LJUBLJANSKI MARATON

Priprave tik pred maratonom: Največji dosežek je naše dobro počutje

Maraton je praznik, pravi tekaški trener Urban Praprotnik.
Praprotnik opaža, da se manj izkušeni tekači ob jesenskih maratonih, kot je denimo ljubljanski, premalo oblečejo za ogrevanje in preveč za tek. Foto Blaž Samec
Praprotnik opaža, da se manj izkušeni tekači ob jesenskih maratonih, kot je denimo ljubljanski, premalo oblečejo za ogrevanje in preveč za tek. Foto Blaž Samec
Lucijan Zalokar
 17. 10. 2025 | 14:10
9:53
Ljubljanski maraton, največji tekaški dogodek v Sloveniji, se nezadržno bliža. Tekmovalci, ki so več mesecev predano trenirali, so se znašli pred ključnim izzivom – kako v zadnjih dneh pred tekmo optimizirati svojo pripravljenost, ne da bi preobremenili telo. Kot pravi tekaški trener Urban Praprotnik, se je v teh dneh pomembno osredotočiti na ohranjanje telesne pripravljenosti, hkrati pa se izogibati prekomernim naporom. Ustrezna regeneracija, pravilna prehrana in psihološka priprava so odločilni dejavniki, ki vplivajo na rezultate in maratonsko izkušnjo.

Pijmo sproti, ne na silo.

Barva urina naj bo svetlo

rumena. Dodamo lahko

tudi malo soli, saj s tem

pomagamo telesu, da

tekočino zadrži tam, kjer jo

potrebujemo.

»V zadnjih dneh pred maratonom moramo predvsem paziti, česa ne smemo oziroma, bolje rečeno, česa ni priporočljivo početi. Osebno odsvetujem na eni strani dolge teke, na drugi pa zelo hitre, kratke teke. Tudi intenzivnejša vadba za moč naj zdaj počaka. Zelo primerno pa je, da se tudi zadnje dni dovolj gibamo, da ohranjamo gibkost našega telesa. Ne pozabimo na vsakodnevno hojo, ki deluje zelo koristno za tekače – in seveda tudi za vse druge,« svetuje Praprotnik, ki je tekaške izkušnje sprva nabiral kot atlet – njegov osebni rekord v teku na 400 metrov znaša spoštovanja vrednih 48,39 sekunde –, nato kot športni pedagog in atletski trener, v zadnjem obdobju pa se posveča treningu rekreativcev.

Kot najbrž vsak trener se je tudi sam srečal s posamezniki, ki niso znali počivati. Kako jih je prepričal, da je počitek nujna sestavina vsakega trenažnega procesa – še zlasti pred tekmo?

»Žal so jih običajno prepričale poškodbe. Na tem področju so najbolj ranljiva skupina tekaški začetniki in tekači, ki želijo v kratkem času doseči velik napredek. Vadbeni proces temelji na uravnoteženosti napora in počitka. Da smo pri tem uspešni, je ključno samospoštovanje, ko spoštujemo svoje trenutne zmožnosti in korak za korakom umirjeno napredujemo. Takšen pristop je veliko bolj trajnosten, prijeten in nagrajujoč.«

Zelo koristno je, če

vemo, v kakšnem tempu

najbolje tečemo. Pri tem je

zanimivo, da počasnejši tek

od naše optimalne hitrosti

ni nujno lažji – s trajanjem

postaja celo vse težji.

Podobno velja tudi tik pred tekmo. »Tecimo raje krajše teke, ti pa naj bodo lahkotni in živahni. Vse to zmanjšanje intenzivnosti in količine teka nas ščiti pred tako zelo neželenimi poškodbami neposredno pred maratonom, saj v zadnjih dneh nimamo več časa, da jih ustrezno pozdravimo. Drug razlog za zmanjšanje vadbe pa je povezan z glikogenskimi zalogami v našem telesu. Če v zadnjih dveh do treh dneh povečamo količino hrane, bogate z ogljikovimi hidrati – denimo riža, krompirja in testenin – ter zmanjšamo vadbeni napor, lahko pomembno povečamo glikogenske zaloge za maratonski dan,« pravi trener, ki tudi sam redno nastopa na tekaških prireditvah.

