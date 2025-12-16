Prevc vesel tudi za legendarnega Japonca

SMUČARSKI SKOKI

Slovenski skakalni šampion v svojo korist odločil zadnje štiri tekme v svetovnem pokalu. Na najboljši poti, da prvi vrhunec sezone pričaka v rumeni majici.

Zares sijajno so slovenski smučarski skakalci odrinili v olimpijsko sezono svetovnega pokala 2025/26. Po devetih posamičnih tekmah imajo na svojem računu že šest zmag, od katerih je dve prispeval Anže Lanišek (Falun in Ruka), štiri pa Domen Prevc, ki je bil nazadnje po dvakrat najboljši v Visli in Klingenthalu. Svetovni prvak iz Trondheima in rekorder iz Planice je s tokratnima podvigoma v areni Vogtland, kjer je pred dobrimi desetimi leti uspešno prestal ognjeni krst med elito, tekmecem v skupni razvrstitvi pobegnil že na precej varno razdaljo. Pred japonskim zvezdnikom Rjojujem Kobajašijem, ...