  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
INTERVJU

Ponosen na ves slovenski hokej, selektor Edo Terglav je rise ohranil med elito

. Zaostanek proti Italijanom ni prinesel preplaha.
Edo Terglav je preudarno vodil ekipo. FOTO: David W Cerny/Reuters

Edo Terglav je preudarno vodil ekipo. FOTO: David W Cerny/Reuters

Risi ostajajo del elite. FOTO: David W Cerny/Reuters

Risi ostajajo del elite. FOTO: David W Cerny/Reuters

Lukaš Horak je blestel v vratih. FOTO: David W Cerny/Reuters

Lukaš Horak je blestel v vratih. FOTO: David W Cerny/Reuters

Terglav ima službo v Franciji. FOTO: Jože Suhadolnik

Terglav ima službo v Franciji. FOTO: Jože Suhadolnik

Edo Terglav je preudarno vodil ekipo. FOTO: David W Cerny/Reuters
Risi ostajajo del elite. FOTO: David W Cerny/Reuters
Lukaš Horak je blestel v vratih. FOTO: David W Cerny/Reuters
Terglav ima službo v Franciji. FOTO: Jože Suhadolnik
Siniša Uroševič
 27. 5. 2026 | 07:50
5:19
A+A-

Slovenska hokejska reprezentanca se je podpisala pod nov mejnik. Prvič doslej je ostala med svetovno elito dve leti zapored in tako bo ob koncu naslednje sezone, maja 2027, igrala na svetovnem prvenstvu najvišjega razreda v Nemčiji. Po izjemni predstavi z Italijo (5:1; Török 29., Drozg 31., 40., Mahkovec 48., Jezovšek 52.; P. Pietroniro 23.), s katero so si risi zagotovili obstanek v družbi, smo se pogovarjali z glavnim režiserjem nove velike zgodbe – selektorjem Edom Terglavom.

Kako gledate na to zahtevno pot do skupno šestih točk, ki jih slovenska reprezentanca, odkar je uvodni del SP v hokeju razdeljen v dve skupini po 8 ekip, ni osvojila še nikoli prej?

»Če pogledamo pet naših skupnih tednov priprav in tega prvenstva, sem lahko zelo vesel, da nismo imeli nikakršnih težav in niti ene resnejše poškodbe. Zato bi se rad zahvalil celemu štabu: Gregorju Sobočanu za telesno pripravo, mojim sodelavcem na klopi Andreju Tavžlju, Klemnu Mohoriču, Gorazdu Drinovcu, video analitiku Domnu Ramšaku, fizioterapevtoma Špeli Perčič in Matjažu Cvenčku, da sta imenitno po tako hudi poškodbi pripravila Lukaša Horaka, naša ekonoma Milan Dragan in Borut Bitežnik sta opravila odlično delo. Res je lepo delati v takšni ekipi. Igralci pa so na tej tekmi za obstanek v trenutkih odločitve delovali brezhibno, to je njihova velika zmaga.«

Risi ostajajo del elite. FOTO: David W Cerny/Reuters
Risi ostajajo del elite. FOTO: David W Cerny/Reuters

Ni bilo preprosto ...

»Že po tistem, kar smo spoznavali pred enim letom s sedmimi tekmami v desetih dneh, smo se zavedali, kako težka naloga nas čaka. Zlasti dve tekmi v dveh zaporednih večerih zahtevata ogromno napora, malo je časa za ustrezno regeneracijo. Vedno znova je bilo jasno, da smo prvo tekmo igrali dobro, na drugi pa smo padli. In tu je treba poudariti, da smo v pričakovanju te zadnje tekme z Italijo imeli prednost, saj so naši tekmeci igrali v nedeljo dobro tekmo z Danci, mi pa smo se takrat ob tekmovalno prostem dnevu lahko umirjeno pripravljali na ta večer odločitve.«

Zabili pa so vodilni gol.

»Imeli so očitno na začetku več tekmovalne energije, ki so jo prenesli še iz omenjenega nedeljskega boja. Toda med nami ni bilo preplaha, spodbujali smo drug drugega in zdaj res lahko rečem, da sem ponosen tako na to ekipo kot na slovenski hokej.«

Kako pa je minilo to dolgo obdobje poldrugega dneva čakanja na to zadnjo tekmo?

»Povsem mirno sem dejal fantom, naj si predstavljajo, kot bi bili doma. Najprej sem jim popoldne namenil prosto in jim dejal, da se dobimo spet naslednje jutro na treningu, kot so pač vajeni iz tekmovalnega ritma med sezono. Res jih nisem hotel preveč obremenjevati in jim polniti glave s pritiskom tekme. Ta ponedeljek pa je bil tipičen dan tekme. Seveda smo občutili nekaj živčnosti, a pomembno je bilo, da igramo po svojih sposobnostih in na tekmi ohranjamo zbranost.«

Lukaš Horak je blestel v vratih. FOTO: David W Cerny/Reuters
Lukaš Horak je blestel v vratih. FOTO: David W Cerny/Reuters

92,25 odstotka strelov je ubranil Lukaš Horak (129 strelov, 10 golov).

