  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Zabava

INTERVJU

Primož Čerin: »Pogi je nedosegljiv za tekmece«

Podvig v Afriki je potrdil veličino slovenskega kolesarskega asa. Evenepoelovi izgovori so znak nemoči, pravi Primož Čerin.
Tadej Pogačar v mavrični majici, ki jo bo nosil vsaj še eno leto. FOTO: Jean Bizimana/Reuters

Tadej Pogačar v mavrični majici, ki jo bo nosil vsaj še eno leto. FOTO: Jean Bizimana/Reuters

Slovenski zvezdnik je tekmece tudi v Ruandi pustil daleč za sabo. FOTO: Jean Bizimana/Reuters

Slovenski zvezdnik je tekmece tudi v Ruandi pustil daleč za sabo. FOTO: Jean Bizimana/Reuters

Primož Čerin boj za zlato pričakuje tudi na nedeljskem evropskem prvenstvu. FOTO: Matej Družnik

Primož Čerin boj za zlato pričakuje tudi na nedeljskem evropskem prvenstvu. FOTO: Matej Družnik

Tadej Pogačar v mavrični majici, ki jo bo nosil vsaj še eno leto. FOTO: Jean Bizimana/Reuters
Slovenski zvezdnik je tekmece tudi v Ruandi pustil daleč za sabo. FOTO: Jean Bizimana/Reuters
Primož Čerin boj za zlato pričakuje tudi na nedeljskem evropskem prvenstvu. FOTO: Matej Družnik
Miha Hočevar
 30. 9. 2025 | 06:50
6:09
A+A-

Še eno svetovno prvenstvo, še ena velika zmaga Tadeja Pogačarja. Tako bi lahko najbolj enostavno potegnili črto pod nastop najboljšega kolesarja na svetu na prvi dirki za mavrično majico, ki je potekala v Afriki.

Ruanda je utrdila veličino slovenskega asa, ki mu na izjemno zahtevni trasi tekmeci v malodane nobenem scenariju ne bi mogli priti do živega, ocenjuje naš nekdanji poklicni kolesar Primož Čerin.

Primož Čerin boj za zlato pričakuje tudi na nedeljskem evropskem prvenstvu. FOTO: Matej Družnik
Primož Čerin boj za zlato pričakuje tudi na nedeljskem evropskem prvenstvu. FOTO: Matej Družnik

Pogačar je za prvi naslov prvaka lani v Zürichu napadel 101 km pred ciljem in sam kolesaril v ospredju 51, za drugega v Kigaliju je letvico dvignil na 105 in 67 km. Nekaj nepojmljivega, če nisi Pogi, kajne?

»To je bil še en pravi podvig. Tadej je pokazal skoraj vse, kar zmore. Trasa mu je bila po težavnosti pisana na kožo, v slovenski ekipi je vsak po svojih močeh storil vse, kar je lahko, on pa je na koncu dodal svoje. Vemo, kakšne so njegove akcije. To je na višji ravni, kot si drugi lahko sploh zamislijo, ne vem, kako bi lahko to drugače opisal. V sedanji konkurenci si nihče ne more niti zamisliti, da bi izvedel nekaj podobnega temu, kar počne on.«

Drugouvrščeni Belgijec Remco Evenepoel, ki je zaostal poldrugo minuto, je po dirki govoril drugače, dejal je, da bi se lahko postavil po robu Pogačarju, če ne bi moral dvakrat zamenjati kolesa. Se strinjate?

»Remca vse bolje poznajo tudi tisti, ki malo manj spremljajo kolesarstvo, in njegov odziv je bil logičen. To je bil odziv nemoči, ko vidiš, da nekdo počne stvari, ki so zate nedosegljive, iščeš takšne in drugačne izgovore. V nekem trenutku je imel smolo, ne vem natanko, kaj je počel s svojim kolesom. To pa niti najmanj ne zmanjšuje vrednosti Tadejeve akcije, v nobenem primeru mu Evenepoel ne bi bil konkurenčen.«

Slovenski zvezdnik je tekmece tudi v Ruandi pustil daleč za sabo. FOTO: Jean Bizimana/Reuters
Slovenski zvezdnik je tekmece tudi v Ruandi pustil daleč za sabo. FOTO: Jean Bizimana/Reuters

Kako pa ste videli predstavo drugega slovenskega aduta Primoža Rogliča, ki je dolgo taktično odlično pokrival poteze tekmecev, okoli 60 km pred ciljem pa ni imel dovolj moči, da bi sledil prvim Pogačarjevim zasledovalcem in je zasedel 11. mesto?

»Primož je po svoje pozitivno presenetil, pričakoval sem, da bo v zaključku bolj omagal. Trasa mu je do neke mere ustrezala, a letos je odpeljal samo eno enodnevno dirko do SP. V zadnjih letih jih je mogoče odpeljal deset, ob takšni dolžini dirke, kot smo jo videli v Ruandi, se to pozna v zaključku. Na klasikah se dirka drugače, gre za podrobnosti, ki jih vidiš ali pa ne, ko je to potrebno. Če ne dirkaš pogosto, nimaš tega občutka, pregleda in je težko doseči vrhunski rezultat. Za razliko od etapnih dirk ni časa popravljati napak, bolje je dirkati, kot to počne Tadej, ki je vedno korak pred konkurenco, ne pa korak za njo.«

Vendar tudi pri njem ni bilo vedno tako, ta ubijalski občutek je razvil skozi bogate izkušnje, ki jih že ima na klasičnih dirkah.

»Primož pa se je pred leti s svojo nekdanjo ekipo Jumbo Visma odločil za drugačen pristop k enodnevnim dirkam, kar ni bilo najboljše. Kolesarji za etapne dirke se v tem moštvu praviloma ne udeležujejo enodnevnih dirk, kar se pozna tudi Jonasu Vingegaardu. Ko na enodnevni dirki prezreš in zamudiš pravi trenutek, si hitro v hendikepu.«

Bilo bi utopično pričakovati, da bomo imeli v vsaki generaciji kolesarje, kot so Pogačar, Roglič ali Mohorič.

Se je to v Ruandi morda pripetilo tudi slovenskemu upu med mlajšimi člani Jakobu Omrzelu, ki je sodil med kandidate za kolajne in je končal na 14. mestu?

»Omrzel bi za tako enodnevno dirko potreboval specifične priprave, ki jih najbrž ni opravil. Poleg tega je bilo zanj težko priti z bistro glavo in v vrhunski formi v Ruando. Imel je že dva vrhunca sezone, Giro za mlade kolesarje, na katerem je zmagal, in dirko po Sloveniji, težko je nato doseči še tretjega, ki mora biti najbolj natančno odmerjen. Na voljo imaš tri ali štiri ure, v katerih moraš pokazati svoj maksimum. Njegov nastop ni razočaranje, takšna je realnost. Podobno velja za druge naše mlajše kolesarje. Dobro je, da fantje znajo raznoliko dirkati, na enodnevnih, etapnih dirkah, kronometrih, za tako dirko pa potrebuješ posebno motivacijo in trening, malo so bili še kratki za vrhunski rezultat na SP. Sicer pa bi bilo utopično pričakovati, da bomo imeli v vsaki generaciji kolesarje, kot so Pogačar, Roglič ali Mohorič.«

Odprava na SP takoj po višinskih pripravah je bila za Rogliča kar tvegana. Vprašanje je, kaj se bo dogajalo z njim v naslednjih tednih.

Že ta teden je na vrsti evropsko prvenstvo v Franciji, kjer se bo Pogačar na nedeljski cestni dirki udaril z Evenepoelom in Jonasom Vingegaardom. V tako kratkem času po izjemni zmagi na SP se najbrž ni lahko motivirati za na papirju manj pomembno tekmovanje?

