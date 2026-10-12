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Pri Muri so predstavili novega vlagatelja iz ZDA: v Mursko Soboto prišel zaradi strasti do športa

Poslovnež Nebojša Nash Subotić je odraščal v Sarajevu.
Nebojša Nash Subotić in Robert Kuzmič si želita Muro vrniti na šampionske tirnice. FOTO: Loris Cipot

Nebojša Nash Subotić in Robert Kuzmič si želita Muro vrniti na šampionske tirnice. FOTO: Loris Cipot

V Fazaneriji je pogosto izjemno navijaško vzdušje. FOTO: Mavric Pivk

V Fazaneriji je pogosto izjemno navijaško vzdušje. FOTO: Mavric Pivk

Nogometaši Mure so se takole po zmagi na odločilni tekmi v Mariboru pred dobrimi petimi leti veselili šampionske lovorike. FOTO: Jure Eržen

Nogometaši Mure so se takole po zmagi na odločilni tekmi v Mariboru pred dobrimi petimi leti veselili šampionske lovorike. FOTO: Jure Eržen

Nebojša Nash Subotić ima šport v krvi. FOTO: Loris Cipot

Nebojša Nash Subotić ima šport v krvi. FOTO: Loris Cipot

Nebojša Nash Subotić in Robert Kuzmič si želita Muro vrniti na šampionske tirnice. FOTO: Loris Cipot
V Fazaneriji je pogosto izjemno navijaško vzdušje. FOTO: Mavric Pivk
Nogometaši Mure so se takole po zmagi na odločilni tekmi v Mariboru pred dobrimi petimi leti veselili šampionske lovorike. FOTO: Jure Eržen
Nebojša Nash Subotić ima šport v krvi. FOTO: Loris Cipot
Andrej Bedek​
 12. 10. 2026 | 11:35
5:02
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Polna je bila soba za tiskovne konference na stadionu Fazanerija. Pred sobotno tekmo z Olimpijo se je predstavil Nebojša Nash Subotić, poslovnež balkanskih korenin, ki je prek družbe ALBI Sports LLC postal enakovreden partner predsedniku Robertu Kuzmiču. Na kratko sta ga predstavila Kuzmič in tiskovni klubski predstavnik Smiljan Kuhar. Tam je bil tudi Damjan Anželj, župan soboške občine. Njegov sin igra za Radomlje.

V Fazaneriji je pogosto izjemno navijaško vzdušje. FOTO: Mavric Pivk
V Fazaneriji je pogosto izjemno navijaško vzdušje. FOTO: Mavric Pivk
Nogometaši Mure so se takole po zmagi na odločilni tekmi v Mariboru pred dobrimi petimi leti veselili šampionske lovorike. FOTO: Jure Eržen
Nogometaši Mure so se takole po zmagi na odločilni tekmi v Mariboru pred dobrimi petimi leti veselili šampionske lovorike. FOTO: Jure Eržen

Predsednik Kuzmič je na konferenci uvodoma spomnil na zahtevno obdobje iskanja novega strateškega partnerja, ki se je začelo po smrti dolgoletnega njegovega nekdanjega sodelavca Antona Hozjanova. Pozneje se je povezal z Georgom Junčajem, a sodelovanje ni bilo uspešno. Kuzmič je prepričan, da je klub našel primernejšega partnerja v Subotiću. »Z Nashem sva se spoznala julija, ko je prvič tudi obiskal naš klub. Od takrat smo usklajevali določene stvari, si sredi avgusta segli v roke, septembra je s 37-odstotnim deležem vstopil v lastniško strukturo. To v bistvu pomeni polovico, zdaj Muro skupaj peljeva naprej z namenom, da določene zadeve nadgradimo. Nadvse sem hvaležen, da je Nash sprejel ta izziv, da v tem vidi potencial. Skupaj sva dorekla strategijo.«

Spregovorila sta še o Junčaju. »Ta zgodba je zdaj bolj ali manj zaključena. Kar zadeva lastništvo, sem ga prevzel že lani, ko je gospod Junčaj izstopil. Z vstopom gospoda Nasha smo ta del poplačali, kar se je zgodilo naslednji dan po podpisu. Kar zadeva lastniški del, smo zaključili, ostaja posojilna pogodba, ki se izteče ob koncu naslednjega leta, in jo bomo počasi sanirali,« je dejal Kuzmič.

Denar bodo vlagali in porabljali

Subotić je medtem govoril odkrito. »Mislite, da sem v Mursko Soboto prišel zaradi dobička ali zaradi strasti? Veliko ljudi v nogomet in šport ne vstopi zaradi denarja, temveč zaradi ljubezni do športa. Sem tekmovalen človek, želim zmagovati. Zagotovo nisem tukaj zaradi denarja, saj bomo morali denar vlagati in porabljati,« je dejal. »Šport imam v krvi. Ko sem izvedel za Muro, spoznal ljudi in videl regijo, sem začutil, da je to prava priložnost zame,« je nadaljeval. Pomembno vlogo pri odločitvi je imel tudi odnos s Kuzmičem.

Nebojša Nash Subotić ima šport v krvi. FOTO: Loris Cipot
Nebojša Nash Subotić ima šport v krvi. FOTO: Loris Cipot

»Prepričan sem, da moraš imeti rad ljudi, s katerimi delaš. To je zame najpomembnejše. Ko sem videl, koliko je Robert v zadnjih desetih letih vložil v klub in kako zelo mu je mar, sem vedel, da je verjetno pravi partner zame,« je še pojasnil Subotić. Ob tem so imenovali tudi novega športnega direktorja Maria Rubešo.

Ko je Nebojša Nash Subotić izvedel za Muro, spoznal ljudi in videl regijo, je začutil, da je to zanj prava priložnost.

Subotić se je rodil in odraščal v Sarajevu, v mladosti pa se je ukvarjal s košarko in igral tudi za Crveno zvezdo. Pri 19 letih se je preselil v Združene države Amerike, kjer je zgradil poslovno kariero. »Zadnja tri leta sem iskal priložnost za vstop v evropski nogomet. Iskal sem klub v razvoju, ki je že igral v Evropi. Iskal sem tudi klub s primerno nogometno šolo, saj sem bral, koliko Uefa vlaga v mlade igralce,« je pojasnil in dodal, da je Slovenija športno izjemna država. »Je ena boljših držav za razvoj. Liga je izenačena, zanimiva in raste.«

»Šport imam v krvi. Ko sem izvedel za Muro, spoznal ljudi in videl regijo, sem začutil, da je to prava priložnost zame,« je še povedal. Skupaj s predsednikom Kuzmičem napovedujeta stabilizacijo prve ekipe, močnejšo akademijo in vlaganje v infrastrukturo.

Vrnitev Mure v slovenski vrh

Ideje so jasne. »Prva ekipa je najpomembnejša, z njo je povezano vse. Zmagovati moramo, smo tekmovalni in boriti se moramo za mesto med prvimi štirimi,« je dejal Subotić. Po stabilizaciji bo poudarek na mladinski šoli. »Najpomembnejše je, da razvijaš svoje igralce za prvo ekipo. Regija ima ogromno talenta.« Dolgoročni cilj je vrnitev v obdobje v letu 2021, ko je bila Mura na vrhu slovenskega nogometa.

2021. JE BILO LETO, ko so se nogometaši Mure veselili edinega naslova državnih prvakov doslej.

Cilji so dolgoročni. »Moramo izboljšati akademijo, moramo biti stabilni, nato pa bomo nadaljevali z razvojem nogometašev. Želimo biti znani po tem, da bomo platforma, ki bo omogočala igralcem, da bodo lahko odšli v močnejše lige,« pravi Nebojša Nash Subotić.

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