Pričakovana šahovska imena v boju za vrh

S petim turnirjem se v mondenem letovišču v bližini južnoafriškega Cape Towna zaključuje prva sezona elitne serije v naključnem šahu. Resnici na ljubo ta ni v celoti upravičila pompoznih napovedih ob ustanovitvi, razlog za to pa v prvi vrsti predstavljajo številne odpovedi in nekonsistenten format, ki je doživljal spremembe sredi serije. Vseeno prisotnost Magnusa Carlsena in igralcev iz svetovnega vrha, skupaj z atraktivnimi lokacijami in organizacijo na visoki ravni dogodku zagotavljajo pričakovano mero privlačnosti in pozornosti šahovske javnosti.

Pred odločilnimi boji je že jasno, da se bodo za vrh potegovali igralci, za katere je bilo mogoče napovedati, da bodo v tem položaju. V skupinskem delu osmerice je bil prepričljivo najboljši zmagovalec nedavnega svetovnega pokala, Uzbekistanec Javohir Sindarov, ki je prav na svoj 20. rojstni dan s še eno osupljivo predstavo dokazal, da se nezadržno prebija med najboljše na svetu. Tekmovanje je začel s prepričljivo zmago proti Carlsenu, potem ko je učinkovito kaznoval njegovo izgubo časa v otvoritvi, zaradi katere norveški zvezdnik ni pravočasno mobiliziral svojih figur. V predtekmovanju je Sindarov zbral 5,5 točke iz sedmih partij in se z dvema zmagama v četrtfinalu z Irancem Parhamom Mahsudlujem ekspresno uvrstil v polfinale.

Carlsen je doživel tudi poraz proti Indijcu Ardžunu Erigajsiju in je predtekmovanje končal na četrtem mestu. V četrtfinalu se je proti staremu znancu, Američanu Fabianu Caruani, znašel v še večjih težavah, saj je v prvi partiji mini dvoboja izgubil z belimi figurami. A se je pobral, s črnimi figurami po hudem boju izenačil rezultat in nato prevladal v hitropoteznih podaljških. Z uvrstitvijo v polfinale si je že pred zaključkom zagotovil neulovljivo prednost v seštevku serije, v kateri je bil na predhodnih turnirjih po dvakrat prvi in tretji. Preostala polfinalista sta Vincent Keymer, ki je bil z 1,5:0,5 boljši od Erigajsija, in Levon Aronjan, ki je po dramatičnih hitropoteznih podaljških ugnal Hansa Niemanna. V boju za vrh so se tako ob Sindarovu, ki očitno ohranja izjemno formo iz zadnjega obdobja, znašli tudi vsi trije zmagovalci predhodnih turnirjev. Keymer je bil namreč najboljši februarja na domačih tleh, medtem ko je Aronjan julija slavil v Las Vegasu.