»Gotovo se bo težko še enkrat tako motiviral, kot se je za SP, verjamem pa, da bo imel jasen cilj, če bo na štartu. To bo drugačen teren, drugačna konfiguracija trase, a tudi EP lahko pričakujemo optimistično. Fantje so z zadnjimi dosežki pripeljali do tega, da ne moremo razmišljati o drugem kot o zmagi.«

Roglič bo EP izpustil in se osredotočil na italijanske jesenske klasike z vrhuncem na dirki po Lombardiji, na kateri bo Pogačar lovil peto zaporedno zmago. Kaj lahko letos še pričakujemo od zasavskega orla?

»Odprava na SP takoj po višinskih pripravah je bila za Primoža kar tvegana. Vprašanje je, kaj se bo dogajalo z njim v naslednjih tednih. V teoriji bi moral biti boljši, kot je bil na SP. Lahko ujame še kakšen vrhunski rezultat. Morda na dirki po Lombardiji ne bo konkurenčen Tadeju, saj je to njegova dirka, mu je pa Primož lahko blizu, vsekakor je lahko v igri za 2. ali 3. mesto.«

Več iz teme

Primož ČerinTadej Pogačarkolesarstvodirkakolesarjenješportpogovorsvetovno prvenstvo
ZADNJE NOVICE
12:26
Novice  |  Slovenija
VAŠA MNENJA

»Takoj bi podpisala, da končam življenje ... 39 let delam kot družinska zdravnica in ne morem biti rabelj ... «

Izjava soproge Janeza Janše je naletela na velik odmev med našimi bralci. Preverite, kaj menijo.
30. 9. 2025 | 12:26
11:55
Lifestyle  |  Polet
PREPOVEDANO

Zakaj je ta rastlina v svetu vse bolj priljubljena, na Danskem pa prepovedana?

Dokazi o vplivu na plodnost in nosečnost pa ostajajo nejasni, zato je Danska iz previdnosti posegla po popolni prepovedi.
Miroslav Cvjetičanin30. 9. 2025 | 11:55
11:51
Novice  |  Svet
SREČNEŽ

Našli srečnega dobitnika! Po šestih mesecih je v žepu našel listek in ugotovil, da je milijonar

Nemec pol leta ni vedel, da je na loteriji zadel 15 milijonov evrov.
30. 9. 2025 | 11:51
11:34
Lifestyle  |  Polet
BIOLOŠKA URA

Med umivanjem zob stojte na eni nogi in živeli boste mnogo dlje. Ne verjamete?

Kako pomladiti svoje telo? Preproste navade za bolj zdravo in daljše življenje.
Miroslav Cvjetičanin30. 9. 2025 | 11:34
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Če tega ne veste, vam bo stepena smetana vedno uničila sladico

Stepena smetana, ki zdrži ure brez posedanja? Urša Pikec razkrije skrivnost, kako jo stepsti pravilno in doseči popolno obstojnost.
Špela Ankele30. 9. 2025 | 11:30
11:16
Bulvar  |  Domači trači
NA ZABAVI

Saša in Miha spet skupaj, to pa je razlog (FOTO)

Bila sta gosta na rojstnodnevni zabavi Maje Murko, Saša pa ji je tudi zapela.
30. 9. 2025 | 11:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice30. 9. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Sanjate o novem domu? To morate vedeti

Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
Energetika

Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
25. 9. 2025 | 11:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kje se bodo poznale podražitve?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Kdo bodo novi slovenski talenti?

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
26. 9. 2025 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPREMA DOMA

Jesen je čas za prenovo doma: pet preprostih projektov

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Telefonija

HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Povezava med onesnaženim zrakom in upadom kognitivnih sposobnosti: Kako PM₂,₅ delci vplivajo na nas?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Šport

Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Plemenite kovine

Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč starejšim

Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
Photo
Novice  |  Slovenija
Od Kitajske do vodikove doline

»Pes in avto morata biti iz Nemčije, hiša pa iz Slovenije«

Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
26. 9. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Trenutno največji slovenski energetski projekt

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Brezplačni priročnik: kako do več samozavesti

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali je zrak v stanovanju bolj strupen kot zunaj?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki