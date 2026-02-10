Prvič po grozljivem padcu se je oglasila Lindsey Vonn: ne boste verjeli, kaj je zapisala

Američanka Lindsey Vonn se je iz bolnišnice v Trevisu prvič oglasila po hudi poškodbi noge, potem ko je olimpijske sanje končala v nedeljo po grdem padcu na smuku v Cortini d'Ampezzo. Kot je povedala, ne obžaluje ničesar. V padcu je utrpela "kompleksen zlom golenice" in bo potrebovala "več operacij" , poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Brez namigov, ali namerava končati kariero

»Čeprav olimpijskih iger nisem končala tako, kot sem upala, in kljub hudi fizični bolečini, ki jo je povzročil padec, ne obžalujem ničesar,« je poudarila 41-letna ameriška šampionka v prvi izjavi po padcu v nedeljo v Cortini d'Ampezzo, ki je brutalno končal njeno sicer spektakularno olimpijsko vrnitev v tekmovalno karavano alpskega smučanja.

Američanka vztraja, da pretrgana sprednja križna vez v levem kolenu, ki jo je utrpela pri padcu na kasneje odpovedani zadnji tekmi svetovnega pokala v smuku pred igrami Milano-Cortina, "nima nobene zveze s padcem v Cortini". »Preprosto sem bila dobrih 12 centimetrov zunaj prave smeri, ko se je moja desna roka zataknila v vratcih, zaradi česar me je obrnilo in povzročilo padec,« je dodala v zapisu na družbenih omrežjih iz bolnišnice v italijanskem mestu Treviso, kjer je na zdravljenju in kamor so jo prepeljali po drami na olimpijski progi.

Vonn je nastopila s startno številko 13 in padla po le 13 sekundah vožnje, potem ko je na progi zadela vratca, smuči pa so ji ostale pritrjene na smučarske čevlje, ko jo je zalučalo na sneg. »Utrpela sem kompleksen zlom golenice, ki je trenutno stabilen, vendar bo potrebnih več operacij, da se pravilno pozdravi,« je zapisala. »Moje olimpijske sanje se niso končale tako, kot sem si predstavljala. Ni bil konec, kot bi ga želeli brati v knjigi s srečnim koncem ali v pravljici, šlo je preprosto za življenje. Drznila sem si sanjati in tako trdo delala, da bi to dosegla. Ker tekmujem v smuku alpskega smučanja, razlika med idealno smerjo in katastrofalno poškodbo lahko znaša le 12 centimetrov.«

Tveganje se ni izšlo

Vonn ni dala nobenih namigov, ali namerava končati kariero, zaradi katere je postala eden najbolj prepoznavnih obrazov v svetovnem športu. Po poročilih iz Italije je že imela dve operaciji, s katero so ji kirurgi stabilizirali zlom leve noge. Ameriška šampionka je pri 41 letih želela ponoviti dosežek izpred 16 let, ko je bila zlata na OI v Whistlerju. A se tveganje ni izšlo. Po spektakularni vrnitvi po skoraj šestletni upokojitvi ji je bil ta podvig skorajda na dosegu rok. Ta izziv pa je postal tvegan po še eni hudi poškodbi, ki jo je utrpela med smukom v Crans Montani, le teden dni pred igrami.

Tekmovala je že s titanovo protezo v obnovljenem desnem kolenu, po novi poškodbi v Crans Montani pa je v Cortini na obeh treningih in nato na tekmi uporabljala opornico, s katero si je skušala utrditi in stabilizirati levo koleno, na katerem si je na smuku pred OI v Crans Montani strgala sprednjo križno vez.