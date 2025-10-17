  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LJUBLJANSKI MARATON

Zoran Janković: Praznik teka je znova tu!

Neverjetna energija, ki vsako leto preplavi središče Ljubljane, napeto pričakovanje, medsebojno spodbujanje tekmovalcev in tiha pričakovanja delajo NLB Ljubljanski maraton tako edinstven.
Zoran Janković. Foto Jože Suhadolnik
Zoran Janković. Foto Jože Suhadolnik
Zoran Janković
 17. 10. 2025 | 07:50
 17. 10. 2025 | 07:53
3:42
A+A-

Ljubljana bo ta konec tedna povsem v znamenju teka, saj je pred nami NLB Ljubljanski maraton, že 29. po vrsti. Tekačice in tekači vseh generacij nestrpno pričakujejo znak za štart, ko se bodo podali na ljubljanske ulice in ceste. V boj z uro in samimi seboj, svojimi cilji, željami in sanjami. Prav vsakemu želim najboljši tek ter izpolnitev zastavljenih ciljev. Zame so že zdaj vsi zmagovalci. Kot običajno bom tekačice in tekače pričakal v cilju in jim z veseljem »dal petko«.

Naš maraton raste in se iz leta v leto razvija, številni tekači in tekačice se celo leto pripravljajo na vrhunec tekaške sezone, k nam z veseljem prihajajo tudi tuji tekači, ki v svetu maratona kotirajo zelo visoko. Še posebej vesel pa sem, ker ljubljanski maraton k aktivnemu življenjskemu slogu spodbuja vse generacije, od najmlajših do tistih v zrelih tekaških letih. Sobotni teki so prava promocija zdravja otrok in mladine in z največjim ponosom bom spremljal najmlajše, ki se bodo podali na Vita tek, pa učence in dijake, ki se bodo v velikem številu pomerili na šolskih tekih.

Organizatorji NLB Ljubljanskega maratona, ekipa Timinga Ljubljana z direktorico Barbaro Železnik na čelu vsako leto znova opravi izjemno delo in letvico pričakovanj vedno znova pomaknejo še višje. Ob tem moram omeniti tudi odlično podporo generalnega sponzorja NLB d.d. in vizijo predsednika uprave Blaža Brodnjaka ter ostalih sponzorjev in podpornikov maratona, ki skupaj poskrbijo za zares izjemno prireditev, ki nam še dolgo ostane v lepem spominu.

Pogled na nepregledno množico tekačic in tekačev na štartu, spodbujanje navijačev ter glasna podpora tolkalcev The Strojmachine nikogar ne morejo pustiti ravnodušnega. Neverjetna energija, ki vsako leto preplavi središče Ljubljane, napeto pričakovanje, medsebojno spodbujanje tekmovalcev in tiha pričakovanja delajo NLB Ljubljanski maraton tako edinstven.

Letošnja udeležba je znova rekordna, saj se je na nedeljske teke prijavilo več kot 19.000 tekačic in tekačev, med katerimi se jih bo več kot 3500 podalo na najdaljšo, 42-kilometrsko razdaljo. Sestava tekačev bo zelo pisana, saj prihajajo iz kar 84 držav. Prav vsem izrekam dobrodošlico, še posebej vesel pa sem, da med prijavljenimi močno prevladujejo domači tekači in tekačice.

Ljubljana je mesto športa v pravem pomenu besede, saj ne mine dan brez aktivnosti. Poleg velikih športnih prireditev, kot so Ljubljanski maraton, Maraton Franja ter teki trojk in pohod po Poti ob žici, tu potekajo še številne druge športne prireditve, tako na profesionalni kot ljubiteljski ravni.

V Ljubljani spodbujamo zdravo in aktivno življenje vseh prebivalcev našega mesta, saj se zavedamo, da je to osnova za kakovostno življenje vseh generacij. Posebej sem vesel 15.000 učenk in učencev sodelujočih na letošnjem 3. Festivalu športa, ki je potekal brez alkohola, brez zaslonov in brez nasilja. Nenehno nadgrajujemo športno infrastrukturo in izvajamo različne programe, s katerimi spodbujamo gibanje. V letošnjem letu smo odprli kar dva nova športna objekta, Športni center Ilirija ter Kopališče Vevče, vsi pa že težko čakamo na končanje še enega velikega športnega projekta - Atletskega centra Ljubljana, kjer bodo svoj novi dom našli atletinje in atleti iz ljubljanskih klubov.

Več iz teme

NLB Ljubljanski maratontekLjubljana
ZADNJE NOVICE
07:50
Šport  |  Odmevi
LJUBLJANSKI MARATON

Zoran Janković: Praznik teka je znova tu!

Neverjetna energija, ki vsako leto preplavi središče Ljubljane, napeto pričakovanje, medsebojno spodbujanje tekmovalcev in tiha pričakovanja delajo NLB Ljubljanski maraton tako edinstven.
17. 10. 2025 | 07:50
07:49
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Japonske palačinke: puhasta popolnost, ki se stopi v ustih

Odkrijte skrivnost japonskih palačink – puhastih kot oblak, nežnih kot sufle. Trik je v pravilni tehniki stepanja beljakov.
Mateja Delakorda17. 10. 2025 | 07:49
07:47
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Po hudi bolezni umrl oblikovalec, ki je obul številne zvezdnike

Poslovil se je oblikovalec, ki je iz obutve ustvaril kult. Cesare Paciotti je umrl po nenadni bolezni, star 69 let.
17. 10. 2025 | 07:47
07:45
Novice  |  Slovenija
BOŽIČNICA

Ste videli, kaj je Slaku glede božičnice zabrusil poslanec Jožef Horvat?

Vlada včeraj v prvi obravnavi za božičnico, danes Golob po vroč kostanj v ogenj z delodajalci.
17. 10. 2025 | 07:45
07:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRIJET V ISTANBULU

Bojan, znan tudi kot Vegradov bombaš, krivde za prevoz prepovedane kisline ne prizna

Bojana Poplaza so leta 2009 prijeli v Istanbulu. Obramba bi izločila več dokazov.
17. 10. 2025 | 07:41
07:30
Premium
Novice  |  Slovenija
OŠLAG

Na šoli vre, ravnateljica grosupeljske šole Barbara Rodica odstopila po anonimki

Ravnateljica zanikala, da kader zaradi nevzdržnih razmer zapušča OŠLAG. Kljub vsemu je Barbara Rodica tudi sama odšla iz te grosupeljske šole,
Gordana Stojiljković17. 10. 2025 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki