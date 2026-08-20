Pred 18 leti kolajna na OI za Isakovićevo: Neža je izjemna športnica

Osrednje plavalno tekmovanje sezone na stari celini, evropsko prvenstvo v Parizu, je pod streho. Slovenska vrsta je razgrnila znano zgodbo: edina plavalka z dodano tekmovalno vrednostjo je trenutno pri nas 25-letna Neža Klančar. O njej kot tudi prvenstvu ter spominih na svoje sanjsko leto 2008 smo se pogovarjali s Saro Isaković, edino Slovenko z olimpijsko kolajno v plavanju.

Sara, kako bi se ozrli k sedanjim razmerjem moči v vodi po vsem videnem pred dnevi v Parizu?

»Občudujem novi rod šampionov, še bolj pa mogoče obraze, ki že dolgo vztrajajo. Nekatere dobro poznam. Zato mi je vse skupaj zanimivo spremljati, veliko plavalno tekmovanje je zame, zdaj kot gledalko, kot peti letni čas. Opazila sem, da se nemška reprezentanca vrača na nekdanjo raven, nekatere ekipe pa to ohranjajo.«

Kako vidite prihodnost Neže Klančar?

»Je izjemna športnica. Z njo na področju psihologije sodelujem že dobra štiri leta in jo zato tudi tako dobro poznam. Vem, da ko bo enkrat prišla na veliko tekmovanje brez zapletov in poškodb, bo zablestela v polnem lesku. Telo bo nagradilo njen pristop k športu.«

Ko bo Neža prišla na tekmovanje brez poškodb, bo zablestela v polnem lesku.

Pred dnevi je od tega vašega podviga s srebrno olimpijsko kolajno v Pekingu minilo 18 let, kakšni so spomini na tisto sezono, v kateri ste tudi osvojili naslov evropske prvakinje v Eindhovnu?

»Tisti aprilski Eindhoven je bil dejansko temelj Pekinga. V letu 2008 sem si mislila, da bo moja udarna disciplina 200 m delfin, po predlogu trenerja Mihe Potočnika sem 200 m prosto bolj kot ne plavala za ogrevanje. Toda potem ko sem bila v polfinalu 3., sem se povsem sprostila in v finalu zmagala. Na 200 delfin pa nato sploh nisem startala, ker je bil polfinale te discipline takoj po razglasitvi discipline, v kateri sem osvojila zlato kolajno. Zato smo hoteli slaviti, ne pa še naprej tekmovati. Kakorkoli, ta Eindhoven mi je vlil veliko samozavesti za sanjski Peking.«