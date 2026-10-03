Primož Roglič jutri po kolajno, navijači na veselico

Mlajše članice in mlajši člani so včeraj že zavrteli kolesje evropskega prvenstva v Sloveniji, katerega vrhunec bo jutrišnja dirka profesionalcev s startom v Ljubljani in ciljem v Šenčurju. Domači kolesarji se bodo s Primožem Rogličem na čelu na 196,3-kilometrski preizkušnji s petimi vzponi na Možjanco potegovali za kolajno, njihovi navijači pa bodo imeli na voljo pravo kolesarsko veselico.

899 kolesark in kolesarjev je prijavljenih na prvenstvo, prihajajo iz 43 reprezentanc.

Po športni plati bo glavno vprašanje tega konca tedna, ali se bo lahko slovenska izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Uroša Murna, v kateri bodo poleg Rogliča še Matej Mohorič, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar in Domen Novak, lahko postavila po robu Belgijcem z Remcom Evenepoelom na čelu.

Nedvomno nas čaka izjemen spektakel in pravi praznik, h kateremu bo prispevala tudi izjemno lepa jesen v Sloveniji, ki v naslednjih dneh prinaša malodane idealne razmere za kolesarske dirke. Teh se bo na slovenskih cestah do srede, 7. oktobra, zvrstilo kar 14. Vse kolajne in naslove evropskih prvakov bodo podelili v Šenčurju, a z vrtenjem pedalov bo zaživela tako Ljubljana kot dobršen del Gorenjske.

Šenčur osrednje navijaško središče

Največ navijačev je ta konec tedna pričakovati na Možjanci, na katero se bo treba podati peš ali s kolesom. Avtomobile boste lahko pustili na označenih parkiriščih v Preddvoru, na Štefanji Gori ter v Šenčurju. Na Možjanci bo med drugim tudi VIP navijaška cona, v kateri boste lahko za nekaj evrskih stotakov od blizu spremljali dogajanje na dirki in okušali Jezerškove dobrote.

Navijače čaka kolesarska poslastica, v kateri bodo lahko uživali do prihodnje srede. FOTO: Dejan Javornik

Od Ljubljane do Škofje Loke in Cerkelj

Enako ponudba bo tudi ob cilju v Šenčurju, kjer bo sicer največ spremljevalnega dogajanja, saj gosti start in cilj kroga, po katerem bodo potekalo vseh 14 dirk. Vseh pet tekmovalnih dni bo na Pipanovi cesti odprta uradna navijaška cona (danes do 22. ure, preostale dni do 19. ure). Dirke boste v Šenčurju lahko spremljali ob trasi in na velikem zaslonu. Ob tem se bo predstavilo več kot 30 lokalnih društev, obrtnikov, podjetnikov in drugih ponudnikov, na voljo pa bodo tudi aktivnosti za otroke in družine. Kolesarsko društvo Šenčur bo na Velesovski cesti pripravilo svojo navijaško cono s programom za najmlajše, v Srednji vasi bodo krajani in gasilci organizirali skupni ogled dirk na velikem zaslonu, v Olševku pa bodo lokalno navijaško cono pripravili domačini skupaj z gasilci in člani športnega društva. Posebna zanimivost bo na ogled v Muzeju Slovenija v malem v Šenčurju. Predstavili bodo maketo kolesacolnago Y1Rs v merilu 1: 10, s katerim je lani v Ruandi osvojil svoj drugi naslov svetovnega prvaka.

Množice navijačev je pričakovati vzdolž celotne trase cestnih dirk, od Kongresnega trga v Ljubljani, kjer bosta danes in jutri slovesna starta ženske (13.30) in moške dirke (12.20) ob zvokih skupine The Stroj in nastopu ljubljanskih mažoretk. V Škofji Loki bosta urejeni navijaški coni pri Stadionu Loka in na Spodnjem trgu oziroma Lontrgu.

18 DIRK BO NA SPOREDU med 2. in 7. oktobrom.

V Cerkljah na Gorenjskem pa ne bodo le skupinsko navijali, temveč bodo tudi kolesarili in se pogovarjali o kolesarstvu. Jani Brajkovič bo danes ob 17.15 prijavljene obiskovalce popeljal na voden ogled zaključnega kroga EP z vzponom na Možjanco, nato pa se bo 19.30 v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika na pogovoru z naslovom Iz prve vrste – zgodbe, ki jih dirka ne pokaže pridružil Andreju Hauptmanu, Martinu Hvastiji ter Marjeti in Mirku Pogačarju. V Velesovem bo spremljevalni program z glasbeno spremljavo potekal ves konec tedna, v Komendi bodo jutri člansko dirko spremljali ob krožišču neposredno ob trasi ter na velikem zaslonu.

2,1 km je dolg osrednji vzpon na Možjanco, povprečni naklon je 10,2 %.

Povsod, kjer bo šla mimo kolesarska karavana, se bo navijalo, jedlo, pilo in pelo. Dobre volje bo precej več kot slabih živcev zaradi cestnih zapor. Da bo res tako, pa organizatorji opozarjajo, da se je treba, da se izognemo težavam, na izbrano navijaško točko odpraviti pravočasno.

KolesarskoEP

Znak za prvi start iz Ljubljane so na dirki mlajših članov dali predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar, predsednik Evropske kolesarske zveze Enrico Della Casa in ljubljanski župan Zoran Janković. FOTO: Dejan Javonik

Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu se je začelo. FOTO: Dejan Javornik