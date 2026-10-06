Poljski novinar osupnil nad prizorom iz Zenice: »Tega v Evropi še nisem videl« (VIDEO in FOTO)

Bosna in Hercegovina je v Ligi narodov gostila Poljsko in jo premagala z 1:0, na stadionu Bilino polje v Zenici pa se je vzdušje začelo stopnjevati že precej pred začetkom tekme. Več kot dve uri pred začetkom obračuna se je na tribunah že zbralo več tisoč navijačev, kar je še posebej navdušilo poljskega novinarja Dominika Wardzichowskega.

Ta je na družbenem omrežju X objavil posnetek dogajanja na stadionu v Zenici in priznal, da česa podobnega doslej še ni doživel na evropskih stadionih. »V Evropi česa takega še nisem videl. Do tekme je več kot dve uri, na tribunah v Zenici pa je že več tisoč ljudi. Bosna in Hercegovina obožuje svojo reprezentanco,« je zapisal Wardzichowski, poroča Gol.dnevnik.hr.

Slovenija pred pomembnim večerom

V Ligi narodov nastopa tudi Slovenija, ki je uvrščena v skupino B1 skupaj s Škotsko, Švico in Severno Makedonijo. Slovenci so uvodoma doma remizirali s Škotsko brez zadetkov, nato z 2:0 premagali Severno Makedonijo, v tretjem krogu pa v gosteh izgubili proti Švici z 1:2. Po treh tekmah imajo štiri točke. Slovenijo danes čaka nov obračun s Škotsko, tokrat v gosteh. Škoti so na prvem medsebojnem obračunu v Ljubljani osvojili točko, nato pa v nadaljevanju tekmovanja izgubili proti Švici in premagali Severno Makedonijo. Današnji obračun bo tako pomemben tudi v boju za razvrstitev v skupini.

Medtem v skupini B4, kjer nastopata Bosna in Hercegovina ter Poljska, je zmaga domačinov v Zenici še dodatno zapletla razmerja. Bosna in Hercegovina je s tremi točkami premagala Poljsko, medtem ko je Švedska z 1:0 ugnala Romunijo. Zenica pa je vnovič pokazala, kako pomembno je lahko domače okolje. Že dolgo pred začetkom tekme so tribune Bilinega polja napolnili navijači, prizor pa je bil tako nenavaden, da ga je posebej izpostavil tudi poljski novinar.

Armin Gigović (Bosna in Hercegovina) v dvoboju z Jakubom Kiwiorjem (Poljska) FOTO: Amel Emric Reuters

Poljak Przemyslaw Frankowski v akciji z Esmirjem Bajraktarevićem iz Bosne in Hercegovine FOTO: Amel Emric Reuters

Ivan Bašić (Bosna in Hercegovina) s soigralci slavi doseženi prvi gol. FOTO: Amel Emric Reuters

Bosansko-hercegovska igralca Ivan Bašić in Sead Kolašinac praznujeta po tekmi. FOTO: Amel Emric Reuters

Sead Kolasinac iz Bosne in Hercegovine in soigralci slavijo po tekmi. FOTO: Amel Emric Reuters

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