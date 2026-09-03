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Primož Roglič mora ostati na kolesu

Zasavski orel je v dobrem položaju, pravi Primož Čerin. Nima smisla vnaprej govoriti, da Pogačar letos ne bo več dirkal.
Primož Roglič se bori za peto zmago na Vuelti. FOTO: Red Bull Bora Hansgrohe

Primož Roglič se bori za peto zmago na Vuelti. FOTO: Red Bull Bora Hansgrohe

Tadej Pogačar je pred odstopom prepričljivo nosil rdečo majico. FOTO: Miguel Ena/ASO

Tadej Pogačar je pred odstopom prepričljivo nosil rdečo majico. FOTO: Miguel Ena/ASO

Primož Čerin pravi, da je Roglič v dobrem položaju. FOTO: Matej Družnik

Primož Čerin pravi, da je Roglič v dobrem položaju. FOTO: Matej Družnik

Jakob Omrzel bo nekoč nadomestil sedanje slovenske ase. FOTO: Sprintcycling/Bahrain Victorious

Jakob Omrzel bo nekoč nadomestil sedanje slovenske ase. FOTO: Sprintcycling/Bahrain Victorious

12. etapa FOTO: Gm

12. etapa FOTO: Gm

14. etapa FOTO: Gm

14. etapa FOTO: Gm

Primož Roglič se bori za peto zmago na Vuelti. FOTO: Red Bull Bora Hansgrohe
Tadej Pogačar je pred odstopom prepričljivo nosil rdečo majico. FOTO: Miguel Ena/ASO
Primož Čerin pravi, da je Roglič v dobrem položaju. FOTO: Matej Družnik
Jakob Omrzel bo nekoč nadomestil sedanje slovenske ase. FOTO: Sprintcycling/Bahrain Victorious
12. etapa FOTO: Gm
14. etapa FOTO: Gm
Miha Hočevar
 3. 9. 2026 | 07:38
5:23
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Karavana 81. Vuelte se bliža na papirju ključnima preizkušnjama drugega tedna dirke, današnja 12. etapa se bo končala z vzponom na Calar Alto, sobotna 14. na Sierri de la Pandera. Nadaljeval se bo boj za rdečo majico, ki jo Enric Mas (Movistar) nosi s prednostjo 1:18 pred Primožem Rogličem (Red Bull Bora Hansgrohe). Njegov soimenjak Primož Čerin je pravi, da je v dober položaju, da še petič dobi dirko po Španiji.

»Primož je v dobrem položaju, a do konca je še veliko etap. Nekaj je še nevarnih, upajmo, da bo po vseh peripetijah pred Vuelto končno prišel nazaj brez dodatnih zapletov. Njegova pripravljenost je na visoki ravni, morda bi ji proti koncu dirke lahko še kaj dodal,« je Čerin spomnil na Rogličevo bližnje srečanje z avtomobilom med pripravami v Livignu, zaradi katerega je na start v Monaku prišel brez dirkaškega ritma. Tega je ujel v prvem tednu dirke, kar obeta, da bi lahko do cilja 13. t. m. v Granadi stopnjeval formo. Drugi teden prinaša le dve gorski etapi, odločilen bo tretji teden z vožnjo na čas in dvema izjemno zahtevnima gorskima preizkušnjama od 18. do 20. etape.

Primož Čerin pravi, da je Roglič v dobrem položaju. FOTO: Matej Družnik
Primož Čerin pravi, da je Roglič v dobrem položaju. FOTO: Matej Družnik
»Taktično je najbolje iti iz dneva v dan. Na tej dirki nima smisla delati dolgoročnih načrtov. Konkurenca za zmago je še številčna in strnjena, razlike niso velike. Ob koncu sezone se lahko marsikaj zgodi. Primož mora biti pazljiv in potrpežljiv, ostati mora na kolesu in izkoriščati morebitne napake tekmecev. Gotovo bo še prišlo do situacij, ki jih ni mogoče predvideti, veter, slabo vreme. Zato je ključno, da je Primož osredotočen, motiviran in ima ekipo ob sebi,« o Rogličevem nadaljevanju dirke pravi nekdanji kolesar, ki je pred 40 leti kot prvi Slovenec končal Tour de France. Izpostavil je podporo ekipe, za katero se zdi, da to sezono doslej ni verjela vanj. Izpustil je Giro in Tour, na katerih so imeli prednost pred njim Remco Evenepoel, Florian Lipowitz in Giulio Pellizzari, in se povsem osredotočil na Vuelto. »Pomembno je, da so v njegovem moštvu dojeli, da je na pravi ravni, vedo, da lahko dosežejo nekaj velikega, če ga bodo podprli,« Čerin pričakuje, da bodo rdeči biki strnili vrste v službi zasavskega orla.

