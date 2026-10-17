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Polmaratonski nauk: bolje začeti nekaj minut počasneje kot prehitro

Kako se po poku štartne pištole lotiti polmaratona?
Ena izmed večjih nevarnosti je, da se tekač prilagaja ostalim udeležencem in ne posluša svojega telesa. FOTO: Matej Družnik

Ena izmed večjih nevarnosti je, da se tekač prilagaja ostalim udeležencem in ne posluša svojega telesa. FOTO: Matej Družnik

Če se boste na polmaratonu takole pognali s štarta, ste na dobri poti, da cilja ne boste videli. Foto Lucijan Zalokar

Če se boste na polmaratonu takole pognali s štarta, ste na dobri poti, da cilja ne boste videli. Foto Lucijan Zalokar

Spodbuda ob cesti je vedno dobrodošla. Foto Dejan Javornik

Spodbuda ob cesti je vedno dobrodošla. Foto Dejan Javornik

Ob zmerni utrujenosti kilometri postanejo mučno dolgi. Na srečo polmaratoncev je monotona Dunajska ulica na začetku, ne na koncu trase. Foto Dejan Javornik

Ob zmerni utrujenosti kilometri postanejo mučno dolgi. Na srečo polmaratoncev je monotona Dunajska ulica na začetku, ne na koncu trase. Foto Dejan Javornik

Ena izmed večjih nevarnosti je, da se tekač prilagaja ostalim udeležencem in ne posluša svojega telesa. FOTO: Matej Družnik
Če se boste na polmaratonu takole pognali s štarta, ste na dobri poti, da cilja ne boste videli. Foto Lucijan Zalokar
Spodbuda ob cesti je vedno dobrodošla. Foto Dejan Javornik
Ob zmerni utrujenosti kilometri postanejo mučno dolgi. Na srečo polmaratoncev je monotona Dunajska ulica na začetku, ne na koncu trase. Foto Dejan Javornik
Lucijan Zalokar
 17. 10. 2026 | 16:44
11:00
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Če ste ga že kdaj pretekli – ravnajte se po izkušnjah. Če ga še niste – poslušajte izkušen(ejš)e. Upam, da boste avtorju oprostili, ker bo tokrat zavzel vzvišeni položaj izkušenih, ampak dejstvo je, da imam tekaških izkušenj na pretek. Večina je resda srednjeprogaške narave, toda v poznih dvajsetih letih sem se resneje posvetil tudi daljšim razdaljam in med drugim tekmoval na dveh polmaratonih.

Nobenega nisem pretekel v Ljubljani, ampak to ni bistveno. Bistveno je, da sta dva polmaratona ravno dovolj, da ju lahko primerjam med sabo. Da lahko na podlagi obeh izkušenj izpeljem nauk.

Ogromna razlika

Prvi polmaraton sem pretekel marca 2023 v italijanski Brugneri. Tamkajšnja dirka je zaradi bližine (mestece v Furlaniji-Julijski krajini je le dobri dve uri vožnje z avtomobilom oddaljeno od Ljubljane) in razmeroma hitre trase precej priljubljena med slovenskimi tekači. Nanjo sem se odpravil brez velikih rezultatskih pričakovanj. To, da nisem imel pričakovanj, ne pomeni, da sem se dirke lotil brezglavo. Vedel sem, da lahko dosežem rezultat nekje med 1:16 in 1:24. Za ponazoritev: za 1:16 je treba kilometre v povprečju »obračati« za 3:36. Za 1:24 je treba teči v ritmu štirih minut na kilometer. To je ogromna razlika. A četudi bi mi nekdo pred dirko rekel, da bom tekel 1:23:59, bi z veseljem podpisal njegovo izjavo.

Ne, to ni lažna skromnost.

Če se boste na polmaratonu takole pognali s štarta, ste na dobri poti, da cilja ne boste videli. Foto Lucijan Zalokar
Če se boste na polmaratonu takole pognali s štarta, ste na dobri poti, da cilja ne boste videli. Foto Lucijan Zalokar

Predzgodba je namreč zanimiva. Konec novembra 2022 sem utrpel trapasto, toda izjemno hudo poškodbo gležnja. Z mestnim kolesom sem se odpravil na knjižni sejem na Gospodarskem razstavišču. Neki nepozoren kolesar je pri Kinodvoru z vso silo bočno trčil vame; zgrmel sem po tleh, moja noga pa je ostala ukleščena pod kolesom. Na urgenci so k sreči potrdili, da ni šlo za zlom, ampak kljub temu več dni nisem mogel niti stopiti na poškodovano nogo. Sledila je počasna rehabilitacija, ki se je nisem loteval kot vrhunski športniki, ki kondicijo vzdržujejo na kolesu ali v bazenu, ampak sem se, po domače povedano, zanemaril. Do novega leta sem se spravil v stanje, ko sem z bolečinami, a brez poslabšanja lahko pretekel pet kilometrov. Se razume, da po polžje.

