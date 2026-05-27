Ponosen na ves slovenski hokej, selektor Edo Terglav je rise ohranil med elito

Slovenska hokejska reprezentanca se je podpisala pod nov mejnik. Prvič doslej je ostala med svetovno elito dve leti zapored in tako bo ob koncu naslednje sezone, maja 2027, igrala na svetovnem prvenstvu najvišjega razreda v Nemčiji. Po izjemni predstavi z Italijo (5:1; Török 29., Drozg 31., 40., Mahkovec 48., Jezovšek 52.; P. Pietroniro 23.), s katero so si risi zagotovili obstanek v družbi, smo se pogovarjali z glavnim režiserjem nove velike zgodbe – selektorjem Edom Terglavom.

Kako gledate na to zahtevno pot do skupno šestih točk, ki jih slovenska reprezentanca, odkar je uvodni del SP v hokeju razdeljen v dve skupini po 8 ekip, ni osvojila še nikoli prej?

»Če pogledamo pet naših skupnih tednov priprav in tega prvenstva, sem lahko zelo vesel, da nismo imeli nikakršnih težav in niti ene resnejše poškodbe. Zato bi se rad zahvalil celemu štabu: Gregorju Sobočanu za telesno pripravo, mojim sodelavcem na klopi Andreju Tavžlju, Klemnu Mohoriču, Gorazdu Drinovcu, video analitiku Domnu Ramšaku, fizioterapevtoma Špeli Perčič in Matjažu Cvenčku, da sta imenitno po tako hudi poškodbi pripravila Lukaša Horaka, naša ekonoma Milan Dragan in Borut Bitežnik sta opravila odlično delo. Res je lepo delati v takšni ekipi. Igralci pa so na tej tekmi za obstanek v trenutkih odločitve delovali brezhibno, to je njihova velika zmaga.«

Risi ostajajo del elite. FOTO: David W Cerny/Reuters

Ni bilo preprosto ...

»Že po tistem, kar smo spoznavali pred enim letom s sedmimi tekmami v desetih dneh, smo se zavedali, kako težka naloga nas čaka. Zlasti dve tekmi v dveh zaporednih večerih zahtevata ogromno napora, malo je časa za ustrezno regeneracijo. Vedno znova je bilo jasno, da smo prvo tekmo igrali dobro, na drugi pa smo padli. In tu je treba poudariti, da smo v pričakovanju te zadnje tekme z Italijo imeli prednost, saj so naši tekmeci igrali v nedeljo dobro tekmo z Danci, mi pa smo se takrat ob tekmovalno prostem dnevu lahko umirjeno pripravljali na ta večer odločitve.«

Zabili pa so vodilni gol.

»Imeli so očitno na začetku več tekmovalne energije, ki so jo prenesli še iz omenjenega nedeljskega boja. Toda med nami ni bilo preplaha, spodbujali smo drug drugega in zdaj res lahko rečem, da sem ponosen tako na to ekipo kot na slovenski hokej.«

Kako pa je minilo to dolgo obdobje poldrugega dneva čakanja na to zadnjo tekmo?

»Povsem mirno sem dejal fantom, naj si predstavljajo, kot bi bili doma. Najprej sem jim popoldne namenil prosto in jim dejal, da se dobimo spet naslednje jutro na treningu, kot so pač vajeni iz tekmovalnega ritma med sezono. Res jih nisem hotel preveč obremenjevati in jim polniti glave s pritiskom tekme. Ta ponedeljek pa je bil tipičen dan tekme. Seveda smo občutili nekaj živčnosti, a pomembno je bilo, da igramo po svojih sposobnostih in na tekmi ohranjamo zbranost.«

Lukaš Horak je blestel v vratih. FOTO: David W Cerny/Reuters

92,25 odstotka strelov je ubranil Lukaš Horak (129 strelov, 10 golov).

Kako pa je bilo v slačilnici po 1. in 2. tretjini?

»Ostali smo mirni in zbrani. Najprej sem fantom dejal, da 60 minut v enem življenju ne predstavlja ničesar, nekateri delajo in trpijo. Zame sta bila pomembna pristop in disciplina. Tako so govorili tudi naši vodje pri moštvu. Po drugi tretjini pa se jim le poudaril, da vodimo z dvema goloma prednosti, da ne smemo delati kakšnih neumnih prekrškov. Prav vesel sem, da je slačilnica prevzela svojo vlogo, starejši del moštva je pokazal pot mlajšim hokejistom, učinkovitost je bila na dlani. Od začetka sem se z vodjami pogovarjal o njihovih vlogah in zdaj vse to uresničujemo.«

Sploh pa ste ob prihodu na mesto selektorja risov, jeseni 2023, začrtali svoje smernice, sestavili dolgoročni projekt in se ga temeljito lotili. Kako si predstavljate prihodnost?

»Pomembno je zagotoviti mlajšemu delu moštva minute na ledu. Bomo videli, kako bo po tej plati v njihovih klubskih dresih. Sledili jim bomo pozimi, se pogovarjali z njihovimi trenerji, reprezentančne turnirje med sezono pa izkoristiti za širok nabor kandidatov in preverjati njihove sposobnosti. Rad bi razširil ta bazen reprezentantov, pogledal dobre in slabe plati, se pogovoril s starejšimi igralci o njihovih vlogah in načrtih.«

Terglav ima službo v Franciji. FOTO: Jože Suhadolnik

Kakšni pa so vaši osebni načrti?

»V Grenoblu zdaj opravljam vlogo športnega direktorja in drugega trenerja. Imam možnost selitve kam drugam, a rad bi ostal in delal naprej na področju klubskega razvoja.«

Verjetno pa bi radi ostali z vašimi sedanjimi sodelavci pri reprezentanci?

»O tem ni dvoma. To so ljudje, ki jim zaupam, delujejo neverjetno učinkovito, prav vsi naši dogovori obrodijo sadove.«

Zdaj se najbrž odpravljate v Francijo na počitnice.

»Takoj iz Švice me vodi pot v sosednjo Francijo. Počitnice? Malo jih bo že, a realnost je takšna, da bo kmalu spet napočil čas za razmišljanje o hokeju.«