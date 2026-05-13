Prvi odkrito gejevski igralec NBA izgubil bitko z agresivnim rakom, star je bil le 47 let

V 48. letu starosti je umrl nekdanji poklicni košarkar Jason Collins, ki se je v zgodovino zapisal kot prvi aktivni športnik v večjih ameriških profesionalnih ekipnih športih, ki je javno razkril svojo homoseksualnost. Njegova družina je v izjavi, ki jo je posredovala liga NBA, zapisala, da je Collins umrl po »pogumnem boju z glioblastomom«, agresivno obliko možganskega raka.

Collins je svojo diagnozo javnosti razkril lani, ko je pojasnil, da prestaja zdravljenje, s katerim so skušali zaustaviti širjenje te agresivne bolezni. Decembra 2025 je povedal, da so raka odkrili po tem, ko je imel težave s koncentracijo. Možganski tumor je opisal kot »pošast z lovkami, ki se po spodnji strani možganov razpredajo v širini bejzbolske žogice«. Zdravniki so mu takrat dejali, da bi brez ustreznega zdravljenja živel le še tri mesece. V času boja z boleznijo je Collins prejemal zdravilo Avastin, ki upočasnjuje rast tumorja, zaradi posebnih oblik tarčne kemoterapije pa je potoval celo v Singapur.

Leta 2013 je Collins v odmevnem članku za revijo Sports Illustrated javno spregovoril o svoji spolni usmerjenosti. Poudaril je, da so bila leta po tem razkritju najboljša v njegovem življenju. »Življenje je toliko boljše, če si preprosto to, kar si, in se ne bojiš biti iskren do sebe, bodisi v javnosti bodisi v zasebnosti. To sem jaz in s tem se trenutno soočam,« je dejal ob razkritju diagnoze.

Komisar lige NBA Adam Silver je ob njegovi smrti poudaril, da je Collinsov vpliv segal daleč prek košarkarskih igrišč, saj je pomagal oblikovati ligo NBA, žensko ligo WNBA in celotno športno skupnost v bolj vključujoče okolje za prihodnje generacije. Po Silverjevih besedah si ga ne bomo zapomnili le po rušenju barier, temveč tudi po dobroti in človečnosti, ki sta zaznamovali njegovo življenje. Tudi njegova družina je izpostavila, da je Jason na nepričakovane načine spreminjal življenja in bil navdih vsem, ki so ga poznali ali ga občudovali od daleč.

Izjemno inteligentna in prijazna oseba

Collins, rojen v Kaliforniji, je svojo pot začel na univerzi Stanford, kjer je po besedah nekdanjega trenerja Mika Montgomeryja veljal za enega največjih talentov. Montgomery ga je opisal kot izjemno inteligentnega, močnega in veščega igralca, ki se je lahko kosal z vsemi, hkrati pa je bil izjemno prijazna oseba. V ligi NBA je Collins igral trinajst sezon in zamenjal šest ekip, kariero pa je začel in končal pri ekipi New Jersey Nets (pozneje Brooklyn Nets). Z njimi je v letih 2002 in 2003 dvakrat zapored osvojil naslov prvaka vzhodne konference. V klubu so ob njegovi smrti zapisali, da so pretreseni, saj je Jason pomagal definirati določeno obdobje njihove franšize, tisti, ki so bili vsak dan ob njem, pa so ga poznali kot srčnega in premišljenega človeka, ki je povezoval ljudi.

Ko je leta 2013 napisal svoj znameniti esej, ki ga je začel z besedami: »Sem 34-letni center lige NBA. Sem temnopolt in sem gej,« je bil prost igralec. Takrat še ni bilo jasno, ali bo to pomenilo konec njegove poklicne poti, saj istospolne poroke v ZDA niso bile zakonite vse do leta 2015. Kljub temu se je vrnil k Netsom in postal prvi odprto homoseksualni športnik, ki je nastopil v kateri koli od štirih glavnih ameriških poklicnih lig. Zaradi svojega vpliva se je uvrstil tudi na seznam 100 najvplivnejših ljudi na svetu revije Time, leta 2014 pa se je športno upokojil.

Kaj je glioblastom?

Glioblastom (GBM) je po podatkih klinike Mayo agresivna vrsta možganskega raka, ki nastane v celicah, imenovanih astrociti, ki podpirajo živčne celice. Spada v širšo skupino tumorjev, znanih kot gliomi, in je najpogostejši maligni možganski tumor pri odraslih. Čeprav se lahko pojavi v kateri koli starosti, najpogosteje prizadene starejše odrasle. Simptomi so odvisni od lokacije tumorja v možganih in lahko vključujejo epileptične napade ali spremembe v razmišljanju, govoru, vidu, moči, občutenju in ravnotežju. Čeprav lahko zdravljenje upočasni rast bolezni, zanjo trenutno še ni zdravila.