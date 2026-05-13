  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZDRAVILA NI

Prvi odkrito gejevski igralec NBA izgubil bitko z agresivnim rakom, star je bil le 47 let

Bil je prvi odprto homoseksualni športnik, ki je nastopil v kateri koli od štirih glavnih ameriških poklicnih lig.
FOTO: Jessica Rinaldi Reuters Pictures
FOTO: Jessica Rinaldi Reuters Pictures
N. P.
 13. 5. 2026 | 20:00
4:33
A+A-

V 48. letu starosti je umrl nekdanji poklicni košarkar Jason Collins, ki se je v zgodovino zapisal kot prvi aktivni športnik v večjih ameriških profesionalnih ekipnih športih, ki je javno razkril svojo homoseksualnost. Njegova družina je v izjavi, ki jo je posredovala liga NBA, zapisala, da je Collins umrl po »pogumnem boju z glioblastomom«, agresivno obliko možganskega raka.

Collins je svojo diagnozo javnosti razkril lani, ko je pojasnil, da prestaja zdravljenje, s katerim so skušali zaustaviti širjenje te agresivne bolezni. Decembra 2025 je povedal, da so raka odkrili po tem, ko je imel težave s koncentracijo. Možganski tumor je opisal kot »pošast z lovkami, ki se po spodnji strani možganov razpredajo v širini bejzbolske žogice«. Zdravniki so mu takrat dejali, da bi brez ustreznega zdravljenja živel le še tri mesece. V času boja z boleznijo je Collins prejemal zdravilo Avastin, ki upočasnjuje rast tumorja, zaradi posebnih oblik tarčne kemoterapije pa je potoval celo v Singapur.

Leta 2013 je Collins v odmevnem članku za revijo Sports Illustrated javno spregovoril o svoji spolni usmerjenosti. Poudaril je, da so bila leta po tem razkritju najboljša v njegovem življenju. »Življenje je toliko boljše, če si preprosto to, kar si, in se ne bojiš biti iskren do sebe, bodisi v javnosti bodisi v zasebnosti. To sem jaz in s tem se trenutno soočam,« je dejal ob razkritju diagnoze.

Komisar lige NBA Adam Silver je ob njegovi smrti poudaril, da je Collinsov vpliv segal daleč prek košarkarskih igrišč, saj je pomagal oblikovati ligo NBA, žensko ligo WNBA in celotno športno skupnost v bolj vključujoče okolje za prihodnje generacije. Po Silverjevih besedah si ga ne bomo zapomnili le po rušenju barier, temveč tudi po dobroti in človečnosti, ki sta zaznamovali njegovo življenje. Tudi njegova družina je izpostavila, da je Jason na nepričakovane načine spreminjal življenja in bil navdih vsem, ki so ga poznali ali ga občudovali od daleč.

Izjemno inteligentna in prijazna oseba

Collins, rojen v Kaliforniji, je svojo pot začel na univerzi Stanford, kjer je po besedah nekdanjega trenerja Mika Montgomeryja veljal za enega največjih talentov. Montgomery ga je opisal kot izjemno inteligentnega, močnega in veščega igralca, ki se je lahko kosal z vsemi, hkrati pa je bil izjemno prijazna oseba. V ligi NBA je Collins igral trinajst sezon in zamenjal šest ekip, kariero pa je začel in končal pri ekipi New Jersey Nets (pozneje Brooklyn Nets). Z njimi je v letih 2002 in 2003 dvakrat zapored osvojil naslov prvaka vzhodne konference. V klubu so ob njegovi smrti zapisali, da so pretreseni, saj je Jason pomagal definirati določeno obdobje njihove franšize, tisti, ki so bili vsak dan ob njem, pa so ga poznali kot srčnega in premišljenega človeka, ki je povezoval ljudi.

Ko je leta 2013 napisal svoj znameniti esej, ki ga je začel z besedami: »Sem 34-letni center lige NBA. Sem temnopolt in sem gej,« je bil prost igralec. Takrat še ni bilo jasno, ali bo to pomenilo konec njegove poklicne poti, saj istospolne poroke v ZDA niso bile zakonite vse do leta 2015. Kljub temu se je vrnil k Netsom in postal prvi odprto homoseksualni športnik, ki je nastopil v kateri koli od štirih glavnih ameriških poklicnih lig. Zaradi svojega vpliva se je uvrstil tudi na seznam 100 najvplivnejših ljudi na svetu revije Time, leta 2014 pa se je športno upokojil.

Kaj je glioblastom?

Glioblastom (GBM) je po podatkih klinike Mayo agresivna vrsta možganskega raka, ki nastane v celicah, imenovanih astrociti, ki podpirajo živčne celice. Spada v širšo skupino tumorjev, znanih kot gliomi, in je najpogostejši maligni možganski tumor pri odraslih. Čeprav se lahko pojavi v kateri koli starosti, najpogosteje prizadene starejše odrasle. Simptomi so odvisni od lokacije tumorja v možganih in lahko vključujejo epileptične napade ali spremembe v razmišljanju, govoru, vidu, moči, občutenju in ravnotežju. Čeprav lahko zdravljenje upočasni rast bolezni, zanjo trenutno še ni zdravila.

Več iz teme

Jason CollinssmrtNBArakglioblastombolezenLiga NBAkošarkaBrooklyn Netstumor
ZADNJE NOVICE
21:17
Bulvar  |  Domači trači
NEIZMERNO VESELJE

Natalija Gros žari od sreče, poleti bo zibala

Z Rokom Kunaverjem pričakujeta prvega skupnega otroka.
13. 5. 2026 | 21:17
21:00
Bulvar  |  Suzy
LETNA KONTROLA

Zabavna Ondina Kerec: Aleluja za tehničnega (Suzy)

Zaljubljeni par je z značilno mero humorja proslavil uspešno opravljen tehnični pregled svojega avtomobila.
13. 5. 2026 | 21:00
20:43
Bralci
PREVERILI SMO RAZLOG

Kupci zaskrbljeni zaradi praznih polic, Hofer pojasnjuje situacijo (FOTO)

Prazne police v Hoferju niso ostale neopažene.
13. 5. 2026 | 20:43
20:18
Novice  |  Svet
HANTAVIRUS

S križarke evakuirana potnika iz ZDA in Francije pozitivna na hantavirus (VIDEO)

Oba potnika trenutno v domovino na krovu letala potujeta v posebni varovalni opremi, namenjeni izolaciji.
13. 5. 2026 | 20:18
20:18
Novice  |  Slovenija
ŠOLSKI KOLEDAR

Učenci in dijaki, pozor! To so pomembni datumi v naslednjem šolskem letu (FOTO)

Prvi šolski dan to jesen pade na četrtek.
13. 5. 2026 | 20:18
20:00
Šport  |  Odmevi
ZDRAVILA NI

Prvi odkrito gejevski igralec NBA izgubil bitko z agresivnim rakom, star je bil le 47 let

Bil je prvi odprto homoseksualni športnik, ki je nastopil v kateri koli od štirih glavnih ameriških poklicnih lig.
13. 5. 2026 | 20:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova Telemachova poteza

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Na vlak tudi s kolesom? Vse, kar morate vedeti pred odhodom (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Ko internet odpove, mnogi naredijo to napako

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki