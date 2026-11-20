V Lillehammerju se bo danes s »smučarskim festivalom«, kakor so ga poimenovali norveški prireditelji, začela 48. moška in 16. ženska sezona za svetovni pokal v smučarskih skokih. Že na uvodni postaji bodo oči ljubiteljev tega športa še posebej uprte v Domna in Niko Prevc, ki bosta branila velika kristalna globusa. In že uvodni tekmovalni dan na veliki olimpijski napravi Lysgårdsbakken bi se lahko šampiona iz Dolenje vasi v Selški dolini spet skupaj zavihtela na zmagovalni oder.

10 Slovencev bo nastopilo v današnjih kvalifikacijah v Lillehammerju, šest v ženski konkurenci in štirje v moški.

Po kvalifikacijah v obeh konkurencah, najprej ženskih, nato moških, bodo namreč danes popoldne izpeljali tekmo mešanih ekip, na kateri bodo Slovenci, ki so februarja na tej preizkušnji v Predazzu ubranili naslov olimpijskih prvakov iz Pekinga 2022, znova v ožjem krogu favoritov. Lani je naša četverica (ob obeh Prevcih sta bila v postavi še Nika Vodan in Timi Zajc) sezono odprla z drugim mestom, potem ko je zaostala le za zmagovito Japonsko (Nozomi Marujama, Juki Ito, Ren Nikaido in Rjoju Kobajaši).

Rok Oblak je v letošnjem poletju navdušil s tretjim mestom na tekmi velike nagrade v Visli. FOTO: Voranc Vogel

Prvi stik s snegom

Za mnoge poznavalce smučarskih skokov bosta vodilna slovenska asa znova glavna kandidata za končno zmagoslavje. Oba že nestrpno pričakujeta, da se spet začne zares. Nika je sicer zadovoljna s tem, kako so se ji v zadnjem obdobju sestavljale stvari, pričakuje pa, da bo potrebovala še nekaj skokov in tekem, preden bo ujela želeni ritem. Podobno je razmišljal tudi Domen, ki bi na uvodnih preizkušnjah podpisal za uvrstitve med elitno deseterico, če bi mu jih kdo ponudil. »Potem nisi več daleč od vrha,« je pojasnil svetovni prvak in rekorder ter olimpijski zmagovalec z velike naprave v Predazzu. Prevc bo tudi za nekdanjega vrhunskega avstrijskega skakalcavroči favorit poolimpijske zime, v kateri bo ob tradicionalni novoletni turneji drugi veliki tekmovalni vrhunec svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Falunu (med 24. februarjem in 7. marcem 2027). »Domen je imel res sanjsko prejšnjo sezono. S tem pa se je pritisk nanj zagotovo močno povečal. Če želi ostati na vrhu, si ne sme privoščiti, da bi zaspal na lovorikah, temveč mora še napredovati. Nikakor pa ni nepremagljiv,« je presodil 44-letni Beljačan.

Nika Vodan je zdaj najizkušenejša slovenska skakalka. FOTO: Leon Vidic

Na sever Evrope je odpotovalo deset Slovencev, ki so se v minulih dneh na prostih treningih v Lillehammerju privajali na snežno podlago. V ženski konkurenci se bodo ob obeh Nikah, Prevčevi in Vodanovi, ta konec tedna dokazovale tudiin, ki je tik pred zdajci dobila priložnost namesto, potem ko je nekdanja svetovna prvakinja in rekorderka pred enajstimi dnevi povsem nepričakovano končala svojo bogato športno pot, med moškimi pa bodo ob »Domenatorju« naše barve branili le šein Timi Zajc. Slovenska moška reprezentanca je namreč čez poletje in jesen izgubila eno kvoto, tako da ima zdaj zgolj štiri prenosljive vstopnice. »Želim si, da bi prek celinskega pokala ustvarili bazo močnih tekmovalcev, na katere bi lahko potem resno računali na najvišji ravni. Verjamem, da bo imel tisti, ki si bo prek tega tekmovanja priboril vstopnico za elito, tako visoko raven skakanja, da potem v svetovnem pokalu ne bo le statist in bo dejansko v igri za točke,« si je v nedavnem pogovoru zaželel glavni trener naše moške vrste, ki upa, da bo imel že kmalu na štartnem seznamu vsaj pet varovancev. »In to takšnih, ki se bodo sposobni uvrščati med najboljšo trideseterico. V nasprotnem primeru je za petega ali šestega skakalca morda bolje, da nabira izkušnje v celinskem pokalu.«