Opojna moč teka

Januarja sem šel na štiritedensko potovanje po Keniji. Ena izmed destinacij je bil tudi Iten, tekaško središče te dolgoprogaške velesile, toda zaradi poškodbe in narave mojega potovanja sem bil tam predvsem turist, ne tekač. Gleženj me ni nehal boleti, se pa je okrepil dovolj, da sem ob vrnitvi v Slovenijo lahko začel normalno, a še vedno zelo previdno trenirati. V teku sem začel spet uživati, zato sem se odločil, da se prijavim na omenjeni polmaraton v Brugneri.

Kaj se je zgodilo po poku štartne pištole? Kmalu sem ugotovil, da najhitrejša ženska, kajpak Kenijka, teče v ritmu, ki mi zelo ustreza. Natančneje: ki mi ustreza že skoraj preveč. Imela je celo svojega zajca, narekovalca ritma. Tekel sem za njima. Od drugega kilometra, ko se je ritem ustalil, pa vse do sedemnajstega sem čakal v zavetrju. Dobesedno vsako minuto sem se moral krotiti, da ne zdirjam naprej. Vedel sem, da sem pripravljen za boljši rezultat, toda pred mano ni bilo nikogar. Čeprav ni bilo vetrovno, bi mi solo tek vzel bistveno več moči kot udobno zavetje skupine. Tako sem se iz kilometra v kilometer opominjal, da ne tečem zaradi rezultata, ampak iz užitka.

Štiri kilometre pred ciljem sem pospešil. Na polmaratonu je to tako kratka razdalja, da si tekač, ki se počuti pri močeh, to lahko privošči. Pospešek seveda ne pomeni polnega šprinta, ampak nadzorovano spremembo ritma. Niti v enem trenutku ni bilo pod vprašajem, ali bom ohranil moči za ciljni šprint. In res je bilo tako. Pogled na semafor me je pozitivno presenetil: 1:17 in še nekaj drobiža. Izkazalo se je, da sem večino preizkušnje pretekel v ritmu za 1:19, v zadnjih štirih kilometrih pa sem odbil dve minuti. Še bolj kot rezultat sem si zapomnil občutek. Občutek, da bi s tekom, če ne bi pospešil, lahko nadaljeval v nedogled. To je občutek opojne moči. Občutek, zaradi katerega se ljudje zaljubljajo v tek na dolge proge.

Spodbuda ob cesti je vedno dobrodošla. Foto Dejan Javornik
Spodbuda ob cesti je vedno dobrodošla. Foto Dejan Javornik

Kmalu sem ugotovil, da najhitrejša ženska, kajpak Kenijka, teče v ritmu, ki mi zelo ustreza. Natančneje: ki mi ustreza skoraj preveč. Imela je celo svojega zajca, narekovalca ritma. Tekel sem za njima.

Ena noč ni usodna

Na drugem polmaratonu sem nastopil skoraj natanko leto zatem. Tudi prizorišče je bilo podobno – zopet Padska nižina. V kraj Vittorio Veneto sem se odpravil z bistveno višjimi in predvsem bolj oprijemljivimi cilji. Vedel sem, da sem bolje pripravljen kot leto poprej. Nisem bil poškodovan, treniral sem več, na treningih sem dosegal boljše čase. Na podlagi lanskoletnih izkušenj sem ocenil, da sem pripravljen teči med 1:14 in 1:16. Ob resnično dobrem počutju še malenkost hitreje.

Zelo dobro sem se zavedal tudi, da bi lahko zgornjo (počasnejšo) mejo tega rezultatskega razpona dosegel razmeroma udobno, medtem ko bi moral na spodnji meji pošteno trpeti – vsaj v drugi polovici preizkušnje. Kdor pošteno trpi že v prvi polovici polmaratona, pač praviloma ne pride do cilja. To zavedanje mi je predstavljalo določen pritisk. Verjetno je bil to glavni razlog, da sem pred tekmo zelo slabo spal. Oči sem zatisnil šele proti jutru, le dobro uro, preden me je budilka vrgla pokonci. Ena neprespana noč ponavadi ni usodna za zmogljivosti človeškega telesa. Večji vpliv ima, vsaj po mojih izkušnjah, na našo zmožnost prenašanja napora, tudi psihološkega. In psihološki napor je ob dolgotrajnem fizičnem naprezanju vse prej kot zanemarljiv.

S tem zavedanjem sem se odpravil v Italijo. Vedel sem, da to ni dan za preizkušanje meja lastnega telesa. Rekel sem si, da bo super že, če odtečem osebni rekord. S tem zavedanjem sem se začel tudi ogrevati. Počutil sem se nekaj srednjega: nič katastrofalnega, nič navdihujočega. Počasi sem se odpravil na štart.