Spanje, hrana, voda

Marsikdo toži, da pred maratonom ne more spati – poleg tega je treba vstati razmeroma zgodaj, še zlasti vsem, ki se na prizorišče pripeljejo od drugod. Praprotnik tekačem svetuje, da poskrbijo za dovolj spanca pred tekmo, če je to le mogoče, v nasprotnem primeru pa tudi ni konec sveta. »Akutno pomanjkanje spanja pred maratonom seveda ni koristno. Raziskave kažejo, da že ena noč s premalo spanja – manj kot šest ur – lahko povzroči od deset do petnajst odstotkov upada telesnih sposobnosti. Dobra novica za maratonce pa je, da se ta večji upad nanaša predvsem na natančnost, hitrost in moč, medtem ko vzdržljivost običajno upade le za približno od tri do pet odstotkov. Ker je štart teka zgodaj dopoldne, je ta negativni učinek še manjši.«

Maraton je praznik, pravi tekaški trener. Foto Dejan Javornik
Maraton je praznik, pravi tekaški trener. Foto Dejan Javornik

Zgodaj zjutraj – ne glede na to, ali je za nami miren spanec ali pa več ur nespečnega premetavanja po postelji – je čas za predmaratonski zajtrk. Praprotnik svojim varovancem najpogosteje svetuje, da zadnji obrok zaužijejo približno tri ure pred štartom. »Izberimo preprosto in znano hrano, bogato s škrobom. Hrana, ki je mastna ali polna vlaknin, je na dan tekme manj primerna. Jaz običajno jem kruh z medom ali marmelado, kosmiče s sadjem ali ovseno kašo in spijem sok ali čaj. Če imamo manj časa – na primer le dve uri do štarta – količino prepolovimo in del zajtrka nadomestimo s sladkim napitkom, koščkom čokolade, banano in medom.«

Pri hidraciji se drži preprostega pravila. »Pijmo sproti, ne na silo. Barva urina naj bo svetlo rumena. Dodamo lahko tudi malo soli, saj s tem pomagamo telesu, da tekočino zadrži tam, kjer jo potrebujemo,« pravi sogovornik, ki je bogato tekaško znanje pred kratkim strnil v knjigi Korak naprej, ki je izšla pri založbi UMco.

Modrost oblačenja

Za rekreativca, ki je poprej tekel le na manjših prireditvah, večji tekaški dogodki lahko predstavljajo pravi kulturni šok – nepopisna gneča in oglušujoč hrup sta dobra popotnica, da se posameznik, nevajen tovrstnega direndaja, počuti izgubljenega v času in prostoru.

»Ker sem maratonskega vzdušja že vajen, na ta vidik najbrž ne bi pomislil, a če se postavim v vlogo novinca, bi mu z veseljem priporočil, naj se na dan tekmovanja pridruži kakšni skupini, ki izvede skupno ogrevanje. Ko smo del večje skupine, nam množica ljudi ne vzbuja občutkov strahu, ampak dodatno dviguje vzdušje,« pravi sogovornik, ki skupaj z ženo Jasmino Kozina Praprotnik vodi tekaško skupino Urbani tekači. V nedeljo bodo z ogrevanjem začeli ob 8.30 (pol ure pred štartom) pred Figovcem, udeležba pa je brezplačna za vse, ne le za člane njune skupine.

Praprotnik opaža, da se manj izkušeni tekači ob jesenskih maratonih, kot je denimo ljubljanski, premalo oblečejo za ogrevanje in preveč za tek. »Dobro je, če smo za ogrevanje toplo oblečeni, neposredno pred štartom pa se slečemo in damo topla oblačila v dobrodelne namene ali pa našim spremljevalcem,« izpostavlja dve možnosti.

