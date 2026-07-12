Pretresljiv posnetek s SP: poglejte, kaj je počel v slačilnici mladi nogometaš (26), ki je umrl (VIDEO)

Južnoafriški reprezentant Jayden Adams, ki je nastopil na vseh treh tekmah skupinskega dela svetovnega prvenstva 2026, je umrl, je v soboto sporočilo ministrstvo za šport te države . Vzrok smrti ni bil naveden. Petindvajsetletni Adams je tekmi skupine A proti Mehiki in Češki začel v začetni enajsterici, ob zmagi z 1: 0 nad Južno Korejo pa je v igro vstopil kot rezervist. Južnoafriška reprezentanca je s to zmago osvojila prvo mesto v skupini in napredovala v izločilni del tekmovanja, v katerem jo je nato premagala Kanada.

Igralčeva babica je umrla dan pred tekmo Južne Afrike proti Češki, Adams pa je bil zamenjan ob polčasu. Igral je za klub Mamelodi Sundowns iz Pretorie in mu pomagal osvojiti naslov v afriški Ligi prvakov v sezoni 2025/26.

Izgubili nadarjenega igralca

»Južnoafriški nogomet je izgubil nadarjenega igralca, ponosnega služabnika nogometne igre in mladega človeka, ki bi lahko še toliko ponudil,« je sporočila Južnoafriška nogometna zveza. Sožalje je izrazil tudi južnoafriški minister za šport Gayton McKenzie. »Naš narod žaluje skupaj z njegovo družino, soigralci in milijoni navijačev, ki so spremljali, kako je iz obetavnega igralca mladinske akademije zrasel v polnopravnega člana južnoafriške reprezentance Bafana Bafana,« je McKenzie zapisal v izjavi. Predsednik Fife Gianni Infantino je sožalje izrazil na Instagramu. Zapisal je, da so njegove misli in sožalje ter misli vseh pri Fifi in v svetovni nogometni skupnosti namenjene Adamsovi družini, prijateljem in soigralcem.

Adams je nogometno odraščal v mlajših selekcijah kluba Stellenbosch FC, januarja 2025 pa se je pridružil Mamelodi Sundownsu. Za južnoafriško reprezentanco je debitiral leta 2022 proti Mozambiku. Odigral je 13 reprezentančnih tekem in dosegel dva zadetka, oba v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026.

Na videoposnetku slavja so vidni evforični igralci, medtem ko nesrečni Adams s številko 23 v zadnjem delu prostora le sedi na klopi. Videoposnetek, na katerem je mladi nogometaš vidno pretresen, ima zdaj tragičen pomen. Javnost ugiba, ali je njegova smrt povezana z izgubo babice, na katero je bil izjemno navezan, ali pa posnetek morda razkriva kaj več o okoliščinah njegove smrti. Kakor koli že, posnetek je zdaj dobil povsem drugačen in zelo žalosten pomen.