Vedel sem, da obstaja nemajhna možnost, da bom moral teči sam. Tovrstni italijanski polmaratoni se po obsegu ne morejo primerjati z ljubljanskim. So zelo domačni, kar mi je všeč, med prve tri se je zelo težko prebiti, saj so razpisane denarne nagrade, tekaški bazen pa je v Italiji bistveno globlji kot pri nas. Kljub temu na te regionalne prireditve ne pride toliko »resnih rekreativcev«, med katere bi lahko uvrstil samega sebe. Z drugimi besedami: bistveno težje je najti sotrpina, s katerim bosta skupaj sopihala za rezultat okoli 1:15.

Ob zmerni utrujenosti kilometri postanejo mučno dolgi. Na srečo polmaratoncev je monotona Dunajska ulica na začetku, ne na koncu trase. Foto Dejan Javornik
Ob zmerni utrujenosti kilometri postanejo mučno dolgi. Na srečo polmaratoncev je monotona Dunajska ulica na začetku, ne na koncu trase. Foto Dejan Javornik

Ko začne polmaratonec neznosno trpeti še pred polovico preizkušnje, mu ni pomoči. Tudi meni je ni bilo. Upiral sem se do štirinajstega kilometra, nato pa začel hoditi. Domov sem se odpeljal slabe volje.

Mamljivi zajec

Med čakanjem na štart sem se zaklepetal z enim izmed udeležencev. Po videzu je bil med mlajšimi. Povedal mi je, da študira v Angliji, sicer pa je domačin. Prišel je po denar – organizatorji so mu plačali nekaj sto evrov za narekovanje ritma za 1:13. Zastrigel sem z ušesi. Kot bi ga naročili posebej zame! Morda kakšno minuto prehitro, a saj bom že nekako zgrizel. V trenutku sem pozabil na slabše počutje zaradi neprespane noči. Moj novopečeni osebni zajec mi je hip zatem omenil še, da se trasa v prvi polovici rahlo spušča, v drugi pa dviguje. »Predlagam, da začnemo malo hitreje, za 1:12:30,« je rekel. Prikimal sem mu. Rekel sem, da je treba pograbiti ponujeno priložnost. Rekel sem si, da se je treba prilagoditi okoliščinam. Nisem si rekel, da sem še pred minuto nameraval začeti za 1:17:30, zdaj pa sem načrt zaostril za – reci in piši – pet minut.

Sprva je res »letelo«. Ampak letelo je dva kilometra, morda tri. Nato sem začutil rahlo utrujenost. Ritem mi ni več ustrezal, to je bilo več kot jasno, toda vztrajal sem v zajčevem zavetju. Svojo nalogo je opravljal skoraj učbeniško. Sledil sem mu, medtem pa je moja utrujenost iz rahle postala zmerna. Neizkušeni tekači, polagam vam na srce – zavedajte se, da ob zmerni utrujenosti kilometri postanejo mučno dolgi. Izkušeni tekači to že tako ali tako veste.

Nekje med sedmim in osmim kilometrom sem se začel zavedati, da v tem ritmu ne bom prišel do cilja. Čeprav smo na nekaterih odsekih še vedno tekli rahlo navzdol, so noge iz koraka v korak postajale težje. Upal sem, da se bom nekako pobral, toda upal sem zaman. Na stotine kilometrov, ki sem jih pretekel v prejšnjih tednih, na stotine gramov ogljikovih hidratov, ki sem jih pojedel v prejšnjih dneh – vse je bilo zaman. Ponavljam: ko začne polmaratonec neznosno trpeti še pred polovico preizkušnje, mu ni pomoči. Tudi meni je ni bilo. Upiral sem se do štirinajstega kilometra, nato pa začel hoditi. Domov sem se odpeljal slabe volje.

Pesimisti in optimisti

Nauk moje polmaratonske zgodbe je preprost: bolje začeti nekaj minut počasneje kot prehitro. Ja, v tekih na dolge proge je pogosto bolje biti pesimist kot optimist. Treba se je zavedati oteževalnih okoliščin – in ne precenjevati moči olajševalnih. Upam, da mi maratonci in udeleženci ljubljanske desetke ne boste zamerili, ker sem to priliko posvetil polmaratoncem. Navsezadnje jih bo, kot je že v navadi, tudi letos največ. Navsezadnje sem prepričan, da lahko zgornje ugotovitve prenesemo tako na krajše kot tudi daljše razdalje. Pa srečno – in po pameti!

Kdor pošteno trpi že v prvi polovici polmaratona, praviloma ne pride do cilja. To zavedanje mi je predstavljalo določen pritisk. Verjetno je bil to glavni razlog, da sem pred tekmo zelo slabo spal.

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AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
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Novice  |  Slovenija
BOGATE NAGRADE ZA NAJBOLJŠE

Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 12:47
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Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
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Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:25
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