Slab dan lahko doleti vse

Roglič je na tritedenski dirki nazadnje blestel ob zmagi na Vuelti 2024, ko je osvojil četrto rdečo majico. Je daleč najbolj izkušen med kandidati za vrh, a to še ne pomeni, da je imun na težave, ki jih lahko prinese tritedenski maraton. »Zadnji teden tritedenske dirke vedno prinese dodatno selekcijo, ne le zaradi zahtevnosti etap, temveč možnosti, da ima kdo slab dan. Najpogosteje se to zgodi mladim, manj izkušenim kolesarjem, a imajo lahko težave tudi najbolj prekaljeni borci,« je opozoril sogovornik, ki kajpak z zanimanjem spremlja tudi dirkanje ta čas desetouvrščenega Jakoba Omrzela (Bahrain Victorious).

»Omrzel dokazuje, da počasi raste. Dolgoročno gledano je to najboljše, če bo tako nadaljeval, bo dosegal lepe rezultate. Lahko ga doleti slab dan, a nima posebnih pritiskov, je na dobri poti. Vidi se, da se zna voziti in razmišljati, ima tudi dobro podporo v ekipi. Je kolesar, ki bi lahko na tritedenskih dirkah v prihodnosti nadomestil naše sedanje ase,« je Čerin povedal o 20-letnem Novomeščanu.

Tadej Pogačar je pred odstopom prepričljivo nosil rdečo majico. FOTO: Miguel Ena/ASO
Tadej Pogačar je pred odstopom prepričljivo nosil rdečo majico. FOTO: Miguel Ena/ASO

Okrevanje izziv za Pogačarja

V pelotonu Vuelte od padca v 8. etapi ni več Tadeja Pogačarja (UAE), a ta čas malodane ni kolesarske debate, ki bi šla lahko mimo tega, kakšne posledice bo pustil zlom ključnice in sedmega vratnega vretenca ter kdaj se bo svetovni prvak vrnil v karavano.

»Pogačar je tisti, ki ve, kako se počuti, na voljo ima vse podatke in podporo ekipe. Glede na njegov značaj pričakujem, da se bo poskušal čim prej vrniti na dirke, če bodo le minimalne možnosti za to. Če bo zdrav, bo to edini pravilni pristop. Nima smisla vnaprej govoriti, da letos ne bo več tekmoval. V sebi ima to, da poskuša iz vsake situacije potegniti čim več. Treningi in dirke so zanj izziv, mislim, da bo tudi okrevanje po padcu vzel kot izziv, kako se čim prej vrniti na kolo,« je Pogačarjev položaj ocenil Čerin.

Vseeno pa morajo v slovenski reprezentanci, ki bi s Pogijem na čelu merila na tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka 27. septembra v Montrealu in drugi naslov evropskega prvaka 4. oktobra na domačih cestah, pripraviti načrt B. »Če ne bo Pogačarja, bo reprezentanca v povsem drugačnem položaju. Iskati bo treba alternative, vedno pa se gleda na to, kako priti do čim boljšega rezultata. Brez tistega, ki ga ni, je treba pač iti naprej. Tudi Primož bi v kombinacijah, ki jih lahko prinese dirka, dosegel vrhunski rezultat. Imamo pa še Mateja Mohoriča in druge, ki so že pokazali, da lahko sežejo visoko. Mednje sodi tudi Jan Tratnik. Vloge v ekipi bodo drugačne, pričakovanja in način dirkanja tudi,« je še povedal Čerin.

12. etapa FOTO: Gm
12. etapa FOTO: Gm

14. etapa FOTO: Gm
14. etapa FOTO: Gm

Jakob Omrzel bo nekoč nadomestil sedanje slovenske ase. FOTO: Sprintcycling/Bahrain Victorious
Jakob Omrzel bo nekoč nadomestil sedanje slovenske ase. FOTO: Sprintcycling/Bahrain Victorious

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