorno spremlja dosežke odbojkarjev, bi po uvrstitvi v polfinale lahko opisali kot umirjeno navdušene – prej kot evforične. Slovenija je odbojkarska velesila, v zadnjih šestih poskusih ji je le enkrat spodrsnilo pred uvrstitvijo med najboljšo četverico, štirikrat se je vrnila domov s kolajno. Polfinalni nasprotniki Poljaki so v zadnjih sezonah nerešljiva uganka, a naši reprezentanti po vrsti zagotavljajo, da so zato le še bolj motivirani, da vzamejo skalp evropskim prvakom. Danes ob 17. uri bo šlo v predmestju Milana zares, ne glede na razplet bo Slovenija v boju za kolajno tudi jutri.

V zgoščenem evropskem odbojkarskem vrhu pet moštev nekoliko odstopa, a presenečenja niso izključena. Po rutinirani zmagi nad Belgijo, ki je potrdila šampionski pedigre reprezentance Fabia Solija (ta izhaja iz desetletja neprekinjenih uspehov na veliki sceni), lahko Slovence bodri tudi finski primer. Kljub zaostanku proti favoriziranim gostiteljem Italijanom niso nehali verjeti v uspeh, na koncu pa so šokirali polno dvorano v Torinu, ki si je v mislih že slikala domači pohod na evropski prestol, potem ko je ta pred tremi leti ostal nedosegljiv po finalnem razočaranju v Rimu.

Spored na slovenski strani

Italijanski krvniki so bili isti kot slovenski dva dni prej – Poljaki. Slovenija ima z današnjimi tekmeci v zadnjem desetletju pestro zgodovino dvobojev, ko se je na igrišču večkrat iskrilo in so padale težke besede, a se medsebojno spoštovanje ni izgubilo. Navsezadnje je tudi zato Slovenija reden gost na prestižnem Wagnerjevem memorialu, ki zaokrožuje vsakokratne priprave na veliko tekmovanje. Ob koncu prejšnjega desetletja so bili naši odbojkarji za Poljake uganka, trikrat so na velikih tekmovanjih končali njihovo pot, čeprav so bili tekmeci na drugi strani mreže vselej favoriti. Klecnili so pod težo velikih pričakovanj, ki jih prinaša zahtevna poljska športna javnost, zaradi finančno bogato podprte in kakovostne lige apetite lahko potešijo le naslovi prvakov.

Polfinalna zmaga v Assagu v predmestju Milana prinaša veliko. Za zlato in naslov evropskih prvakov bi se Slovenija borila s Francijo ali Finsko, ki nista nepremagljivi, na strani naše reprezentance je tudi tekmovalni spored. Prva tekma polfinala se bo končala najpozneje do 19.30, druga se lahko zavleče prek 23. ure zvečer. Ker bo tekma za tretje mesto naslednji dan že ob 17. uri, bo vsaka dodatna ura počitka zlata vredna. A ne prehitevajmo, v kolikor se bo današnja tekma razpletla sanjsko, bo prava naloga in četrti naskok na evropski prestol Slovence čakal jutri ob devetih zvečer. Nejc Grilc