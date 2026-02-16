Prevčevi prekašajo vse! Za naše skakalke in skakalce navija vsa Slovenija (FOTO)

ZLATA MEDALJA

120 evrov je bila cena vstopnice za skakalno tekmo.

Predazzo je v času 25. zimskih olimpijskih iger slovenski. Na ulicah mesteca na severu Italije, ki ima dobrih 4500 prebivalcev, v teh dneh – še zlasti takrat, ko je na sporedu tekma v smučarskih skokih – na slehernem koraku vidiš navijače z našimi trobojnicami. Zelo domače je tudi v tukajšnjih picerijah, v katerih je na vsakem koraku slišati našo besedo. Slovenske zastave prevladujejo v skakalnem centru, ki je od središča Predazza oddaljen približno dvajset minut hoje. Navijači iz domala vseh krajev naše domovine vidno uživajo v izjemnih uspehih naših orlov in orlic z Domnom in Niko Prevc na ...