Poznavalci smučarskih skokov se strinjajo: Favorit je Slovenec

S tridnevno prireditvijo za svetovni pokal v Engelbergu se je spustil zastor na generalko za novoletno turnejo v smučarskih skokih, ki se bo s kvalifikacijami, v katerih bodo vodilni asi lovili čim lažje tekmece za dvoboje na izločanje, že po tradiciji v nedeljo začela v Oberstdorfu. Kot prvi favorit bo v Nemčijo kajpak odpotoval nosilec rumene majice Domen Prevc, ki prepričljivo kraljuje na vrhu skupne razvrstitve.

Slovenski šampion ima po enajstih preizkušnjah, torej več kot tretjini olimpijske sezone 2025/26, kot prvouvrščeni v seštevku zajetnih 199 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Japoncem Rjojujem Kobajašijem. Na tretjem mestu ostaja domžalski rekorder Anže Lanišek, čigar zaostanek za vodilnim reprezentančnim kolegom znaša že 344 točk. Zaradi velike prednosti je že zdaj jasno, da bo najmlajši od bratov Prevc novo leto v Garmisch-Partenkirchnu – ne glede na razplet uvodnega spektakla v Oberstdorfu – pričakal kot najboljši skakalec v točkovanju za svetovni pokal, z rumeno majico pa bo – če se ne bo zgodilo kaj hudo nepredvidljivega – pripotoval tudi na avstrijski del tega znamenitega tekmovanja štirih skakalnic v Innsbruck.

Že deset let v svetovnem vrhu

Kljub veliki premoči, ki jo kaže v zadnjem obdobju, pa še zdaleč ni samo po sebi umevno, da bo osvojil zlatega orla. Da ima novoletna turneja svoje zakonitosti, so izkusili že mnogi kandidati za skupno zmagoslavje. Navsezadnje tudi 26-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki je pozimi 2016/17 prav tako kot vodilni začel to tekmovanje, pa nato hitro izpadel iz boja za lovoriko. »Toda odtlej se je marsikaj spremenilo. Domen, ki je zablestel že pri rosnih šestnajstih letih, je že deset let v svetovnem vrhu. V tem času je dozorel, tudi njegova tehnika skakanja je postala bolj stabilna. Če se je včasih na trenutke težko brzdal, je sedaj občutno mirnejši. Deluje mi prav sproščen,« je Prevčev osebnostni in skakalni razvoj opazil nekdanji avstrijski šampion Andreas Goldberger.

Da je svetovni prvak z velike skakalnice v Trondheimu in svetovni rekorder iz Planice od svojega uspešnega ognjenega krsta med elito konec novembra leta 2015 naredil več korakov naprej, se je strinjal tudi Nemec Severin Freund, svoj čas veliki tekmec Domnovega najstarejšega brata Petra Prevca. »V minulih sezonah se je ogromno naučil. Z odskočne mize je praviloma vselej odrinil izjemno agresivno, sedaj pa si v prvem delu leta nad hrbtiščem pusti nekoliko več časa ter nato s pridom izkoristi svoje sposobnosti in prednosti, ki jih ima v zraku pred tekmeci,« je tudi 37-letni Bavarec kot strokovni komentator pri nemški televizijski postaji ZDF kot glavnega favorita na bližnji novoletni turneji izpostavil prav Prevca.