LIGA NBA

Pomagalo ni niti 25 točk Luke Dončića: »Ustrelili smo se v koleno«

LA Lakers so izgubili derbi z Bostonom z 89:111.
Luka Dončić je dosegel 25 točk. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
Luka Dončić je dosegel 25 točk. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
Nejc Grilc
 24. 2. 2026 | 05:11
3:31
A+A-

Številni odlični košarkarji so prečkali hodnike slovitega Foruma in zdaj Crypto.com Arene v Los Angelesu, le izbrana peščica je na ploščadi pred dvorano dobila svoj kip. Slavni druščini se je pridružil Pat Riley, elegantni trener, ki je »Showtime Lakers« v 80. letih štirikrat popeljal na košarkarski Olimp. V sijajni Armanijevi obleki je bil pravo nasprotje Los Angeles Lakers, ki so v nedeljskem popoldnevu pritekli na parket in ob porazu proti največjim rivalom iz Bostona (89:111) pustili vtis, ki ne pritiče 18-kratnim prvakom lige NBA. Tekma z Bostonom nikakor ni le še en večer v natrpanem koledarju. Dvoboj najbolj uspešnih franšiz v zgodovini lige s skupno 35 naslovi je še drugič v sezoni pripadel rivalom z vzhodne obale, ki so povsem nadigrali Los Angeles, pomagalo ni niti 25 točk Luke Dončića. Nihanja v igri Jezernikov so prevelika, v noči na soboto so s sijajno strelsko predstavo in eno najboljših iger v sezoni odpravili mestne tekmece, tokrat so zadeli le devet trojk in iz igre metali manj kot 40-odstotno, čeprav so do nedelje v tej sezoni zadeli več kot 50 odstotkov vseh metov iz igre. 

»S slabim napadom smo se ustrelili v koleno, v obrambi smo se dobro držali in ohranjali možnosti, napak v napadu je bilo na koncu preveč. Nismo imeli slabih metov, le nič ni šlo skozi obroč,« je LeBron James podčrtal glavni razlog za nov poraz proti moštvom, ki merijo na naslov prvaka. Teh se je nabralo preveč … Dončić se je zlil s povprečjem, zadeval je trojke (4/7), dodal pa le še pet košev iz igre v raketi. Jezerniki so se preveč ukvarjali s sodniškimi odločitvami, a tokrat za to ni bil zaslužen slovenski zvezdnik. »Je tudi vas začudilo, da nisem bil vpleten, kajne?«, se je pošalil z mediji po koncu tekme.

Kot iz škatlice

Košarkarji Los Angelesa so izbrali napačen večer za grozno strelsko predstavo. Posvečen je bil liku in delu Pata Rileyja, enega najbolj priznanih trenerjev v zgodovini lige, ki je s svojo pojavo, brezhibno obleko in kravato, do zadnjega lasu urejeno frizuro in ostrim pogledom dajal vtis mafijskega botra iz hollywoodskih filmov. Riley pooseblja samozavest, šampionskost in karizmo, ki je odlikovala zlata obdobja v zgodovini kluba z zahodne obale ZDA. »Ko sem izvedel, da bo majhen deček iz New Yorka dobil kip pred dvorano v Los Angelesu, sem se sesedel in začel jokati kot otrok. Ta franšiza, ta čas tukaj … Nikoli ga ne bom pozabil,« je svoj polurni nagovor na slovesnosti začel danes 80-letni Riley, dolgoletni prvi mož Miami Heat, izjemen odnos je na Floridi spletel tudi z Goranom Dragićem.

Bronasti kip so umestili med Kareema Abdul-Jabbarja in Magica Johnsona, podaljšani roki Rileyja na igrišču na poti do štirih naslovov prvaka (1982, 85, 87, 88). Pred nabito polno dvorano je ponovil slavne besede iz trenerskih dni ob Pacifiku: »Človekov največji strah je strah pred nepomembnostjo. In mi nikakor nismo bili nepomembni, bili smo unikatni. Za nami so ostale stopinje, po katerih je vredno hoditi igralcem, ki so v Los Angeles prišli za nami. Luka, LeBron, igralci Lakers, zdaj je čas, da tekmece z brco v rit pošljete domov. Čas je, da zbrcate nekaj Bostonskih riti!«

Magic Johnson in Pat Riley sta skupaj osvojila štiri prstane v Los Angelesu. FOTO: Kirby Lee/Reuters
Magic Johnson in Pat Riley sta skupaj osvojila štiri prstane v Los Angelesu. FOTO: Kirby Lee/Reuters

