Povratnik Miha Cerkvenik: Od Luke se lahko največ naučiš

INTERVJU

Med aduti Cedevite Olimpije je povratnik Miha Cerkvenik. Žal mu je, da ga ni bilo na EP, a verjame, da bo dočakal priložnost.

Otrok Olimpije se je vrnil v zmajevo gnezdo. Miha Cerkvenik je prvič dres ljubljanskega moštva oblekel že v kategoriji do 12 let, se nato prebil med člane, igralni čas pa poiskal v Novem mestu, kjer je v minuli sezoni napredoval med nosilce ekipe Krke in bil tudi njen tretji strelec z 12 točkami na tekmo v ligi ABA. Vmes je 201 cm visoki krilni igralec postal občasni slovenski reprezentant, selektor Aleksander Sekulić se mu je zahvalil šele v zadnjem rezu, nato se je vrnil v Stožice in takoj postal junak superpokalne zmage nad Krko z zadeto trojko v zadnjih sekundah tekme. Za vami je naporno ...