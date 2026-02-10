  • Delo d.o.o.
ZIMSKE OI 2026

Prvič po grozljivem padcu se je oglasila Lindsey Vonn: ne boste verjeli, kaj je zapisala

Legendarna smučarka je v padcu utrpela "kompleksen zlom golenice" in bo potrebovala "več operacij".
Američanka vztraja, da pretrgana sprednja križna vez v levem kolenu, ki jo je utrpela pri padcu na kasneje odpovedani zadnji tekmi svetovnega pokala v smuku pred igrami Milano-Cortina, "nima nobene zveze s padcem v Cortini". FOTO: Handout Afp
Američanka vztraja, da pretrgana sprednja križna vez v levem kolenu, ki jo je utrpela pri padcu na kasneje odpovedani zadnji tekmi svetovnega pokala v smuku pred igrami Milano-Cortina, "nima nobene zveze s padcem v Cortini". FOTO: Handout Afp
STA, S. U.
 10. 2. 2026 | 07:10
 10. 2. 2026 | 07:14
3:49
A+A-

Američanka Lindsey Vonn se je iz bolnišnice v Trevisu prvič oglasila po hudi poškodbi noge, potem ko je olimpijske sanje končala v nedeljo po grdem padcu na smuku v Cortini d'Ampezzo. Kot je povedala, ne obžaluje ničesar. V padcu je utrpela "kompleksen zlom golenice" in bo potrebovala "več operacij", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Brez namigov, ali namerava končati kariero

»Čeprav olimpijskih iger nisem končala tako, kot sem upala, in kljub hudi fizični bolečini, ki jo je povzročil padec, ne obžalujem ničesar,« je poudarila 41-letna ameriška šampionka v prvi izjavi po padcu v nedeljo v Cortini d'Ampezzo, ki je brutalno končal njeno sicer spektakularno olimpijsko vrnitev v tekmovalno karavano alpskega smučanja.

Američanka vztraja, da pretrgana sprednja križna vez v levem kolenu, ki jo je utrpela pri padcu na kasneje odpovedani zadnji tekmi svetovnega pokala v smuku pred igrami Milano-Cortina, "nima nobene zveze s padcem v Cortini". »Preprosto sem bila dobrih 12 centimetrov zunaj prave smeri, ko se je moja desna roka zataknila v vratcih, zaradi česar me je obrnilo in povzročilo padec,« je dodala v zapisu na družbenih omrežjih iz bolnišnice v italijanskem mestu Treviso, kjer je na zdravljenju in kamor so jo prepeljali po drami na olimpijski progi.

Vonn je nastopila s startno številko 13 in padla po le 13 sekundah vožnje, potem ko je na progi zadela vratca, smuči pa so ji ostale pritrjene na smučarske čevlje, ko jo je zalučalo na sneg. »Utrpela sem kompleksen zlom golenice, ki je trenutno stabilen, vendar bo potrebnih več operacij, da se pravilno pozdravi,« je zapisala. »Moje olimpijske sanje se niso končale tako, kot sem si predstavljala. Ni bil konec, kot bi ga želeli brati v knjigi s srečnim koncem ali v pravljici, šlo je preprosto za življenje. Drznila sem si sanjati in tako trdo delala, da bi to dosegla. Ker tekmujem v smuku alpskega smučanja, razlika med idealno smerjo in katastrofalno poškodbo lahko znaša le 12 centimetrov.«

Tveganje se ni izšlo

Vonn ni dala nobenih namigov, ali namerava končati kariero, zaradi katere je postala eden najbolj prepoznavnih obrazov v svetovnem športu. Po poročilih iz Italije je že imela dve operaciji, s katero so ji kirurgi stabilizirali zlom leve noge. Ameriška šampionka je pri 41 letih želela ponoviti dosežek izpred 16 let, ko je bila zlata na OI v Whistlerju. A se tveganje ni izšlo. Po spektakularni vrnitvi po skoraj šestletni upokojitvi ji je bil ta podvig skorajda na dosegu rok. Ta izziv pa je postal tvegan po še eni hudi poškodbi, ki jo je utrpela med smukom v Crans Montani, le teden dni pred igrami.

Tekmovala je že s titanovo protezo v obnovljenem desnem kolenu, po novi poškodbi v Crans Montani pa je v Cortini na obeh treningih in nato na tekmi uporabljala opornico, s katero si je skušala utrditi in stabilizirati levo koleno, na katerem si je na smuku pred OI v Crans Montani strgala sprednjo križno vez.

Vonn je ena najboljših smučark v zgodovini. Vsega skupaj je osvojila 84 zmag, več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108). Do dveh zmag je prišla to zimo po vrnitvi v beli cirkus po tekmovalni upokojitvi leta 2019. Je najuspešnejša smučarka v obeh hitrih disciplinah, upoštevajoč dosežke žensk in moških, in je rekorderka s 45 zmagami na smukih za svetovni pokal ter 71 stopničkami v kraljevski disciplini ter z 49 stopničkami in 28 zmagami v superveleslalomu.

ZADNJE NOVICE
07:42
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Venera v ribah: odprimo srce, namesto da gojimo iluzijo

V tem znamenju bo boginja ljubezni od 10. februarja do 7. marca.
10. 2. 2026 | 07:42
07:22
Premium
Novice  |  Slovenija
OBVESTILO IZ VRTCA

Novo pravilo vrtca presenetilo starše: nič več vabil na rojstni dan!

Ravnateljica Vrtca Medvode Romana Epih se je odločila za priporočilo, s katerim želijo po njenem mnenju zmanjšati občutke manjvrednosti, žalosti ali jeze pri otrocih.
Nina Čakarić10. 2. 2026 | 07:22
07:15
Lifestyle  |  Stil
ODPRA KUHINJA

Kje Slovenci najraje kupujemo krofe: zemljevid lokacij

Najboljši krof ni nujno nagrajen. Je tisti čez cesto. Poglejte, kje Slovenci najraje kupujemo krofe.
10. 2. 2026 | 07:15
07:13
Šport  |  Tekme
20. KROG 1. SNL

Drugi poraz Celja, Maribor boljši od Kopra

Prerojena Olimpija, Ivan Majevski je dobil opozorilo.
10. 2. 2026 | 07:13
07:10
Šport  |  Odmevi
ZIMSKE OI 2026

Prvič po grozljivem padcu se je oglasila Lindsey Vonn: ne boste verjeli, kaj je zapisala

Legendarna smučarka je v padcu utrpela "kompleksen zlom golenice" in bo potrebovala "več operacij".
10. 2. 2026 | 07:10
06:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBSOJENA

Sodnica po napadu na ribniškega župana: »Ni bilo naključno, da jih je skupil Pogorelc«

Arsen in Leonardo Novak sta župana pretepla na veselici.
Aleksander Brudar10. 2. 2026 | 06:50