Kako pa je bilo v slačilnici po 1. in 2. tretjini?

»Ostali smo mirni in zbrani. Najprej sem fantom dejal, da 60 minut v enem življenju ne predstavlja ničesar, nekateri delajo in trpijo. Zame sta bila pomembna pristop in disciplina. Tako so govorili tudi naši vodje pri moštvu. Po drugi tretjini pa se jim le poudaril, da vodimo z dvema goloma prednosti, da ne smemo delati kakšnih neumnih prekrškov. Prav vesel sem, da je slačilnica prevzela svojo vlogo, starejši del moštva je pokazal pot mlajšim hokejistom, učinkovitost je bila na dlani. Od začetka sem se z vodjami pogovarjal o njihovih vlogah in zdaj vse to uresničujemo.«

Sploh pa ste ob prihodu na mesto selektorja risov, jeseni 2023, začrtali svoje smernice, sestavili dolgoročni projekt in se ga temeljito lotili. Kako si predstavljate prihodnost?

»Pomembno je zagotoviti mlajšemu delu moštva minute na ledu. Bomo videli, kako bo po tej plati v njihovih klubskih dresih. Sledili jim bomo pozimi, se pogovarjali z njihovimi trenerji, reprezentančne turnirje med sezono pa izkoristiti za širok nabor kandidatov in preverjati njihove sposobnosti. Rad bi razširil ta bazen reprezentantov, pogledal dobre in slabe plati, se pogovoril s starejšimi igralci o njihovih vlogah in načrtih.«

Terglav ima službo v Franciji. FOTO: Jože Suhadolnik
Terglav ima službo v Franciji. FOTO: Jože Suhadolnik

Kakšni pa so vaši osebni načrti?

»V Grenoblu zdaj opravljam vlogo športnega direktorja in drugega trenerja. Imam možnost selitve kam drugam, a rad bi ostal in delal naprej na področju klubskega razvoja.«

Verjetno pa bi radi ostali z vašimi sedanjimi sodelavci pri reprezentanci?

»O tem ni dvoma. To so ljudje, ki jim zaupam, delujejo neverjetno učinkovito, prav vsi naši dogovori obrodijo sadove.«

Zdaj se najbrž odpravljate v Francijo na počitnice.

»Takoj iz Švice me vodi pot v sosednjo Francijo. Počitnice? Malo jih bo že, a realnost je takšna, da bo kmalu spet napočil čas za razmišljanje o hokeju.«

Rad bi razširil ta bazen reprezentantov, pogledal dobre in slabe plati ter se pogovoril s starejšimi igralci o njihovih vlogah in načrtih.

Več iz teme

Edo Terglavhokejslovenska hokejska reprezentancapogovorintervjusvetovno prvenstvo
ZADNJE NOVICE
09:52
Novice  |  Slovenija
POD DROBNOGLEDOM

Komaj odprli športni park v Savskem naselju, že so se začele težave: MOL napoveduje prijavo policiji (VIDEO)

Športni park v Savskem naselju je v zadnjih dneh sprožil burne odzive na družbenih omrežjih, potem ko so uporabniki opozorili na domnevne pomanjkljivosti skejterskega parka,
Nina Čakarić27. 5. 2026 | 09:52
09:48
Novice  |  Slovenija
VREMENSKI PREOBRAT

Po poletni vročini prihaja vremenski preobrat: Arso izdal oranžni alarm, verjetnost za točo je tu najvišja

Glavnino nevihtnega dogajanja po Sloveniji pričakujemo med 13. in 19. uro.
27. 5. 2026 | 09:48
09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:26
09:10
Novice  |  Svet
AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

Električni v Evropi strmo rastejo

Tudi aprila velika rast prodaje e-avtomobilov, pri odločitvah kupcev se že pozna vpliv drage nafte.
Gašper Boncelj27. 5. 2026 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINSKA SREČA

Najhitrejša Slovenka postala drugič mamica, »Dobrodošel, Mark« (Suzy)

Starejša sestrica že komaj čaka skupne trenutke z mlajšim bratcem.
27. 5. 2026 | 09:00
09:00
Lifestyle  |  Polet
BODIMO POZORNEJŠI

Nepravilna drža pri merjenju tlaka pomeni napačen rezultat. Zaradi te napake lahko dobite tablete

Raziskave kažejo, da lahko že položaj roke med merjenjem pomembno vpliva na izmerjene vrednosti krvnega tlaka.
Miroslav Cvjetičanin27. 5. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ne spreglejte dragocenega bisera med Splitom in Trogirom

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Svet
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer pri prihodnosti domov

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Je Evropa zamudila najbolj pomemben trenutek?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Kdaj navadna raztresenost postane resna grožnja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

To je eden prvih znakov izgube sluha, ki ga vsi ignoriramo

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Ste vedeli, kaj se bo 1. junija dogajalo v Ljubljani?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
26. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Neplačani računi iz Nemčije? Izterjava je mogoča kar v 50 državah

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spodbude, ki jih mnogi podjetniki spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Ponosen na ves slovenski hokej, selektor Edo Terglav je rise ohranil med elito