Za ogrevanje sicer priporoča najmanj deset minut lahkotnega teka, ki ga nekajkrat na kratko prekinemo z razteznimi in nežnimi krepilnimi vajami, ki delujejo aktivacijsko. »Dodamo še nekaj lahkotnih tekaških vaj in krajših pospeševanj, ki se postopoma približajo naši tekmovalni hitrosti. Petnajst minut pred štartom smo že v štartni coni, kjer živahno prestopamo, raztezamo, potečemo na mestu, preverimo vezalke in pripravimo uro za štart. In potem še najpomembnejši del priprave – miselna naravnanost: sproščenost, nasmeh in hvaležnost, da smo pred novim izzivom. To so tisti trije nevidni, a odločilni elementi, ki dajejo našemu teku globlji smisel.«

Dobrobiti hoje

Ravno omenjeni elementi so osrednji gradniki Praprotnikove tekaške filozofije, ki temelji na zmernosti in se le redko ozira na štoparico. Še zlasti tekačem, ki se bodo na maratonsko, polmaratonsko ali desetkilometrsko razdaljo podali prvič, svetuje, naj se s časom ne obremenjujejo pretirano.

»Prvič preteči določeno razdaljo je podvig sam po sebi. Uspeh je že to, da pridemo do cilja z dobrim občutkom in željo, da bi še napredovali,« pravi trener, ki je v začetku oktobra praznoval abrahama, jubilej pa namerava proslaviti s tekom pod tri ure na ljubljanskem maratonu. »Zelo koristno je, če vemo, v kakšnem tempu najbolje tečemo. Pri tem je zanimivo, da počasnejši tek od naše optimalne hitrosti ni nujno lažji – s trajanjem postaja celo vse težji. Prav tako je dobro sprejeti, da hoja med tekom ni greh. Prej obratno – greh je, če ne hodimo, kadar bi nam hoja omogočila, da bi tekli bolje. Vsem, ki se lotevajo razdalje, ki je še niso utrdili z neprekinjenim tekom, priporočam, da na nekaj minut teka redno živahno hodijo približno pol minute. Na ta način se naš tekaški domet bistveno podaljša – in užitek v gibanju ostane ves čas prisoten.«

Tečemo zaradi sebe

Morda ni najbolj vzpodbudna misel za zaključek, toda nikoli ne škodi, da se tekač skuša vnaprej pripraviti na scenarij, v katerem vse ne gre po njegovih načrtih. Podatki z londonskega maratona denimo kažejo, da na njem odstopijo trije odstotki tekačev. To se na prvi pogled ne zdi veliko, po drugi strani pa to pomeni, da ob podobni statistiki ljubljanskega maratona ne bo končalo več deset tekačev.

»Slogani, kot sta Nikoli ne odstopi in Vse je v glavi, so lahko zelo zavajajoči. Maraton je praznik, ne žrtvovanje. Kadar začutimo, da z nami nekaj ni v redu, to upoštevajmo. Tudi sam sem moral na enem teku odstopiti že po manj kot kilometru, ko sem začutil neprijetno bolečino v mečni mišici, ki sem si jo očitno poškodoval pri ogrevanju. Če bi nadaljeval, bi tekel v vedno večjih bolečinah in si verjetno povzročil hujšo poškodbo. Tako pa sem že čez pet dni spet lahko normalno tekel in se veselil novih tekem. Včasih je za odstop potrebnega več poguma kot za to, da se pretvarjamo, da je vse v redu,« pravi sogovornik, ki za konec izpostavlja pomembno misel: »Nikoli ne pozabimo – tečemo zaradi sebe, ne zaradi drugih. Največji dosežek pa je naše dobro počutje – prav zaradi tega tečemo.«

 

