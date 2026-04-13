Prlekija navdušila japonskega šihana

Ob 40-letnici Shito-ryu Karate-do Kofukan zveze Slovenije je njene člane obiskal Japonec Keidži Tomijama, predsednik mednarodne zveze te borilne veščine. Nosilec naziva šihan (učitelj mojster) in črnega pasu 9. dan, kar je najvišja raven, ki se jo v tem športu lahko doseže, je pri nas pripravil več seminarjev in treningov karateja ter s svojo predanostjo in znanjem navdušil slovenske karateiste. Udeleženci so s šihanom Tomijamo ponovili in nadgradili osnovne tehnike in borilne kombinacije ter se naučili nove kate, imenovane rohai šodan, ki v prevodu pomeni vizija bele čaplje in poudarja ravnotežje, eleganco in natančnost.

Med obiskom je bil Tomijama nastanjen v Biotermah Mala Nedelja, v bližnji vasi Precetinci pa ga je na večerji na svojem domu gostil znani slovenski zdravilec Stanislav Filipič v družbi s prleškim mojstrom karateja Ricardom Žibratom - Rikijem (črni pas, 6. dan). Filipič je namreč tudi sam karateist, na srečanju pa mu je Tomijama izročil uradno diplomo, ki je prispela z Japonske in potrjuje črni pas, 1. dan, ki ga je Filipič pridobil lani poleti.

Mojster iz dežele vzhajajočega sonca

Japonec, ki živi v Nottinghamu v Angliji, je bil navdušen nad tradicionalno prleško kulinariko ter vinom iz gostiteljeve kleti. Z japonsko pismenko se je podpisal na Filipičev kimono, slovenski zdravilec pa ga je povabil na večdnevne počitnice v Prlekijo. Ob koncu obiska v deželi na sončni strani Alp je mojster iz dežele vzhajajočega sonca še vodil trening karateistov v ŠIC Ljutomer, nato pa se v gostilni Šadl v Križevcih pri Ljutomeru udeležil kosila in proslave 40-letnice Kofukan zveze Slovenije.